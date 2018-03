Sprawozdanie finansowe trzeba przygotować do końca marca

Ustawa o rachunkowoœci daje kierownikowi jednostki trzy miesišce od dnia bilansowego na sporzšdzenie rocznego raportu. Jego zawartoœć może się różnić w zależnoœci od kategorii podmiotu.

Według ustawy o rachunkowoœci (dalej: uor) sprawozdanie finansowe, jego sporzšdzenie i wszystkie inne obowišzki zwišzane ze sprawozdaniem stanowiš składowš rachunkowoœci jednostki. Tak jak za całš rachunkowoœć w danym podmiocie, ostatecznie odpowiada za nie kierownik. Przed analizš zakresu prac, jakie czekajš dany podmiot w zwišzku ze sprawozdaniem finansowym, należy okreœlić jaki zakres informacyjny dotyczy danego podmiotu. Co prawda ustawodawca nie zwolnił żadnej grupy podmiotów podlegajšcych uor z obowišzku sporzšdzenia sprawozdania, jednak zastosował pewnš klasyfikację jednostek, przypisujšc im odpowiedni poziom szczegółowoœci sprawozdawczoœci.

Podstawowy zakres informacji, jakie podmioty podlegajšce uor muszš zawrzeć w sprawozdaniu finansowym, obejmuje co do zasady:

- bilans (przedstawiajšcy stan i płynnoœć majštku oraz Ÿródła finansowania, uszeregowane według wymagalnoœci poszczególnych Ÿródeł),

- rachunek zysków i strat (obrazujšcy strumienie przychodowe i odpowiadajšce im koszty wraz z poszczególnymi poziomami rentownoœci) oraz

- informację dodatkowš (prezentujšcš dodatkowy zakres informacji, który może pomóc odbiorcy właœciwie interpretować dane w pozostałych elementach sprawozdania finansowego).

Ten zakres danych w sprawozdaniu finansowym jest niejako punktem wyjœcia ustawodawcy odnoœnie do wymogów informacyjnych. Ustawodawca wyróżnił jednak podmioty, które sš istotnymi podmiotami na tle całoœci gospodarki. Lista podmiotów należšcych do tej grupy została wskazana w art. 64 ust. 1 uor. Wymienia się wœród nich m.in. banki, spółki akcyjne czy jednostki które przekroczyły minimum dwa z trzech wskazanych warunków, tj.: zatrudnienie 50 osób, suma aktywów 2,5 mln euro oraz przychody ze sprzedaży i operacji finansowych 5 mln euro. Sprawozdania finansowe tych jednostek podlegajš obowišzkowemu badaniu przez biegłego rewidenta. Takie podmioty muszš w swoim sprawozdaniu finansowym zawrzeć – poza podstawowym zakresem – również (art. 45 ust. 3 uor):

- rachunek przepływów pieniężnych (prezentujšcy informacje na temat wpływów i wydatków z tytułu głównej działalnoœci jednostki, działalnoœci inwestycyjnej oraz finansowania działalnoœci) oraz

- zestawienie zmian w kapitale własnym (przedstawiajšce szczegółowo zmiany między bilansem otwarcia i zamknięcia poszczególnych składników kapitału własnego).

Jednoczeœnie, ze względu na węższy charakter działalnoœci i wpływ na całoœć gospodarki, ustawodawca dokonał pewnych ograniczeń w ujawnieniach, wyróżniajšc grupy jednostek rozumianych jako jednostki mikro i jednostki małe. Na potrzeby rachunkowoœci jednostki mikro zdefiniowane sš w art. 3 pkt 1a uor. Sš to podmioty, które za rok poprzedni nie przekroczyły dwóch warunków z trzech wskazanych w przepisie, tj.: suma bilansowa 1,5 mln zł, przychody ze sprzedaży 3 mln zł i zatrudnienie 10 osób. Jednostki małe natomiast nie powinny przekraczać przynajmniej dwóch z wskazanych trzech warunków: suma aktywów 17 mln zł, przychody ze sprzedaży 34 mln zł i œrednioroczne zatrudnienie na poziomie 50 osób.

