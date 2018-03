Jan Szomburg: Polska dwupółkulowa

Jesteœmy narodem żyjšcym na styku różnych kultur i cywilizacji. W Polakach istnieje twórcze napięcie, które może stać się naszym ogromnym atutem – pisze prezes Instytutu Badań nad Gospodarkš Rynkowš.

Z najnowszych badań nad ludzkim mózgiem wynika, że lewa półkula odpowiada za zdolnoœci analityczne i logiczne, a prawa półkula za uzdolnienia syntetyzujšce, kreatywne, empatyczne. Tę wiedzę można wykorzystać do analizy rozwoju gospodarczego.

Dotychczas, po przełomie ustrojowym w 1989 roku, konkurowaliœmy – jako kraj i naród – przede wszystkim lewš półkulš, odgrywajšc rolę tanich i dobrych podwykonawców. Przyniosło nam to wiele korzyœci – Polska dokonała historycznego skoku rozwojowego. Nadszedł jednak czas uruchomić również prawš półkulę, wcielajšc się w rolę kreatorów, integratorów i twórczych adaptatorów – nie tylko produktów i usług, ale także idei. Tylko w ten sposób możemy zmienić peryferyjny charakter naszej gospodarki i stać się naprawdę atrakcyjnym miejscem do życia i pracy.

Mamy do tego naturalne predyspozycje. Aby je wykorzystać, musimy przewartoœciować myœlenie o tym, co służy naszemu sukcesowi w życiu indywidualnym i zbiorowym. Przeprogramowania wymaga także system edukacji, podporzšdkowany dziœ myœleniu lewopółkulowemu.

Potencjał wszechstronnoœci

Warto więc skupić się na tym, co jest – lub mogłoby być – naszš silnš stronš, jakie wartoœci mamy zapisane w naszym uwarunkowanym historycznie genotypie. Wydaje się, że sš to dwie cechy: wszechstronnoœć i twórcza adaptacyjnoœć.

Kiedy patrzymy dziœ na sytuację w Europie, uœwiadamiamy sobie, że nie tylko geograficznie, ale także kulturowo i politycznie jesteœmy pomiędzy. Nie należymy do Południa – mamy wiele cech charakterystycznych dla Północy. Nie jesteœmy tak zachodni jak europejski Zachód, ale też nie tak wschodni jak typowy Wschód.

Krótko mówišc, należymy po częœci do każdego z tych kręgów kulturowych – jesteœmy wszechstronni. Możemy zrozumieć wszystkich, bo ich pierwiastki znajdujš się niejako w nas. Mamy w sobie pewnš niejednorodnoœć, ambiwalentnoœć, twórcze napięcie, które zwykle nam przeszkadzajš w budowaniu spójnego obrazu samego siebie, swej tożsamoœci, ale mogš być też naszš siłš, swoistš przewagš konkurencyjnš.

Rozwój społeczno-gospodarczy potrzebuje zarówno myœlenia i kompetencji lewopółkulowych – analitycznych, specjalistycznych i œcisłych, bazujšcych na logice – jak i prawopółkulowych – syntezujšcych, odwołujšcych się do intuicji, emocji, kontekstu, opierajšcych się na podejœciu nieliniowym.

Mamy w sobie gen wolnoœci i emocjonalnoœci (postszlachecki) oraz gen przetrwania i pragmatyzmu (postchłopski). Polska jest dwupółkulowa. Na przykład mamy do czynienia z inżynierami myœlšcymi kontekstowo i intuicyjnie oraz specjalistyczno-wykonawczymi o wycinkowym i logiczno-formalnym podejœciu. Polak zawsze lubi kwestionować to, co jest, i wymyœlać wszystko na nowo.

Punkt ciężkoœci w rozwoju œwiata przesuwa się z myœlenia lewopółkulowego do prawopółkulowego. WyraŸnie widać, że postęp na œwiecie będzie wymagał większej niż dotychczas wszechstronnoœci, podejœcia interdyscyplinarnego, holistycznego, zintegrowanego i międzykulturowego. Sšdzšc po popycie na polskie talenty, œwiat już je docenia i angażuje – na dużš skalę.

Dać szansę kreatywnoœci

Współczesna innowacyjnoœć polega nie tylko na wynajdywaniu nowych wiodšcych (bazowych) technologii, ale także na ich twórczej konfiguracji lub wykorzystywaniu. Popyt na myœlenie i kompetencje lewopółkulowe staje pod znakiem zapytania wobec wzbierajšcej fali automatyzacji wszelakich rutynowych działań, nawet w takich dziedzinach, jak medycyna, prawo czy nawet media. W sferze rutynowego myœlenia i działania mamy największš i stale rosnšcš konkurencję międzynarodowš pobudzanš zwłaszcza przez kraje azjatyckie. Z kolei dla myœlenia i działania prawopółkulowego (kreatywnego, nierutynowego) powstaje na œwiecie coraz więcej przestrzeni.

Musimy dać szansę kreatywnoœci, wszechstronnoœci i niekonwencjonalnemu podejœciu w Polsce. Jak to uczynić? Po pierwsze, przewartoœciowujšc nasze myœlenie o tym, co może nam zapewnić dobrš przyszłoœć. Miękkim kompetencjom, traktowanym dotychczas jako mniej ważne, trzeba nadać pozycję równorzędnš do kompetencji twardych. Po drugie, zmieniajšc naszš kulturę edukacyjnš – muzyka, teatr, sport, plastyka itd. nie mogš być traktowane pobłażliwie.

Po trzecie, dokonujšc przemiany kultury organizacyjnej („defeudalizacji") zarówno w biznesie, jak i w sferze nauki i administracji. Po czwarte, wykorzystujšc potencjał kompetencyjny Polaków mieszkajšcych za granicš, którzy mogš być też cennym partnerem, a wręcz ambasadorem zmian w sferze kultur organizacyjnych.

Inwestycja w przyszłoœć

Wiadomo, że dziœ, w logice czysto ekonomicznej, w międzynarodowym podziale pracy odgrywamy role relatywnie tanich i dobrych poddostawców oraz Ÿródła talentów na eksport – tak też jesteœmy postrzegani przez głównych graczy rynków międzynarodowych.

Wiadomo również, że dotychczas osišgnięty przez nas poziom rozwoju, brak nadwyżek kapitałowych i bezpieczeństwa osobistej egzystencji nie sprzyjajš szybkiemu przechodzeniu do rozwiniętej gospodarki innowacyjnej, gdzie można podejmować duże ryzyka, gdzie sš amortyzatory kapitałowe, gdzie istnieje rozwinięta struktura instytucjonalna obsługujšca nowe, złożone, często wieloetapowe, długofalowe projekty innowacyjne. Jeszcze w przeważajšcej mierze tkwimy w logice dbania o przetrwanie, ograniczania ryzyka utraty tego, co już zdobyliœmy, a więc logice swoistego pragmatyzmu rozwojowego.

Już dziœ powinniœmy więc inwestować w zmianę kulturowo-mentalnš, nowe umiejętnoœci, kultury organizacyjne, regulacje i instytucje, które mogłyby przyspieszyć naszš drogę do gospodarek wysoko rozwiniętych i proinnowacyjnych.