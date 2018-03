Unia Europejska zadba o dane

Creative Commons Attribution 2.0 Generic license, EU2016 NL from The Netherlands

Ochrona danych osobowych obywateli to jednoczeœnie ochrona naszej demokracji – pisze Věra Jourova, komisarz Unii Europejskiej ds. sprawiedliwoœci, konsumentów i równouprawnienia płci.

Najnowsze doniesienia o uzyskaniu przez firmę Cambridge Analytica za poœrednictwem Facebooka dostępu do danych ponad 50 mln osób sš niepokojšce. Jeszcze bardziej niepokojšcy jest fakt, że dane te zostały wykorzystane, by wpłynšć na ludzkie zachowania, na sposób głosowania i ostatecznie na działanie systemów demokratycznych.

Nie znamy wprawdzie jeszcze wszystkich faktów, nie ma jednak wštpliwoœci, że stało się coœ bardzo niepożšdanego. Przerażajšce jest to, że choć zgodę na pobranie budzšcej wštpliwoœci aplikacji wydało tylko ok. 270 tys. osób, zgodnie z doniesieniami prasowymi zgromadzono dane dotyczšce ok. 50 mln osób. Osoby te nie wiedzš, że ich dane posłużyły do kształtowania opinii politycznych milionów innych ludzi, a organy zajmujšce się ochronš danych nie zostały poinformowane o nieprawidłowym ich wykorzystaniu.

Odzyskać kontrolę

Jest to wyraŸny sygnał, że zmodernizowane przepisy dotyczšce ochrony danych, które wejdš w życie w maju, sš pilnie potrzebne. Zapewniš one kontrolę, przejrzystoœć i odpowiedzialnoœć w zakresie przetwarzania przez firmy danych użytkowników. Firma zbierajšca takie informacje w okreœlonym celu nie może ich wykorzystywać do innych celów bez aktywnej zgody użytkownika. Europejczycy będš mieli kontrolę nad własnymi danymi. Nowe przepisy będš ponadto egzekwowane przez organy ochrony danych, które uzyskajš faktyczne uprawnienia do nakładania sankcji.

Zdaniem krytyków nowe przepisy o ochronie danych uniemożliwiš partiom politycznym ich wykorzystywanie (np. list adresowych) do prowadzenia kampanii i informowania swoich potencjalnych wyborców. Nowe przepisy nie będš jednak przeszkodš w kampaniach.

Cienka granica

Wykorzystywanie danych w celu lepszego informowania obywateli przed wyborami z pewnoœciš przyczynia się do sprawnego funkcjonowania demokracji. Należy jednak uważać, by nie przekroczyć cienkiej granicy między dawaniem obywatelom wyboru a manipulowaniem wyborcami. Jednoznaczne przepisy o ochronie danych mogš pomóc w zapobieganiu takim sytuacjom i utrzymaniu demokracji.

Unijne ogólne rozporzšdzenie o ochronie danych oferuje najlepszš jak dotšd ochronę praw konsumentów na œwiecie. Gospodarka cyfrowa nieustannie wystawia na próbę nasze systemy ochrony danych. Obywatele powinni również stanšć na wysokoœci zadania i być bardziej œwiadomi tego, jak na co dzień wykorzystywane sš ich dane. Wszyscy musimy odzyskać nad nimi kontrolę i być za nie odpowiedzialni. Nowe przepisy o ochronie danych dajš nam ku temu narzędzia, które musimy teraz dobrze wykorzystać.

