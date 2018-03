Przyszłość zawodu księgowego - Franciszek Wala, prezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Przyszłoœć księgowych to dominacja funkcji analityka i doradcy biznesowego w sprawach finansowych, mówi dyplomowany biegły księgowy, biegły rewident, prezes Zarzšdu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Olbrzymie przemiany w życiu gospodarczym, jakie obserwujemy w ostatnich dziesięcioleciach, a których skalę i tempo potęguje dynamiczny rozwój technologii informacyjnych, skłaniajš do analizy ich wpływu na wiele zawodów zwišzanych z obsługš działalnoœci gospodarczej.

Przemyœlenia te kierowane sš również wobec zawodów zwišzanych z rachunkowoœciš. W œrodowisku zawodowym księgowych od pewnego czasu toczš się dyskusje na temat stanu i przyszłoœci zawodu, o czym œwiadczš również publikacje w „Rzeczpospolitej", m.in.: „Jak wybrać księgowego" (Elżbieta WoŸnicka), „Firmy wiedzš za mało o cyberzagrożeniach w pracy księgowych" (Piotr Hans), „Technologie kształtujš księgowych przyszłoœci" (Grzegorz Jurczak).

Zważywszy na aktualnoœć i znaczenie tej problematyki dla osób wykonujšcych zawód księgowego i zawody pokrewne, a także tych, którzy zamierzajš zdobywać kwalifikacje z zakresu rachunkowoœci, rozpoczynamy „Rozmowy o zawodzie księgowego". Wszystkich chętnych zapraszamy do zabierania głosu na temat obecnego stanu i przyszłoœci zawodu księgowego.

Dyskusję otwiera rozmowa z Franciszkiem Walš – prezesem Zarzšdu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Rz: Pojawiajš się ostatnio różne opinie, także w prasie, o schyłkowej roli zawodu księgowego, o przejmowaniu jego funkcji przez innych specjalistów. Ma Pan ogromne doœwiadczenie w rachunkowoœci i w biznesie, od wielu lat działa w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, zasłużonej organizacji zawodowej. Co Pan o tym sšdzi?

Franciszek Wala: O zawodzie księgowego nie mówi się często, a także nieczęsto się pisze. Ale jeœli już , to na ogół dobrze, gdyż zawód to trudny i odpowiedzialny, bowiem na ogół niełatwe sš sprawy, jakimi księgowi się zajmujš. Większoœć księgowych swš pracš obsługuje biznes – ewidencjonuje zdarzenia gospodarcze, w tym transakcje finansowe, prowadzi rozliczenia, sporzšdza sprawozdania finansowe i liczne dokumenty prezentowane interesariuszom zewnętrznym. A wszystko musi być wykonane z należytš starannoœciš, wiarygodnie i terminowo – w dobrze pojętym interesie przedsiębiorcy, w trosce o bezpieczeństwo obrotu, racjonalnoœć kosztów, a także nieponoszenie kar, jakimi zagrożone sš wszelkie uchybienia przedsiębiorstw wobec stanowionego prawa. Korzystajšc z zasobów ewidencyjnych i sprawozdawczych oraz opracowujšc liczne analizy, księgowy jest bliskim doradcš przedsiębiorcy. W ten sposób realizuje bezpoœrednio niezmiernie ważnš funkcję informacyjnš rachunkowoœci.

Zawód księgowego jest trudny, ale odpowiedzialnoœć jeszcze większa...

Trudnoœć zawodu księgowego wynika z przedmiotu jego pracy. Aby dobrze obsłużyć biznes w zakresie ogromu spraw finansowo-księgowych, trzeba mieć dużš wiedzę i umiejętnoœć jej stosowania. Księgowy powinien znać ekonomikę i organizację obsługiwanej jednostki, mieć gruntownš wiedzę z rachunkowoœci i finansów przedsiębiorstw, umieć identyfikować ryzyka i stosować instrumenty im zapobiegajšce, znać system podatkowy, system ubezpieczeń społecznych, zasady i narzędzia analizy finansowej, controlingu i rachunkowoœci zarzšdczej oraz mieć odpowiedniš wiedzę z prawa pracy, gospodarczego oraz cywilnego w częœci dotyczšcej umów i zobowišzań. Nie wymieniam jeszcze wielu zagadnień specjalistycznych, które księgowy musi znać w zwišzku z charakterem działalnoœci danego przedsiębiorstwa, a nawet szczególnym rodzajem niektórych operacji gospodarczo-finansowych. Opanowanie takiego zakresu wiedzy wymaga wiele wysiłku i czasu. Zobrazować to można na autorskim systemie szkolenia w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. System obejmuje cztery poziomy kwalifikacji – oznaczone według oficjalnej klasyfikacji zawodów jako: księgowy, specjalista ds. rachunkowoœci, główny księgowy i dyplomowany księgowy. Uczestnikami szkoleń sš przeważnie absolwenci wyższych uczelni, a pełny cykl nauczania – przy połšczeniu z pracš zawodowš w rachunkowoœci – trwa cztery lata. Każdy poziom kwalifikacji, na podstawie zdanego egzaminu, jest potwierdzany certyfikatem lub dyplomem. Ponadto, ze względu na liczne i częste zmiany przepisów, a także nowe zjawiska w biznesie, np. procesy globalizacji i finansyzacji gospodarki, a równoczeœnie szybki postęp w obszarze technologii informacyjnej, każdy księgowy na samodzielnym stanowisku musi ustawicznie doskonalić swš wiedzę, przez jej poszerzanie i aktualizację.

