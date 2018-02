Hipoteka umowna w księgach rachunkowych

Ustanowienie hipoteki na nieruchomoœci ujmuje się w ewidencji jej właœciciela pozabilansowo, jako zobowišzanie warunkowe.

Hipoteka to ograniczone prawo rzeczowe (art. 244 §1 kodeksu cywilnego; dalej: k.c.). Jej przedmiotem może być nieruchomoœć (rzecz nieruchoma), użytkowanie wieczyste wraz z budynkami i urzšdzeniami na użytkowanym gruncie będšcym własnoœciš użytkownika wieczystego, spółdzielcze własnoœciowe prawo do lokalu oraz wierzytelnoœć zabezpieczona hipotekš (tzw. subintabulat). Celem hipoteki jest zabezpieczenie oznaczonej wierzytelnoœci pieniężnej, wynikajšcej z okreœlonego stosunku prawnego, do oznaczonej sumy pieniężnej. W wyniku jej ustanowienia, wierzyciel hipoteczny może dochodzić zaspokojenia z nieruchomoœci, bez względu na to, czyjš stała się własnoœciš, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi jej właœciciela – dłużnika hipotecznego (art. 65 ust. 1 i 2 ustawy o księgach wieczystych i hipotece). Zaspokojenie wierzyciela hipotecznego z nieruchomoœci następuje według przepisów o sšdowym postępowaniu egzekucyjnym. Egzekucja z nieruchomoœci – zgodnie z art. 921 § 1 kodeksu postępowania cywilnego – należy do komornika działajšcego przy sšdzie, w którego okręgu nieruchomoœć jest położona. Do powstania hipoteki konieczny jest wpis w księdze wieczystej, dokonywany na podstawie oœwiadczenia właœciciela nieruchomoœci w formie aktu notarialnego o ustanowieniu hipoteki.

Na podstawie umowy

ródłem hipoteki jest najczęœciej umowa zawarta między wierzycielem hipotecznym, a właœcicielem obcišżonej nieruchomoœci (tzw. hipoteka umowna). Hipoteka zabezpiecza, obok wierzytelnoœci głównej, także roszczenia o odsetki oraz o przyznane koszty postępowania. Hipoteka obejmuje roszczenie właœciciela o czynsz najmu (dzierżawy), jednak do momentu zajęcia nieruchomoœci przez wierzyciela hipotecznego, właœciciel może pobierać czynsz.

Hipoteka umowna nie może być przeniesiona bez wierzytelnoœci, którš zabezpiecza. Ma ona bowiem charakter akcesoryjny, zależny wobec zabezpieczonej należnoœci. W przypadku cesji wierzytelnoœci hipotecznej, na nabywcę przechodzi zasadniczo również hipoteka. Podobnie, w razie przeniesienia zabezpieczonej wierzytelnoœci, wynikajšcej z dokumentu zbywalnego przez indos lub z dokumentu na okaziciela, na nabywcę przechodzi także hipoteka. Wygaœnięcie wierzytelnoœci hipotecznej powoduje – co do zasady – wygaœnięcie hipoteki. Może się zdarzyć wygaœnięcie hipoteki, pomimo dalszego istnienia zabezpieczonej niš wierzytelnoœci. Zgodnie bowiem z art. 241 k.c., wraz z wygaœnięciem użytkowania wieczystego (na którym ustanowiono hipotekę), wygasajš ustanowione na nim obcišżenia. Jeżeli przedmiotem użytkowania wieczystego sš nieruchomoœci zabudowane, wierzycielom hipotecznym, którzy utracili hipoteki wskutek wygaœnięcia użytkowania wieczystego, będzie przysługiwało ustawowe prawo zastawu na roszczeniach użytkownika wieczystego o wynagrodzenie za wzniesione przez niego (nabyte na własnoœć) budynki lub urzšdzenia istniejšce w dniu zwrotu użytkowanej nieruchomoœci (art. 101 ustawy o księgach wieczystych i hipotece).

Jeżeli dłużnikowi osobistemu, który zaspokoił wierzyciela hipotecznego, przysługuje roszczenie zwrotne względem właœciciela obcišżonej nieruchomoœci, hipoteka przechodzi na dłużnika (do wysokoœci przysługujšcego mu roszczenia).

Kiedy do ršk własnych, kiedy do depozytu

Spłata wierzytelnoœci hipotecznej obcišżonej hipotekš (tzw. subintabulat) może być dokonana do wysokoœci tej hipoteki tylko do ršk wierzyciela, któremu ona przysługuje, pod warunkiem, że jego wierzytelnoœć jest stwierdzona tytułem wykonawczym. W pozostałych przypadkach, suma odpowiadajšca wysokoœci hipoteki na wierzytelnoœci hipotecznej powinna być złożona do depozytu sšdowego (art. 1081 ustawy o księgach wieczystych i hipotece).

Jeżeli wierzytelnoœć zabezpieczona hipotekš na wierzytelnoœci hipotecznej oraz obcišżona wierzytelnoœć hipoteczna sš już wymagalne, wierzyciel, któremu przysługuje hipoteka na wierzytelnoœci hipotecznej, może żšdać zapłaty wprost od dłużnika wierzytelnoœci obcišżonej. Może również dochodzić zaspokojenia z nieruchomoœci. Gdy właœciciel nieruchomoœci (dłużnik hipoteczny) dokonał zapłaty do ršk wierzyciela, któremu przysługuje hipoteka na wierzytelnoœci hipotecznej (Wn „Pozostałe rozrachunki"; Ma „Rachunki bankowe" lub „Kasa"), hipoteka na nieruchomoœci wygasa do wysokoœci sumy uiszczonej przez tego właœciciela.

Komornik wystawi fakturę

Komornicy sšdowi występujšcy w charakterze płatników, dokonujšcy w trybie egzekucji dostawy towarów – nieruchomoœci hipotecznych, stanowišcych własnoœć dłużnika hipotecznego, wystawiajš w imieniu i na rzecz (na rachunek) tego dłużnika faktury dokumentujšce sprzedaż towarów (nieruchomoœci hipotecznych) w drodze licytacji publicznej, z tytułu której obowišzek podatkowy cišży na dłużniku (art. 106c pkt 2 ustawy o VAT). Faktury takie (których kopie komornicy przekazujš dłużnikom) powinny, oprócz standardowych elementów, dodatkowo zawierać: imię i nazwisko oraz adres komornika sšdowego, a także – w miejscu okreœlonym dla podatnika (sprzedawcy) – imię i nazwisko (nazwę) oraz adres dłużnika (art. 106e ust. 1 pkt 20 ustawy o VAT).