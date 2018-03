Podatek od nieruchomości w księgach rachunkowych

Jeœli danina należna gminie od firmowych budynków nie jest kwotš istotnš, jednostka może ujšć jš w kosztach jednorazowo. To uproszczenie, więc można je stosować tylko wtedy, jeœli nie zaburza zasady prawdziwego i rzetelnego obrazu.

Częœć jednostek gospodarczych w prowadzonej działalnoœci wykorzystuje różnego rodzaju nieruchomoœci. Warto przypomnieć, że w takiej sytuacji oprócz typowych obcišżeń podatkowych, takich jak podatki dochodowe czy podatek od towarów i usług, dany podmiot powinien rozliczać również podatek od nieruchomoœci, który należy do kategorii tak zwanych podatków lokalnych.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Podatki lokalne to obcišżenia publiczno-prawne wobec jednostek samorzšdu terytorialnego, które majš prawo do okreœlonych podatków na rzecz lokalnego budżetu oraz do kształtowania ich wymiaru – przede wszystkim poprzez możliwoœć ustalania konkretnych stawek podatkowych (w granicach dopuszczalnych stawek ustawowych) oraz wprowadzania ulg i zwolnień. Kwestie zwišzane z podatkiem od nieruchomoœci reguluje ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1785 ze zm., dalej: u.p.o.l.). Warto, aby służby finansowo-księgowe jednostek, które w toku swojej działalnoœci gospodarczej korzystajš z różnych nieruchomoœci, zapoznały się szczegółowo z treœciš tego aktu prawnego.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoœci podlegajš co do zasady nieruchomoœci lub obiekty budowlane takie jak:

- grunty;

- budynki lub ich częœci;

- budowle lub ich częœci zwišzane z prowadzeniem działalnoœci gospodarczej.

Słowniczek zawarty w art. 1a u.p.o.l. precyzuje, co należy rozumieć pod poszczególnymi kategoriami i powołuje się dodatkowo na przepisy innych aktów prawnych, między innymi prawa budowlanego oraz ustawy o swobodzie działalnoœci gospodarczej >>patrz tabela nr 1 i 2.

Wyjštki od ogólnej zasady

Ustawa o podatkach lokalnych okreœla jednak pewne wyjštki ogólnej zasady opodatkowania, dotyczšce między innymi użytków rolnych lub lasów, z wyjštkiem zajętych na prowadzenie działalnoœci gospodarczej. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoœci nie podlegajš również:

- pod warunkiem wzajemnoœci – nieruchomoœci będšce własnoœciš państw obcych lub organizacji międzynarodowych albo przekazane im w użytkowanie wieczyste, przeznaczone na siedziby przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji korzystajšcych z przywilejów i immunitetów na mocy ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych;

- grunty pod wodami powierzchniowymi płynšcymi, z wyjštkiem gruntów pod wodami jezior lub zbiorników sztucznych;

- grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi;

- nieruchomoœci lub ich częœci zajęte na potrzeby organów jednostek samorzšdu terytorialnego, w tym urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów zwišzków metropolitalnych i urzędów marszałkowskich;

- grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle – z wyjštkiem zwišzanych z prowadzeniem działalnoœci gospodarczej innej niż eksploatacja autostrad płatnych.

Kto zapłaci...

Podatnikami podatku od nieruchomoœci sš co do zasady osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadajšce osobowoœci prawnej, będšce właœcicielami nieruchomoœci lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomoœci lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów. Podstawę opodatkowania stanowi (poza pewnymi okreœlonymi w u.p.o.l. wyjštkami):

- powierzchnia gruntów oraz powierzchnia użytkowa budynków lub ich częœci;

- dla budowli lub ich częœci wartoœć, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na 1 stycznia roku podatkowego, stanowišca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartoœć z 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

... i ile

Stawkę podatku od nieruchomoœci okreœla z kolei rada gminy w drodze uchwały, z tym że stawki podatku w skali roku nie mogš przekroczyć limitów okreœlonych w u.p.o.l. Rada gminy może jednak różnicować wysokoœć stawek dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniajšc w szczególnoœci lokalizację, rodzaj prowadzonej działalnoœci, rodzaj zabudowy, przeznaczenie i sposób wykorzystywania gruntu, stan techniczny czy wiek danej nieruchomoœci. Obowišzek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesišca następujšcego po miesišcu, w którym powstały okolicznoœci uzasadniajšce powstanie tego obowišzku, a wygasa z upływem miesišca, w którym ustały okolicznoœci uzasadniajšce ten obowišzek. Jeżeli obowišzek podatkowy powstał lub wygasł w cišgu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowišzek. Wymagania wobec wynikajšce z ustawy o podatkach lokalnych podatników różniš się w zależnoœci od formy prawnej podatnika >>patrz tabela 3.

Jak księgować

Podatek od nieruchomoœci należy ujšć w ciężar kosztów działalnoœci operacyjnej, kierujšc się przy tym zasadš memoriału, która została opisana w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowoœci (dalej: uor). Według tej zasady w księgach rachunkowych jednostki należy ujšć wszystkie osišgnięte, przypadajšce na jej rzecz przychody i obcišżajšce jš koszty zwišzane z tymi przychodami dotyczšce danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Ustawa o rachunkowoœci okreœla nakłady dotyczšce okresu dłuższego niż miesišc jako rozliczenia międzyokresowe czynne i definiuje je w art. 39 ust. 1. Zgodnie z tym przepisem, jednostki dokonujš czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczš one przyszłych okresów sprawozdawczych. Z kolei okres sprawozdawczy zdefiniowany jest w art. 3 ust. 1 pkt 8 uor jako okres, za który sporzšdza się sprawozdanie finansowe w trybie przewidzianym ustawš lub inne sprawozdania sporzšdzone na podstawie ksišg rachunkowych. Okres sprawozdawczy będzie pokrywał się z rokiem obrotowym, jeœli dana jednostka gospodarcza nie sporzšdza œródrocznych sprawozdań finansowych (np. kwartalnych albo półrocznych). Okres sprawozdawczy został doprecyzowany w art. 3 ust. 1 pkt 9 uor jako rok kalendarzowy lub inny okres trwajšcy 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych (stosowany również do celów podatkowych). Rok obrotowy okreœla statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę.

