Rachunkowość: instytuty badawcze i naukowe PAN podlegają przepisom bilansowym

Instytuty badawcze i naukowe PAN, z uwagi na osobowoœć prawnš, sš zobligowane do stosowania ustawy o rachunkowoœci. Muszš więc posiadać m.in. dokumentację zasad (polityki) rachunkowoœci, aktualizowanš przez kierownika jednostki.

Rachunkowoœć instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk (PAN) i instytutów badawczych (zwanych dalej instytutami naukowo-badawczymi) ma specyficzny charakter. Instytuty naukowo-badawcze w naszym kraju realizujš zadania szczególnie ważne, także dla państwa, podejmujšc wyzwania w istotnych dziedzinach, takich jak np.: nauki techniczne, medyczne, przyrodnicze czy rolnicze.

Skomplikowane przedmioty działalnoœci jednostek naukowo-badawczych stanowiš często wyzwanie dla pracowników działów finansowych, a szczególnie dyrektorów finansowych i głównych księgowych. Wiedza o nich jest bowiem podstawš do realizowania obowišzków z zakresu rachunkowoœci, w tym ewidencji operacji gospodarczych i prezentowania danych w sprawozdaniach finansowych.

Podejmujšc tutaj próbę analizy zagadnień zwišzanych z rachunkowoœciš instytutów naukowo-badawczych, skupiono się na kilku wybranych zagadnieniach: zakresie podmiotowym, definicji kierownika jednostki, wzorach sprawozdań finansowych, ich podpisywaniu, zatwierdzaniu i ogłaszaniu.

Podstawy funkcjonowania

Byt prawny jednostek naukowo-badawczych regulujš dwie ustawy: z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (DzU z 2016 r., poz. 371 ze zm.) i o Polskiej Akademii Nauk (DzU z 2017 r., poz. 1869). Znajomoœć przepisów zawartych w przywołanych ustawach stanowi podstawę prawidłowego prowadzenia rachunkowoœci w instytutach naukowo-badawczych. Z wymienionych aktów prawnych wynika, że jednostki te majš osobowoœć prawnš. Instytuty badawcze nabywajš osobowoœć prawnš w chwili wpisu do Krajowego Rejestru Sšdowego. Instytuty naukowe, będšce podstawowymi jednostkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk, nabywajš osobowoœć prawnš z chwilš wpisu do rejestru instytutów PAN. Zarówno instytuty badawcze, jak i instytuty naukowe PAN, z uwagi na posiadanie osobowoœci prawnej, sš zobligowane do stosowania przepisów ustawy o rachunkowoœci (tekst jedn. Dz U z 2018 r., poz. 395; dalej uor). Jednym z obowišzków jest posiadanie dokumentacji zasad (polityki) rachunkowoœci, ustalanej w formie pisemnej i aktualizowanej przez kierownika jednostki.

Dyrektor kierownikiem jednostki

Instytutem badawczym lub instytutem naukowym PAN kieruje dyrektor instytutu, który jako kierownik jednostki w rozumieniu uor ustala i aktualizuje zasady rachunkowoœci instytutu. Jako kierownik ponosi odpowiedzialnoœć za wykonywanie okreœlonych ustawš obowišzków zwišzanych z rachunkowoœciš, w tym z tytułu nadzoru, również, gdy częœć z nich – z wyłšczeniem odpowiedzialnoœci za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury – zostanie powierzonych innej osobie, za jej zgodš. Przyjęcie odpowiedzialnoœci przez innš osobę powinno być stwierdzone w formie pisemnej. Jeœli kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy, a nie została wskazana osoba odpowiedzialna, to odpowiedzialnoœć ponoszš wszyscy jego członkowie.

Mogš skorzystać z uproszczeń

Zgodnie z obowišzujšcymi przepisami instytuty badawcze mogš sporzšdzać sprawozdania finansowe według trzech z szeœciu wzorów podanych w uor. Mogš to być sprawozdania finansowe sporzšdzone według załšcznika nr 1 i 4 oraz załšcznika nr 5 do uor. Załšczniki nr 4 i 5 dotyczš odpowiednio mikro i małych jednostek. Prezentacja w formie uproszczonej (jako mikro lub małej jednostki) danych sprawozdawczych instytutów badawczych za rok obrotowy możliwa jest po spełnieniu okreœlonych warunków (limitów zatrudnienia, sumy bilansowej, przychodów). Dodatkowo, warunkiem koniecznym do uznania instytutu badawczego za jednostkę małš lub mikro jest podjęcie odpowiedniej decyzji przez organ zatwierdzajšcy, czyli właœciwego ministra nadzorujšcego.

