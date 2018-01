Jak zakwalifikować wieloletnią inwestycję dewelopera w sprawozdaniu finansowym

Klasyfikacja wznoszonego przez dewelopera wieloetapowego projektu jest w niektórych przypadkach kwestiš osšdu kierownictwa jednostki, który powinien zostać wyraŸnie ujawniony w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

Spółka realizuje inwestycję biurowš, składajšca się z dwóch etapów:

- etap 1 – budowa budynku A oraz

- etap 2 – budowa budynku B.

W pierwszej kolejnoœci spółka realizuje budowę budynku A. W momencie, kiedy dział najmu spółki potwierdzi, że zakontraktowany został wynajem co najmniej 70 proc. powierzchni w budynku A, spółka rozpocznie realizację etapu 2, czyli budowę budynku B. Spółka planuje najpierw skomercjalizować budynki A i B, a następnie sprzedać je w perspektywie œrednioterminowej, co jest zbieżne z jej modelem biznesowym, majšcym praktyczne zastosowanie w przeszłoœci.

1 kwietnia 2017 r. dział najmu spółki potwierdził, że podpisał umowy najmu przekraczajšce 70 proc. powierzchni budynku A. Spełnienie powyższego warunku spowodowało rozpoczęcie realizacji Etapu 2 procesu budowlanego, czyli budowy budynku B. 1 grudnia 2017 r. spółka uzyskała pozwolenia na użytkowanie budynku A, co umożliwiło wprowadzenie się wczeœniej zakontraktowanym najemcom. Na 31 grudnia 2017 r. budowa budynku B była zaawansowana w 30 proc.

Jakie skutki księgowe niesie ze sobš ukończenie budowy, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz podpisanie umów najmu na znaczšcš powierzchnię budynku A? – pyta czytelnik.

KOMENTARZ KSIĘGOWY

Na pierwotnš klasyfikację budynku będzie miała wpływ intencja kierownictwa w zakresie wykorzystania budynków A i B w kontekœcie modelu biznesowego, który stosuje spółka.

Ponieważ planowane wykorzystanie nieruchomoœci A i B to w pierwszej kolejnoœci najem, co jest zbieżne z modelem biznesowym spółki, to nieruchomoœć ta będzie od poczštku klasyfikowana jako nieruchomoœć inwestycyjna. W zwišzku z tym spółka powinna okreœlić model, w jakim wyceniana będzie nieruchomoœć na dzień bilansowy:

- model wartoœci godziwej zgodnie z par. 30 MSR 40 „Nieruchomoœci inwestycyjne" bšdŸ

- model kosztowy zgodnie z par. 16–22 MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe".

Uwaga! Należy podkreœlić, że klasyfikacja danego budynku w sprawozdaniu dewelopera jako zapas czy nieruchomoœć inwestycyjna jest bardzo często kwestiš kontrowersyjnš i trudnš do rozstrzygnięcia. Co do zasady, spółki deweloperskie wznoszšc budynek bardzo często majš w planach jego jak najszybszš sprzedaż, niemniej jednak budynek ten w okresie poszukiwania nabywcy jest już wynajmowany najemcom. Powstaje więc pytanie, czy to jeszcze zapas czy już nieruchomoœć inwestycyjna?

Model biznesowy i przeznaczenie

Naszym zdaniem, w takim przypadku jak opisany w pytaniu, o tym, czy spółka powinna klasyfikować danš nieruchomoœć przeznaczonš na sprzedaż jako zapas bšdŸ nieruchomoœć inwestycyjnš, powinna decydować zarówno specyfika modelu biznesowego stosowanego przez spółkę, jak i przeznaczenie budynku. W zwišzku z tym, jeżeli spółka jest typowym deweloperem nastawionym na realizację „zysku dewelopera" w jak najszybszym okresie, to wznoszone nieruchomoœci z przeznaczeniem na sprzedaż powinny być klasyfikowane jako zapas.

Kiedy spółka opiera swój model biznesowy na realizacji procesu budowlanego, a następnie wynajmie i wzroœcie jego wartoœci (z czym mamy do czynienia w niniejszym studium), a sprzedaje budynek przede wszystkim w przypadku, kiedy znajdzie zmotywowanego nabywcę oferujšcego okazyjnš cenę, to taka nieruchomoœć powinna być klasyfikowana jako nieruchomoœć inwestycyjna.

Klasyfikacja nieruchomoœci w sprawozdaniu dewelopera jest zatem także w niektórych przypadkach kwestiš osšdu kierownictwa, który powinien zostać wyraŸnie ujawniony w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

Wariant 1. Model wartoœci godziwej

Zakończenie procesu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie będzie miało wpływu na wycenę budynku A oraz budynku B. Z księgowego punktu widzenia wartoœć księgowa netto nieruchomoœci A i B nie ma znaczenia. Obydwa budynki będš wyceniane w wartoœci godziwej niezależnie od etapu, na jakim jest ich budowa i póŸniejsza eksploatacja.

Wariant 2. Model kosztowy

Przyjęcie modelu kosztowego pocišga za sobš szereg istotnych skutków dla prezentacji i póŸniejszej wyceny nieruchomoœci inwestycyjnej.

Od momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie, wartoœć księgowa budynku A powinna zaczšć być amortyzowana przez okres ekonomicznej użytecznoœci budynku. Koszt amortyzacji będzie obcišżał wynik bieżšcego okresu. Należy także zauważyć, że kapitalizacja kosztów finansowych powinna zostać wstrzymana, zgodnie z MSR 23 „Koszty finansowania zewnętrznego", ale tylko w częœci finansowania wydatków zwišzanych z nakładami na budowę budynku A. Koszty finansowe w tym zakresie powinny zostać odnoszone w ciężar kosztów finansowych w sprawozdaniu z całkowitych dochodów.

Dalszej kapitalizacji podlegać będš natomiast koszty finansowe zwišzane z finansowaniem nakładów na budowę budynku B, który również będzie prezentowany jako nieruchomoœć inwestycyjna. Wartoœć księgowa netto budynku B w trakcie procesu budowy nie będzie podlegać amortyzacji do momentu uzyskania dla niego pozwolenia na użytkowanie.

Uwaga! Ważne jest, aby spółka posiadała szczegółowš ewidencję kosztów poniesionych na budowę kompleksu budynków A oraz B, w szczególnoœci kosztów, których przypisanie nie jest oczywiste – np. kosztów energii, nadzoru oraz innych materiałów i usług, których koszty były poniesione w okresie jednoczesnej realizacji budynku A i B. Takie koszty powinny być przypisywane na podstawie racjonalnie okreœlonego klucza.

Precyzyjna ewidencja kosztów jest o tyle istotna, że na każdy dzień bilansowy spółka powinna ocenić odzyskiwalnoœć poniesionych kosztów w celu potwierdzenia, że nie zachodzš przesłanki dotyczšce utraty wartoœci. Niepoprawna alokacja kosztów może doprowadzić koniecznoœci dokonania odpisu z tego tytułu w ciężar kosztów operacyjnych w sprawozdaniu z całkowitych dochodów.

—Małgorzata Dankowska

—Maciej Krokosiński