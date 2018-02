Podatek dochodowy od osób prawnych CIT w księgach rachunkowych

Bez względu na sposób i częstotliwoœć wpłacania przez jednostkę gospodarczš zaliczek na CIT, obcišżenie z tego tytułu należy ujšć w księgach rachunkowych danego okresu sprawozdawczego.

Wiele jednostek gospodarczych, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, przeżywa obecnie goršcy okres – muszš między innymi zamknšć 2017 rok, otworzyć kolejny (2018) i ewidencjonować bieżšce operacje, a także przygotować sprawozdanie finansowe oraz sporzšdzić rocznš deklarację podatkowš zgodnie z obowišzujšcymi przepisami prawa podatkowego. Warto krótko przypomnieć, jak należy ujmować w księgach rachunkowych oraz prezentować w sprawozdaniu finansowym wszelkie obcišżenia z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, aby móc sprawdzić poprawnoœć zapisów w księgach ze sporzšdzonš deklaracjš.

Wpływ na wynik netto

Zgodnie z ustawš o rachunkowoœci (dalej: uor) na wynik finansowy netto w jednostkach innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji składajš się:

- wynik działalnoœci operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych;

- wynik operacji finansowych;

- obowišzkowe obcišżenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatnoœci z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów.

Takie wytyczne zawiera art. 42 ust. 1 uor. Z kolei zgodnie ustawš o CIT, podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych sš obowišzani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki podatkowe w wysokoœci różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osišgniętego od poczštku roku podatkowego a sumš zaliczek należnych za poprzednie miesišce. Ustawa o CIT daje możliwoœć wpłacania zaliczek miesięcznych lub kwartalnych.

Zaliczki miesięczne należy wpłacać co do zasady w terminie do 20. dnia każdego miesišca za miesišc poprzedni, przy czym zaliczkę za ostatni miesišc roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia pierwszego miesišca następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca jednak zaliczki za ostatni miesišc, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży roczne zeznanie podatkowe i wpłaci podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumš należnych zaliczek za okres od poczštku roku. Podatnicy mogš również wpłacać zaliczki miesięczne w tak zwanej formie uproszczonej czyli w kwocie odpowiadajšcej 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu CIT-8 złożonym w roku poprzedzajšcym dany rok podatkowy. Warto podkreœlić, że jeżeli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku należnego, mogš wpłacać zaliczki miesięczne w formie uproszczonej na podstawie zeznania złożonego w roku poprzedzajšcym dany rok podatkowy o dwa lata. Ale uwaga! Jeżeli w tym roku wykazano podatku należnego, nie sš możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie.

Zaliczki kwartalne mogš wpłacać podatnicy rozpoczynajšcy działalnoœć (w pierwszym roku podatkowym) oraz mali podatnicy – w kwocie stanowišcej różnicę pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osišgniętego od poczštku roku podatkowego a sumš zaliczek należnych za poprzednie kwartały. Zaliczki kwartalne wpłaca się w terminie do 20 dnia każdego miesišca następujšcego po kwartale, za który jest wpłacana zaliczka, przy czym przez kwartał rozumie się kwartał roku kalendarzowego. Zaliczkę za ostatni kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia pierwszego miesišca następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie CIT-8 i zapłaci podatek.

Prezentacja

Bez względu na sposób i częstotliwoœć wpłacania przez jednostkę gospodarczš zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, obcišżenie z tego tytułu należy ujšć w księgach rachunkowych danego okresu sprawozdawczego. Jeżeli jednostka sporzšdza sprawozdanie finansowe zgodnie z załšcznikiem nr 1 do uor, to powinna zaprezentować należny podatek dochodowy za dany rok w częœci J. w przypadku wariantu porównawczego bšdŸ w częœci M. dla wariantu porównawczego rachunku zysków i strat >patrz tabela powyżej.

Jeżeli dana jednostka gospodarcza stosuje wzorcowy zakładowy plan kont, to może korzystać z następujšcych kont księgowych przy ujmowaniu w swoich księgach rachunkowych operacji zwišzanych z księgowaniem podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie wytycznych ustawy o CIT:

- konto 87 „Podatek dochodowy od osób prawnych";

- konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne";

- konto 13 „Rachunek bieżšcy".

Księgowania dotyczšce podatku dochodowego od osób prawnych w księgach rachunkowych mogš przebiegać jak w >>tabeli obok.

Kiedy podatek odroczony

Podatnicy CIT, prowadzšcy księgi rachunkowe, sš zobowišzani do ustalania odroczonego podatku dochodowego (art. 37 ust. 1-10 uor). Wynika on z przejœciowych różnic między księgowš wartoœciš aktywów i pasywów a ich wartoœciš podatkowš oraz stratš podatkowš możliwš do odliczenia w przyszłoœci, i pokazuje przyszłe podatkowe skutki podatkowe operacji ujętych w księgach rachunkowych.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokoœci kwoty przewidzianej w przyszłoœci do odliczenia od podatku dochodowego, w zwišzku z ujemnymi różnicami przejœciowymi, które spowodujš w przyszłoœci zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożnoœci. Ujemne różnice przejœciowe powstajš natomiast, gdy wartoœć bilansowa składnika aktywów jest niższa niż jego wartoœć podatkowa albo wartoœć bilansowa składnika zobowišzań jest wyższa niż jego wartoœć podatkowa.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokoœci kwoty podatku dochodowego, wymagajšcej w przyszłoœci zapłaty, w zwišzku z występowaniem dodatnich różnic przejœciowych, które spowodujš zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłoœci. Dodatnie różnice przejœciowe powstajš, gdy wartoœć bilansowa składnika aktywów jest wyższa niż jego wartoœć podatkowa albo wartoœć bilansowa składnika zobowišzań jest niższa niż jego wartoœć podatkowa.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmuje się w księgach zapisem:

Wn „Aktywa z tytułu podatku odroczonego"

Ma „Podatek dochodowy".

Rezerwa na odroczony podatek dochodowy wymaga ujęcia operacji:

Wn „Podatek dochodowy"

Ma „Pozostałe rezerwy".

Rezerwę i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazuje się w bilansie oddzielnie. Wartoœć rezerwy z tytułu podatku odroczonego wykazywana jest w bilansie po stronie pasywów w pozycji B.I.1 „Rezerwy na zobowišzania".Wartoœć aktywów z tytułu podatku odroczonego wykazywana jest w bilansie po stronie aktywów w pozycji A.V.1 „Rozliczenia międzyokresowe".

Wpływajšcy na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy obejmuje:

- częœć bieżšcš;

- częœć odroczonš.

Wykazywana w rachunku zysków i strat częœć odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i poczštek okresu sprawozdawczego. Wystarczy więc jego kalkulacja na dzień bilansowy.

Od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego mogš odstšpić jednostki, które za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujšcych trzech wielkoœci:

1) 17 000 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

2) 34 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

3) 50 osób – w przypadku œredniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

podstawa prawna: ustawa z 29 wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 2342 ze zm.)

podstawa prawna: ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 2343 ze zm.)