Coraz częœciej słyszy się głosy, że dynamiczny rozwój technologii informacyjnej zagraża takim zawodom jak księgowy, ponieważ wszystkie prace wykonywane dotychczas przez księgowych zostanš zautomatyzowane.

Postęp w dziedzinie ogólnie nazywanej technologiš informacyjnš jest niezmiernie dynamiczny. Z coraz większš częstotliwoœciš pojawiajš się nowoœci, które skutkujš niemal rewolucyjnymi zmianami, a zatem coraz szybciej wchodzimy w erę cyfryzacji. Pojawiajšce się nowe rozwišzania w tej dziedzinie często wpływajš na zmianę wielu procesów gospodarczych oraz sposób ich obsługi. To stawia coraz większe wyzwania także przed zawodem księgowego. Trzeba bowiem te nowe rozwišzania opanować – w tej częœci, która zwišzana jest z działalnoœciš zawodowš księgowego, jej zmieniajšcym się zakresem i sposobami wykonywania. W okresie ostatnich 30 lat w pracach księgowych nastšpiły wprost rewolucyjne zmiany – od w większoœci ręcznego wykonywania czynnoœci ewidencyjnych przeszliœmy do powszechnej komputeryzacji. Obecnie, dzięki Internetowi i jednoczeœnie budowanym wielkim systemom informatycznym, służšcym kompleksowemu zarzšdzaniu procesami gospodarczymi, a także pojawieniu się takich nowych zjawisk jak chmura obliczeniowa lub big data, weszliœmy w kolejny etap zmian jakoœciowych w szeroko rozumianych pracach księgowych, a zatem i w zawodzie księgowego.

Można zatem mówić, że następuje proces ograniczania roli księgowego?

Zgadzam się z trafnym okreœleniem, że mamy do czynienia ze zjawiskami majšcymi charakter procesu, czyli zmianami układajšcymi się w cišg przyczynowo-skutkowy, następujšcymi sukcesywnie lub skokowo. W ujęciu praktycznym oznacza to zmniejszanie zakresu lub nawet eliminowanie niektórych rodzajów prac księgowych o charakterze ewidencyjnym. Trudno jednak mówić o ograniczaniu roli księgowego, gdy równoczeœnie postęp techniczny i technologiczny wyzwala inne potrzeby, np. szerszych i głębszych analiz ekonomiczno- -finansowych oraz opracowania ich wyników dla celów zarzšdczych, a to stawia nowe wyzwania przed księgowymi. Uogólniajšc można zatem powiedzieć, że zmienia się charakter zawodu księgowego, to znaczy ulegajš zmianie zarówno funkcje, jakie ma spełniać, coraz bardziej złożone sš zadania, jakie ma wykonywać, a to równoczeœnie determinuje nowe wymogi w zakresie kwalifikacji zawodowych. Proces taki jest wyraŸnie widoczny, gdy popatrzymy na zawód księgowego w ujęciu historycznym. Trzeba jednak podkreœlić, że tempo zmian następujšcych współczeœnie, a także przewidywanych, jest coraz większe. Sylwetki księgowego przyszłoœci nie sposób dzisiaj w pełni zdefiniować, ale ogólnie zawód księgowego ewoluuje w kierunku prac analitycznych, w tym nowoczeœnie i komunikatywnie opracowanej sprawozdawczoœci zintegrowanej oraz analiz dla celów zarzšdzania. Zwiększać się zatem będzie znaczenie funkcji doradczej księgowych.

Skoro Pan użył okreœlenia „funkcja doradcza księgowego", to nasuwa się skojarzenie z doœć krytycznymi uwagami o udziale księgowych w doradztwie podatkowym dla przedsiębiorców, jakie pojawiajš się np. ze strony doradców podatkowych. Czy księgowi rzeczywiœcie nie mogš doradzać przedsiębiorcy?

Czytałem ostatnio dwa wystšpienia doœć charakterystyczne dla sprawy, będšcej przedmiotem pytania – wywiady z członkami Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Moim zdaniem w tych wypowiedziach występujš pewne nieporozumienia, a przede wszystkim widoczne jest niezrozumienie funkcji księgowego w przedsiębiorstwie, jako doradcy biznesowego w obszarze spraw finansowych, do którego to obszaru należš również podatki. Mówię tu przede wszystkim o przedsiębiorstwach, które prowadzš księgi rachunkowe. Zwykłš powinnoœciš księgowego jest informowanie przedsiębiorcy o zasadach opodatkowania, obowišzkach podatkowych, zmianach przepisów, aby podejmujšc decyzje z zakresu zarzšdzania, nie narażał się na kolizje z przepisami prawa. Nie jest to więc działalnoœć doradcza w rozumieniu przepisów ustawy o doradztwie podatkowym. W moim przekonaniu, nie ma kolizji w uprawnieniach i obowišzkach zwišzanych z wykonywaniem zawodu księgowego oraz doradcy podatkowego. Te dwie grupy zawodowe bieżšco współpracujš, czego dowody mamy na co dzień w większoœci przedsiębiorstw. Każda z osób należšcych do tych dwu grup zawodowych powinna wykonywać zadania, do których ma kompetencje zawodowe. Trzeba także uwzględniać fakt, że księgi rachunkowe stanowiš również podstawę dla rozliczeń podatkowych, zapewniajšc gromadzenie w układzie analitycznym właœciwych danych do sporzšdzania obligatoryjnej dokumentacji podatkowej.

Zawód księgowego stawia przed wykonujšcymi go osobami wysokie wymagania, nie tylko dotyczšce posiadanej wiedzy i umiejętnoœci, ale także – a może przede wszystkim – etycznego postępowania. Jest to przecież zawód zaufania publicznego. Dziękuję za rozmowę.