Moim zdaniem, należy podkreœlić, iż prowadzone analizy mogš w przyszłoœci potwierdzić małe zainteresowanie instytutów badawczych uproszczonymi formami sprawozdań finansowych, wprowadzonymi do ustawy o rachunkowoœci w zwišzku z Dyrektywš Parlamentu i Rady 2013/34/UE.

Bez przywilejów

Instytuty naukowe PAN natomiast, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowoœci, mogš sporzšdzać sprawozdania finansowe tylko według danych zawartych w załšczniku nr 1 do uor i nie majš możliwoœci skorzystania z form uproszczonych, jako podmioty mikro i małe, gdyż sš jednostkami sektora finansów publicznych. Zatem, w instytutach naukowych PAN ustawodawca przewidział ujawnianie dotyczšcych ich danych w najszerszym zakresie.

Kto podpisuje i zatwierdza

Osobami, podpisujšcymi sprawozdania finansowe instytutów badawczych i instytutów naukowych PAN, sš dyrektorzy tych jednostek oraz osoby, którym powierzono prowadzenie ksišg rachunkowych. Natomiast, jeœli chodzi o instytuty badawcze, zatwierdza je organ, jakim jest właœciwy minister, a w instytutach naukowych PAN – Prezes Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdania finansowe powinny zostać zatwierdzone nie póŸniej niż szeœć miesięcy od dnia bilansowego.

KRS lub rejestr prowadzony przez PAN

Ogłaszanie sprawozdań finansowych instytutów badawczych następuje poprzez zgłoszenie do Krajowego Rejestru Sšdowego. Dyrektor instytutu badawczego, jako kierownik jednostki, składa we właœciwym rejestrze sšdowym:

- roczne sprawozdanie finansowe,

- sprawozdanie z badania (jeżeli podlegało ono badaniu),

- odpis uchwały bšdŸ postanowienia organu zatwierdzajšcego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.

Natomiast dyrektorzy instytutów naukowych PAN składajš sprawozdania finansowe do rejestru instytutów prowadzonego przez PAN. Dodatkowo, jeœli podlegały one obligatoryjnemu badaniu, dyrektorzy majš obowišzek złożenia wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy, do ogłoszenia w Monitorze Sšdowym i Gospodarczym, wraz ze sprawozdaniem z badania oraz odpisem uchwały bšdŸ postanowienia organu zatwierdzajšcego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.

Terminy zgłoszenia omawianych sprawozdań wynikajš z ustawy o rachunkowoœci i wynoszš 15 dni od ich zatwierdzenia. Jeżeli sprawozdanie finansowe w instytucie badawczym nie zostało zatwierdzone w terminie szeœciu miesięcy od dnia bilansowego, składa się we właœciwym rejestrze sšdowym niezatwierdzone sprawozdanie finansowe w cišgu 15 dni po upływie obowišzujšcego terminu zatwierdzenia, a także 15 dni po jego zatwierdzeniu, wraz ze stosowanymi dokumentami.

Urzšd też musi dostać dokumenty

Instytuty naukowo-badawcze, jako podatnicy, majš dodatkowe obowišzki dotyczšce ujawniania sprawozdań finansowych, wynikajšce z prawa podatkowego. Zgodnie z ustawš o podatku dochodowym od osób prawnych, sprawozdania finansowe instytutów naukowo-badawczych przekazywane sš w terminie 10 dni od daty ich zatwierdzenia do właœciwego urzędu skarbowego. Oznacza to, że niezatwierdzonych sprawozdań finansowych instytuty badawcze i instytuty naukowe PAN do urzędów skarbowych nie składajš.