Dla takich podmiotów ustawodawca przewidział uproszczenia zarówno odnoœnie do zasad rachunkowoœci, jak i kilku czynnoœci zwišzanych z przygotowaniem sprawozdania finansowego. Głównš zmianš w stosunku do standardowego sprawozdania, zdefiniowanego w załšczniku nr 1 do uor, jest jednak szczególna forma sprawozdania finansowego jednostek mikro i jednostek małych, tj. znacznie mniejszy poziom szczegółowoœci poszczególnych grup bilansowych i w rachunku wyników. Jeżeli podmiot spełnia definicję jednostki „mikro" lub jednostki „małej", to obowišzek badania sprawozdania przez biegłego nie ogranicza możliwoœci skorzystania z zaproponowanych uproszczeń. Chcšc skorzystać z możliwoœci uproszczeń należy pamiętać, że zgodnie z wytycznymi art. 3 ust. 1a i 1c organ zatwierdzajšcy sprawozdanie musi podjšć uchwałę o przyjęciu uproszczonej formy sporzšdzenia sprawozdania finansowego.

Zakres wymaganych informacji został wskazany odpowiednio w załšczniku nr 4 do uor dla jednostek mikro i w załšczniku nr 5 uor dla jednostek małych.

Harmonogram prac

Rozpoczęcie prac zwišzanych z przygotowaniem sprawozdania finansowego zależy zazwyczaj od tego czy podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta. W takiej sytuacji, przy ustaleniu terminów uwzględnia się na poczštku uchwałę o wyborze konkretnego podmiotu badajšcego, podpisanie umowy z audytorem oraz jego udział w poszczególnych etapach prac (w tym w obserwacji inwentaryzacji). Uchwałę o wyborze biegłego rewidenta podejmuje organ stojšcy w hierarchii nad kierownikiem jednostki, tzn. rada nadzorcza (jeżeli została powołana) lub zgromadzenie wspólników/akcjonariuszy zwykłš większoœciš głosów. Następnie, po podjęciu decyzji, kierownik jednostki zawiera umowę z podmiotem badajšcym, planujšc najczęœciej terminy badania wstępnego, końcowego oraz uzgodnienie terminu raportowania. W przypadku podmiotu, którego sprawozdanie finansowe nie będzie badane, terminy przeprowadzenia inwentaryzacji oraz sporzšdzenia sprawozdania zależš od kierownika jednostki w uzgodnieniu z organem, który będzie owe sprawozdanie zatwierdzał, z uwzględnieniem terminów wyznaczonych w przepisach uor.

Funkcja inwentaryzacji

Zgodnie z ustawš o rachunkowoœci podmioty sporzšdzajšce sprawozdanie finansowe zobligowane sš do przeprowadzenia inwentaryzacji. Wytyczne dotyczšce inwentaryzacji zostały scharakteryzowane w rozdziale 3 uor. Inwentaryzacji podlegajš wszystkie składniki majštkowe jednostki, bez względu na to, czy sš w postaci rzeczowej czy niematerialnej. Kategoria aktywów wyznacza jedynie zastosowanie odpowiedniej metody przeprowadzenia spisu. Co do zasady, rzeczy materialne podlegajš spisowi z natury, rozrachunki i œrodki pieniężne uzgadniane sš drogš potwierdzenia sald, a w przypadku braku możliwoœci wykorzystania jednej z powyższych metod można również wykorzystać potwierdzenie do dokumentów Ÿródłowych. W przypadku podmiotów podlegajšcych badaniu przedstawiciel biegłego rewidenta zazwyczaj bierze udział w obserwacji przeprowadzanej inwentaryzacji w celu potwierdzenia dochowania wymogów ustawowych inwentaryzacji, co należy uwzględnić w planowanym terminie przeprowadzenia spisu.

