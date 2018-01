Koszty: Czy prenumeratę trzeba rozliczać w czasie

Czas i formę rozliczenia wydatków poniesionych na zakup fachowych czasopism uzasadnia charakter kosztów – istotne bšdŸ nieistotne. Mogš więc być odpisywane stopniowo lub jednorazowo. Trzeba pamiętać o zasadzie ostrożnoœci.

Prenumerata oznacza zapłatę z góry na poczet specjalistycznych ksišżek, czasopism czy kolejnych numerów gazet (w postaci papierowej lub elektronicznej), w zamian za zapewnienie cišgłoœci ich dostaw w okreœlonym czasie (np. w cišgu roku). Prenumerata na kolejny rok dokonywana jest – co do zasady – pod koniec danego roku obrotowego.

Po stronie sprzedawcy...

Dostawcy prasy powinni ujšć równowartoœć otrzymanych lub należnych od kontrahentów œrodków z tytułu prenumeraty (tj. œwiadczeń, których wykonanie nastšpi w następnych okresach sprawozdawczych) w pasywach bilansu, w pozycji rozliczeń międzyokresowych przychodów (art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowoœci; dalej: uor). Od tego typu przychodów dokonywane sš stopniowo odpisy, którymi uznaje się sprzedaż osišgniętš w bieżšcym okresie sprawozdawczym.

... i nabywcy

Z kolei, przedsiębiorstwa prenumerujšce fachowš prasę, nakłady na jej nabycie – jako że odnoszš się one do przyszłych okresów sprawozdawczych – ujmujš jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu art. 39 ust. 1 uor). Ich odpisy powinny następować stosownie do upływu czasu lub wielkoœci œwiadczeń. Czas i formę rozliczenia uzasadnia charakter kosztów (istotne, nieistotne), z zachowaniem zasady ostrożnoœci – mogš być odpisywane stopniowo lub jednorazowo.

Dzień poniesienia

W ujęciu podatkowym, nakłady na prenumeratę stanowiš koszty uzyskania przychodów w dacie poniesienia, czyli na dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano), na podstawie otrzymanej faktury (art. 22 ust. 5c–5d ustawy o PIT; art. 15 ust. 4d–4e ustawy o CIT).

Zgodnie bowiem z art. 6 uor, w ewidencji księgowej firmy należy ujšć wszystkie osišgnięte, przypadajšce na jej rzecz przychody i obcišżajšce jš koszty zwišzane z tymi przychodami dotyczšce danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Dla zapewnienia współmiernoœci przychodów i zwišzanych z nimi kosztów, do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zalicza się koszty lub przychody dotyczšce przyszłych okresów oraz przypadajšce na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione.

Ewidencja księgowa

Sprzedawca prenumeraty powinien wykazać w księgach rachunkowych tego rodzaju dostawę następujšco:

1. Wystawienie faktury z tytułu dostawy rocznej prenumeraty

Wn „Rozrachunki z odbiorcami"

Ma „Rozrachunki publicznoprawne" (VAT)

Ma „Rozliczenia międzyokresowe przychodów"

2. Uregulowanie zapłaty przez nabywcę („z góry" za cały rok)

Wn „Rachunki bankowe"

Ma „Rozrachunki z odbiorcami"

3. Dokonanie bieżšcego odpisu przychodów rozliczanych w czasie

Wn „Rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Ma „Sprzedaż usług" (w przypadku dostawy prenumeraty w formie elektronicznej) lub „Sprzedaż towarów" (w razie dostawy prenumeraty w postaci papierowej).

Prenumerata wymaga ujęcia w ewidencji księgowej nabywcy za pomocš następujšcych dekretacji:

1. Otrzymanie faktury z tytułu dostawy rocznej prenumeraty

Wn „Rozliczenie zakupu"

Wn „Rozrachunki publicznoprawne" (VAT)

Ma „Rozrachunki z dostawcami"

2. Zapłata za prenumeratę („z góry" za cały rok)

Wn „Rozrachunki z dostawcami"

Ma „Rachunki bankowe"

3. Zaksięgowanie nakładów na prenumeratę do rozliczenia w czasie

a) Wn „Rozliczenia międzyokresowe kosztów"

Ma „Rozliczenie zakupu"

albo

b) Wn „Koszty według rodzajów" (zużycie materiałów, usługi obce)

Ma „Rozliczenie zakupu"

oraz równolegle

Wn „Rozliczenia międzyokresowe kosztów"

Ma „Rozliczenie kosztów"

4. Dokonanie bieżšcego odpisu kosztów rozliczanych w czasie

Wn „Rozliczenie kosztów" lub „Koszty zarzšdu"

Ma „Rozliczenia międzyokresowe kosztów"