Kiedy w całoœci, kiedy przez odpisy

Ujęcie kosztów opłaconych z góry w całoœci w momencie ich poniesienia obniżyłoby wynik finansowy tego okresu oraz w poœredni sposób zniekształciło go w okresach kolejnych, ponieważ zgodnie z art. 4 ust. 1 uor sprawozdanie finansowe powinno rzetelnie i jasno przedstawiać sytuację majštkowo-finansowš jednostki oraz jej wynik finansowy. Warto jednak przypomnieć, że jednostki gospodarcze decydujšc o ujęciu operacji gospodarczych w księgach rachunkowych powinny kierować się również zasadš istotnoœci, która opisana została w art. 8 ust. 1 uor. Na podstawie tego przepisu jednostka gospodarcza, okreœlajšc stosowane w niej zasady (politykę) rachunkowoœci, powinna zapewnić wyodrębnienie w rachunkowoœci wszystkich zdarzeń istotnych do oceny sytuacji majštkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki (z zachowaniem zasady ostrożnoœci). W praktyce oznacza to, że dana jednostka gospodarcza może podjšć decyzję o nierozliczaniu w czasie podatku od nieruchomoœci jako kosztu dotyczšcego przyszłych okresów sprawozdawczych – jeœli uzna jego kwotę za nieistotnš i pod warunkiem, że działanie to nie zaburza nadrzędnej koncepcji w rachunkowoœci, czyli zasady prawdziwego i rzetelnego obrazu (true and fair view) z przytoczonego już powyżej art. 4 ust. 1 uor.

Podatek od nieruchomoœci księgowany jest na koncie zespołu 4 „Podatki i opłaty". Pozostałe konta, na których mogš być ujmowane operacje z tym podatkiem to:

- „Rozrachunki publicznoprawne";

- „Rachunek bieżšcy";

- „Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów".

Przykład

W styczniu 2018 r. ABC sp. z o.o. złożyła deklarację na podatek od nieruchomoœci, którego roczna kwota wynosi 12 000 zł. Ratę podatku za styczeń 2018 r. w wysokoœci 1000 zł (12 000 / 12 m-cy = 1000) opłacono przelewem na rachunek właœciwego organu podatkowego. Ustalony na podstawie polityki rachunkowoœci obowišzujšcej w ABC sp. z o.o. próg istotnoœci dla miesięcznego odpisu z tytułu rozliczeń międzyokresowych czynnych kosztów wynosi 200 zł. Ujęcie podatku od nieruchomoœci w księgach ABC sp. z o.o. mogło wyglšdać następujšco:

1. Ujęcie deklaracji podatku od nieruchomoœci:

Wn „Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów" 12 000 zł

Ma „Rozrachunki publicznoprawne" 12 000 zł

2. Płatnoœć pierwszej raty za poœrednictwem rachunku bankowego:

Wn „Rozrachunki publicznoprawne" 1000 zł

Ma „Rachunek bieżšcy" 1000 zł

3. Rozliczenie raty za styczeń 2018 r:

Wn „Podatki i opłaty" 1000 zł

Ma „Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów" 1000 zł

Przykład

XYZ sp. z o.o. złożyła w styczniu 2018 r. deklarację na podatek od nieruchomoœci, którego roczna kwota wynosi 1440 zł. Ratę podatku za styczeń 2018 r. w wysokoœci: 120 zł (1440 / 12 m-cy = 120 zł) opłacono przelewem na rachunek właœciwego organu podatkowego. Zgodnie z politykš rachunkowoœci XYZ sp. z o.o. próg istotnoœci dla miesięcznego odpisu międzyokresowych rozliczeń czynnych kosztów wynosi 1800 zł. Ujęcie podatku od nieruchomoœci w księgach XYZ sp. z o.o. mogło wyglšdać następujšco:

1. Ujęcie deklaracji podatku od nieruchomoœci:

Wn „Podatki i opłaty" 1440 zł

Ma „Rozrachunki publicznoprawne" 1440 zł

2. Płatnoœć pierwszej raty podatku od nieruchomoœci za poœrednictwem wycišgu bankowego:

Wn „Rozrachunki publicznoprawne" 120 zł

Ma „Rachunek bieżšcy" 120 zł .

Trybunał wypowiedział się o zwišzku gruntów z działalnoœciš

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 12 grudnia 2017 r. (SK 13/15; DzU poz.2372), art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych został uznany za niezgodny z Konstytucjš Rzeczypospolitej Polskiej z dniem 20 grudnia 2017 r. Przepis ten traci moc w zakresie, w jakim jest rozumiany w ten sposób, że wystarczajšcš przesłankš zakwalifikowania gruntu podlegajšcego opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoœci do kategorii gruntów zwišzanych z prowadzeniem działalnoœci gospodarczej jest prowadzenie działalnoœci gospodarczej przez osobę fizycznš będšcš jego współposiadaczem.

podstawa prawna: ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalnoœci gospodarczej (DzU z 2017 r., poz. 2168 ze zm.)

podstawa prawna: ustawa z 29 wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 395 ze. zm.)

podstawa prawna: ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1785 ze zm.)