Wycena, uzgodnienie analityki i inne prace

Po przeprowadzonej inwentaryzacji należy wyjaœnić wszelkie ustalone w jej trakcie rozbieżnoœci. Istotne jest, aby księgowania stwierdzonych różnic, tj. różnice w potwierdzeniach sald, różnice inwentaryzacyjne czy stwierdzone trwałe utraty wartoœci majštku odnieœć do ksišg roku bilansowego, którego inwentaryzacja dotyczy, nawet jeżeli byłyby ustalone i rozliczone po dniu bilansowym.

W dalszej kolejnoœci poszczególne pozycje składników majštkowych oraz pasywów podlegajš wycenie bilansowej. W przypadku œrodków trwałych należy zweryfikować poprawnoœć naliczenia amortyzacji za dany rok, dla zapasów głównie wycenę według technicznego kosztu wytworzenia produkcji w toku i wyrobów gotowych. Inwestycje co do zasady wycenia się według zasad, stosowanych do œrodków trwałych oraz wartoœci niematerialnych i prawnych lub w wartoœci rynkowej. Należnoœci, œrodki pieniężne i zobowišzania wyrażone w walucie obcej wycenia się według œredniego kursu NBP na dzień bilansowy. To oczywiœcie tylko częœć zasad wyceny, jakie zostały wskazane przez ustawodawcę w rozdziale 4 uor.

Należy również szczególnie wzišć pod uwagę art. 28 ust. 7 uor, w którym wskazano definicję trwałej utraty wartoœci. Komitet Standardów Rachunkowoœci poœwięcił temu zagadnieniu osobny KSR nr 4 „Utrata wartoœci aktywów". Wszelkie aktywa, jakie podmiot wykazuje w sprawozdaniu, powinny być wycenione zgodnie z zasadš ostrożnoœci. Majštek, który jest szczególnie narażony na ryzyko utraty wartoœci, powinien być analizowany pod tym kštem. W razie stwierdzenia, że księgi rachunkowe prezentujš wartoœci „na wyrost" w stosunku do wartoœci realnej, powinny zostać utworzone odpisy aktualizujšce wartoœć aktywów. Najczęœciej dotyczy to nierotujšcych zapasów, przeterminowanych należnoœci czy niewykorzystywanych aktywów trwałych.

Po dokonanej wycenie i przeprowadzonej analizie utraty wartoœci powinny mieć miejsce takie czynnoœci jak: uzgodnienie kont ksišg pomocniczych z kontami księgi głównej i sporzšdzenie zestawienia obrotów i sald księgi głównej i ksišg pomocniczych, czyli tzw. „obrotówki". Na jej podstawie księgowy może sporzšdzić wszystkie elementy sprawozdania finansowego.

Co dalej KROK 1. Badanie przez biegłego rewidenta

Po przygotowaniu sprawozdania przez dział księgowoœci, podlega ono badaniu przez niezależnego audytora. Oczywiœcie jeœli taki obowišzek dla danej jednostki wynika z uor (nie ma przy tym przeszkód, aby badanie przeprowadzić dobrowolnie). Na podstawie przeprowadzonych procedur, zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi standardami rewizji finansowej, biegły rewident wyraża swojš opinię na temat badanego sprawozdania. Biegły może stwierdzić, że:

1) sprawozdanie nie wykazuje istotnych uchybień (opinia bez zastrzeżeń),

2) w sprawozdaniu nie ma co prawda istotnych uchybień, jednak czytelnik sprawozdania powinien szczególnie zwrócić na coœ uwagę (opinia z objaœnieniem),

3) w sprawozdaniu stwierdzono istotne uchybienia i nie spełnia ono ustawowych wymogów w okreœlonych obszarach (opinia z zastrzeżeniem).

Biegły rewident z okreœlonych przyczyn może także odmówić wydania opinii z badania. Może to być podyktowane odmowš dostępu do przeglšdu dokumentacji Ÿródłowej, która w opinii biegłego istotnie rzutuje na wartoœci wskazane w sprawozdaniu finansowym.

