Ambasador Rosji o sprawie Skripala: Festiwal absurdu

Sprawa rzekomego zamachu, który miał być przeprowadzony przez nasze służby specjalne w brytyjskim Salisbury, to antyrosyjska prowokacja – pisze ambasador Rosji w Polsce Siergiej Andriejew.

Mój szanowny kolega, ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce Jonathan Knott, opublikował przed kilkoma dniami na łamach „Rzeczpospolitej" tekst zatytułowany „Okiełznać ambicje Rosji". W zwišzku z zawartymi w nim tezami chciałbym oœwiadczyć, że Rosja nie ma żadnego zwišzku z zamachem na Siergieja i Julię Skripalów w brytyjskiej miejscowoœci Salisbury.

Premier Theresa May 12 marca publicznie oœwiadczyła, że jest „wysoce prawdopodobne", iż Rosja ponosi odpowiedzialnoœć za ów zamach, który rzekomo został dokonany z użyciem bojowego œrodku trujšcego. Tymczasem nie miała ona żadnych podstaw do wygłaszania takich stwierdzeń.

Rosja ostatecznie zakończyła proces likwidacji swojej broni chemicznej we wrzeœniu 2017 r. Fakt ten został zweryfikowany i potwierdzony przez Organizację ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW). Żadnych innych bojowych œrodków trujšcych, poza tymi, które w 1997 r. zostały przez Rosję zgodnie z konwencjš o zakazie broni chemicznej (CWC) zadeklarowane i póŸniej zniszczone, nasze państwo nie produkowało i nie posiada.

Zarzuty wysuwane przez stronę brytyjskš sš na tyle poważne, że wymagajš równie twardych dowodów. Nie wystarczš tu „wysoce prawdopodobne" opinie bazujšce tylko na podstawie faktu, że „brytyjscy naukowcy zidentyfikowali" pewien gaz nowiczok. Mógł on przecież zostać wyprodukowany w przeróżnych miejscach, również w brytyjskim laboratorium Porton Down niedaleko Salisbury.

Jeżeli strona brytyjska rzeczywiœcie chciała otrzymać od władz rosyjskich odpowiedzi na jakieœ pytania w zwišzku z tym, co się wydarzyło ze Skripalami, mogłaby ona wystšpić do nas oficjalnie, tak jak jest to przewidziane w konwencji o zakazie broni chemicznej. Rosja była i pozostaje w gotowoœci do współpracy w przeprowadzeniu œledztwa w tej sprawie, tym bardziej że jedna z pokrzywdzonych osób jest obywatelkš Rosji. Fachowo dochodzić sedna sprawy powinni specjaliœci na podstawie badania wydarzeń i ustalonych faktów, a nie spekulacji o takim czy innym stopniu „prawdopodobieństwa".

Strona brytyjska tymczasem uchyla się od rzetelnej współpracy oraz kontynuuje stawianie nam ultimatum i wysuwanie gołosłownych zarzutów. Nie otrzymaliœmy żadnych oficjalnych zapytań od strony brytyjskiej w zwišzku ze sprawš Skripalów. Rosyjskie propozycje co do przeprowadzenia konsultacji w ramach CWC pozostały bez odpowiedzi, władze brytyjskie odmawiajš przedstawienia materiałów œledztwa, takich jak nagrania z monitoringu, zeznania œwiadków, próby zastosowanego œrodka chemicznego. Wszystko wskazuje na to, że Brytyjczycy nie posiadajš żadnych dowodów na winę Rosji, a cała sprawa stanowi kolejnš antyrosyjskš prowokację.

Mój szanowny brytyjski kolega połšczył sprawę Skripalów z całš listš „bezprawnych zachowań Kremla". Nie będę poruszał tematu Krymu i konfliktu

na wschodzie Ukrainy – w szczegółach pisałem o tym w odpowiedzi poprzednikowi pana Knotta – ambasadorowi Robinowi Barnettowi („Rzeczpospolita" z 30.03.2015). Pozostałe zaœ poruszone w tekœcie „Okiełznać ambicje Rosji" wštki – „ataki hakerskie", „ingerowanie w wybory i referenda" – łšczy ze sprawš Skripalów tylko to, że we wszystkich tych przypadkach Rosji sš stawiane zarzuty niepoparte żadnymi realnymi dowodami.

Zdšżyliœmy się już przyzwyczaić, że na Zachodzie przyjęło się oskarżać Rosję z każdego powodu i bez żadnych podstaw, przy czym w takich zarzutach brakuje nawet elementarnej logiki i zdrowego rozsšdku. Po co rosyjskie służby specjalne miałyby się targnšć na życie Siergieja Skripala, a tym bardziej na życie jego córki? Co więcej, robišc to w tak dziki sposób, œcišgajšc na nasz kraj nowš falę szykan? Takiej wersji wydarzeń nie wypada nawet traktować poważnie. Mało tego, że chętnie się nas podejrzewa o każdy przewrotny czyn, to jeszcze traktuje się nas jak niekompetentnych półgłówków.

I już całkiem nie do przyjęcia i niegodne ze strony pana ambasadora jest zastraszanie polskiego społeczeństwa tym, że „następnym razem" Rosja może zastosować œrodki trujšce na polskiej ziemi. Zresztš czemu mamy się dziwić, jeœli minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii w swoich antyrosyjskich zapędach dopuszcza się obrzydliwych analogii między mistrzostwami œwiata w piłce nożnej 2018 w Rosji a igrzyskami olimpijskimi 1936 w hitlerowskich Niemczech.