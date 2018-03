Czy publikacja sprawozdań finansowych wyłącznie drogą elektroniczną już działa

Składanie sprawozdań za 2017 r. w KRS nie oznacza jeszcze rewolucji w firmach. Na razie muszš one przesłać skan papierowej wersji raportu i zabezpieczyć przygotowany plik podpisem elektronicznym lub podpisem ePUAP.

Sporzšdzone i zatwierdzone sprawozdanie finansowe należy opublikować w Krajowym Rejestrze Sšdowym. Obowišzek składania sprawozdania finansowego w KRS wynika z wymogów wskazanych w art. 69 ustawy o rachunkowoœci (uor). Ustawodawca nie przewidział żadnych wyjštków, zatem wszystkie podmioty prowadzšce księgi rachunkowe muszš opublikować swoje sprawozdanie w odpowiednim sšdzie rejestrowym. Maksymalny termin przewidziany ustawš na złożenie sprawozdania to 15 dni (kalendarzowych) od dnia jego zatwierdzenia. Wœród dokumentów, które należy przedłożyć w KRS, wskazano:

Poniżej dalsza częœć artykułu

- sprawozdanie finansowe,

- skonsolidowane sprawozdanie finansowe (dla jednostek dominujšcych),

- opinię biegłego rewidenta (jeżeli sprawozdanie podlegało badaniu),

- odpis uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego,

- odpis uchwały dotyczšcej decyzji co do wyniku finansowego,

- sprawozdanie zarzšdu z działalnoœci (dla spółek kapitałowych, kapitałowo-akcyjnych, TUW, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych i innych podmiotów wskazanych w art. 49 ust. 1 uor).

Dotychczasowa procedura

Sposób składania dokumentacji sprawozdawczej w KRS został sprecyzowany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sšdowym (art. 19 ustawy o KRS). Podstawowš formš złożenia sprawozdania w KRS i dotšd zdecydowanie najbardziej popularnš było wypełnienie wniosku na formularzu według okreœlonego wzoru. Alternatywnym sposobem dopuszczonym ustawš było złożenie sprawozdania w formie elektronicznej. W takiej sytuacji wymagany był podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP (elektroniczna platforma usług administracji publicznej).

Uwaga! Każdy wniosek o uzupełnienie dokumentacji podlega opłacie, a w przypadku braku jej uiszczenia sšd rejestrowy zwraca wniosek.

Zmiany w przepisach

Aktualizacja przepisów o KRS, obowišzujšca od 15 marca br., wprowadza ważne zmiany, w tym szczególnie istotne dla podmiotów prowadzšcych księgi rachunkowe. Zmieniono bowiem zapisy art. 19 i 19a oraz dodano art. 19d i 19e ustawy o KRS. Wszystkie te artykuły dotyczš składania wniosków o zmianę wpisu w KRS, w tym publikacji dokumentacji sprawozdawczej. Podstawowa zmiana to narzucenie obowišzku składania sprawozdań finansowych drogš elektronicznš – dotychczas była to możliwoœć. Po zmianach w ustawie przewiduje się dwie metody podpisania takiego wniosku, czyli:

- podpis elektroniczny lub

- podpis profilem ePUAP,

– co nie jest zmianš w stosunku do pierwotnych założeń. Ustawodawca jednak sprecyzował, kto powinien złożyć taki podpis, czyli minimum jedna osoba fizyczna, wskazana do reprezentowania spraw podmiotu. Gdyby wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania spółki nie była osoba fizyczna – wówczas dokument podpisać może osoba fizyczna wyznaczona do reprezentowania spraw podmiotu reprezentujšcego spółkę składajšcš wniosek.

Kolejnš równie istotnš zmianš jest wprowadzenie obowišzku tworzenia sprawozdań finansowych i skonsolidowanego sprawozdania finansowego w formie elektronicznej. Podpis takiego sprawozdania będzie następował również w formie podpisu elektronicznego lub podpisu kwalifikowanego ePUAP. Tym samym, po wprowadzeniu wszystkich zmian opisywanš nowelizacjš, przedsiębiorcy będš składać dokumentację sprawozdawczš w formie elektronicznej drogš wniosku elektronicznego. Ponadto, nowelizacja zobowišzuje do dołšczenia oœwiadczenia o tym, że dokumentacja sprawozdawcza spełnia wymogi uor.

Ustawa a rozporzšdzenie

Zgodnie z przepisami ustawy zmieniajšcej minister sprawiedliwoœci przedstawi w drodze rozporzšdzenia szczegółowe wytyczne co do realizacji nowych przepisów. Na stronie Rzšdowego Centrum Legislacji dostępny jest projekt rozporzšdzenia w sprawie sposobu składania zgłoszeń, sposobu i trybu komunikacji ze zgłaszajšcym oraz sposobu i trybu weryfikacji dołšczonych do zgłoszenia dokumentów, który dotyczy opisywanych zmian.

Kluczowe sš terminy

Nowelizacja ustawy o KRS co do zasady weszła w życie 15 marca 2018 r. Dotyczy to przede wszystkim drogi składania dokumentacji sprawozdawczej za pomocš portalu elektronicznego. Ustawodawca jednak zrobił kilka odstępstw od tego terminu. Przede wszystkim do 30 wrzeœnia br. podmioty nie sš zobligowane do składania sprawozdań w formie elektronicznej. Ustawodawca wymaga na ten moment przesłania jedynie skanu wersji papierowej i zabezpieczenia przygotowanego pliku podpisem elektronicznym lub podpisem ePUAP. Podobnie, do tego czasu odroczono również wymóg elektronicznego potwierdzenia uchwał o zatwierdzeniu sprawozdania oraz decyzji co do wyniku finansowego.

Zdaniem autora

Krzysztof Filipowski, menedżer w Dziale Rewizji Finansowej BDO, biuro w Poznaniu

Opisywana nowelizacja ustawy o KRS zmienia doœć diametralnie proces tworzenia i publikowania sprawozdań finansowych. Docelowo całoœć dokumentacji i jej publikowanie w sšdzie rejestrowym będzie opierać się na elektronicznych noœnikach danych. I choć jest to krok w kierunku postępu w dziedzinie archiwizacji dokumentów, to dla podmiotów gospodarczych będzie wišzać się z wieloma praktycznymi wštpliwoœciami i wyzwaniami. Uspokoić przedsiębiorców może jednak doœć długi czas na wdrożenie wszystkich planowanych zmian, co pozwoli większoœci podmiotów przygotować się do nowych wymogów.