KROK 2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Podpisane przez kierownika jednostki sprawozdanie finansowe w dalszej kolejnoœci podlega zatwierdzeniu przez odpowiedni organ, tj. radę nadzorczš – jeœli została w danym podmiocie powołana i umocowana od odbioru sprawozdań finansowych – lub przez zgromadzenie wspólników/udziałowców. Zatwierdzenie sprawozdania odbywa się podczas zgromadzenia zwyczajnego, które zwoływane jest przez kierownika jednostki. Zarówno zgodnie z kodeksem spółek handlowych, jak i uor zatwierdzenie sprawozdania powinno odbyć się w cišgu szeœciu miesięcy od dnia bilansowego. Podczas zwołanego zgromadzenia, głosowaniu poddawane jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania zarzšdu, decyzja o przeznaczeniu zysku netto roku obrotowego lub pokryciu poniesionej straty oraz udzielenie absolutorium członkom zarzšdu z okresu sprawozdawczego. W szczególnych przypadkach, tj. gdy bilans podmiotu wykazuje ujemnš wartoœć kapitałów własnych, zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie akcjonariuszy podejmuje również uchwałę w sprawie dalszej kontynuacji działalnoœci spółki.

KROK 3. Ogłaszanie sprawozdania finansowego.

Gdy sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy zostanie zatwierdzone, w dalszej kolejnoœci podlega publikacji. Podmioty, których sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone, majš obowišzek złożyć je (wraz ze sprawozdaniem z badania, jeœli było obowišzkowe) najpierw w urzędzie skarbowym. Ustawodawca przewidział na to 10 dni od daty zatwierdzenia. Następnie, w cišgu 15 dni od zatwierdzenia, podmiot składa sprawozdanie również w Krajowym Rejestrze Sšdowym wraz z kopiš uchwały zatwierdzajšcej to sprawozdanie. Jeœli sprawozdanie podlegało badaniu, to dodatkowo w KRS należy złożyć opinię biegłego rewidenta na temat składanego sprawozdania.

Konsekwencje uchybień

Przygotowanie sprawozdania finansowego jest jednym z obowišzków w zakresie rachunkowoœci, jakie uor nakłada na podlegajšce jej przepisom podmioty. W przypadku nieprzestrzegania wymogów ustawowych przewidziano – w zależnoœci od popełnionego czynu – konsekwencje w postaci:

- kary grzywny

- ograniczenia wolnoœci

- pozbawienia wolnoœci

Wykaz możliwych sankcji, jakie podmiot może ponieœć, został wskazany w rozdziale 9 uor.

Przykład

Za niesporzšdzenie sprawozdania finansowego lub sporzšdzenie go z rażšcym naruszeniem wymogów ustawy przewidziano karę grzywny, karę pozbawienia wolnoœci do dwóch lat lub obie te kary łšcznie.

Brak poddania sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta, pomimo istniejšcego obowišzku, wprowadzanie biegłego rewidenta w błšd lub brak złożenia sprawozdania w urzędzie skarbowym czy KRS zagrożone jest karš grzywny lub karš ograniczenia wolnoœci.

Poza sankcjami w uor ustawodawca odniósł się do sprawozdania w innych aktach prawnych, w tym np. w kodeksie spółek handlowych czy ordynacji podatkowej.

— Krzysztof Filipowski

Zdaniem autora

Krzysztof Filipowski, menedżer w Departamencie Rewizji Finansowej BDO, biuro w Poznaniu

Sprawozdanie finansowe jest dokumentem okreœlanym jako finalny produkt rachunkowoœci jednostki. Jest podsumowaniem wszystkich operacji, jakie zostały ujęte w ramach księgowoœci podmiotu, w tym danych wynikajšcych z rachunku kosztów. Wymogi ustawy o rachunkowoœci dotyczšce sprawozdań finansowych sš zawarte przede wszystkim w jej rozdziale 5, ale w zasadzie znakomita większoœć tych regulacji przekłada się na zawartoœć prezentowanš w tym sprawozdaniu. Do sporzšdzenia sprawozdania finansowego zobowišzane zostały wszystkie podmioty, które prowadzš księgi rachunkowe. Aby uniknšć przewidzianych ustawš sankcji, należy właœciwie zorganizować czynnoœci sprawozdawcze i dopełnić wszelkich wytyczonych w przepisach obowišzków.