Przedstawione w artykule zagadnienia stanowiš jedynie wycinek specyficznej i złożonej tematyki rachunkowoœci instytutów badawczych i instytutów naukowych PAN. Przedmiotem odrębnej analizy należałoby uczynić zasady prowadzenia ksišg rachunkowych (z uwzględnieniem wymogów podatkowych, szczególnie dla potrzeb rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych), ewidencje wybranych operacji gospodarczych o charakterze wynikowym i bilansowym (koszty prac badawczych i koszty prac rozwojowych, dotacje, œrodki unijne), jak również ujawnianie danych w sprawozdaniach finansowych.

Prowadzona analiza funkcjonowania omawianych podmiotów wskazuje, że niezbędne jest propagowanie wiedzy dotyczšcej rachunkowoœci instytutów naukowo-badawczych. Mam nadzieję, że artykuł ten będzie krokiem do szerszej dyskusji nad poruszonš problematykš, stanowišcš często poważny problem dla księgowych omawianych jednostek. ?

Ewa Sender, biegły rewident, główna księgowa w Zarzšdzie Głównym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Specyfika działalnoœci nie ułatwia pracy księgowym

Prace naukowe stanowiš determinantę innowacyjnoœci pojedynczych podmiotów gospodarczych, regionów oraz całych gospodarek. Definicja badań naukowych i prac rozwojowych zawarta w ustawie o zasadach finansowania nauki (DzU z 2018 r. poz. 87) wskazuje – uogólniajšc – iż prowadzone sš one w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk oraz zastosowania jej w praktyce do tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług. Takie sformułowanie, w znakomity sposób, wskazuje ich znaczenie zarówno dla pojedynczych obywateli (zainteresowanych zwiększonš jakoœciš nabywanych dóbr, które zaspokajać muszš coraz bardziej wyrafinowane potrzeby), jak i w ujęciu makroekonomicznym. Jakie sš natomiast pożytki państwa z finansowania nauki oraz ze stwarzania odpowiednich warunków dla rozwoju nauki i przedsięwzięć innowacyjnych? Odpowiadajšc na to pytanie, można przytoczyć anegdotkę: Michael Faraday, zapytany przez brytyjskiego polityka o znaczenie jego prac nad elektrycznoœciš, odparł z przekšsem „pewnego dnia można będzie jš opodatkować". Poważnie jednak – nikt nie ma wštpliwoœci, co do tego, że podstawę rozwoju gospodarczego każdego państwa stanowi postęp naukowy, a rolš państwa jest jego wspieranie w różnych formach.

Działalnoœć instytutów badawczych oraz Polskiej Akademii Nauk ma nietypowy charakter, gdyż stoi ona na styku działalnoœci naukowej i gospodarczej. Zarówno działalnoœć podstawowa (np. wykonywanie badań, opracowywanie opinii i ekspertyz, działalnoœć normalizacyjna, certyfikacyjna, prowadzenie studiów podyplomowych i doktoranckich), jak i inna działalnoœć (w tym gospodarcza) instytutu powinny być wyodrębnione pod względem finansowym i rachunkowym. Podlegajšc ustawie o rachunkowoœci, każdy instytut badawczy powinien posiadać własnš politykę (zasady) rachunkowoœci. Aby w tych specyficznych jednostkach zapewnić rzetelnoœć prowadzenia ksišg rachunkowych, należy w niej ujšć wiele uregulowań szczegółowych. Jednak ukształtowanie zasad rachunkowoœci, a także ich stosowanie nie jest zadaniem łatwym. Różnorodnoœć ewidencjonowanych zdarzeń gospodarczych, przy jednoczesnym wymogu wzmożonej kontroli wydatkowanych kosztów, dokonywanych inwestycji itp., czyniš organizację rachunkowoœci w takich podmiotach niezwykle trudnym zagadnieniem. Temat ten nie doczekał się do tej pory kompleksowego opracowania, wyjaœniajšcego problemy trapišce księgowych. Artykuł dr Wandy Wojas stanowi wprowadzenie do bardziej skomplikowanych zagadnień, zwišzanych z rachunkowoœciš instytutów naukowo- -badawczych. ?

CV

dr Wanda Wojas adiunkt Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, WNHiS, Instytut Socjologii, Katedra Finansów, biegły rewident, członek Komisji Konsultacyjnej i wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie.