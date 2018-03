O. Maciej Zięba: Ratujmy nasze dusze! Nieufnoœć przerodzila się w Polsce we wrogoœć (bchody 86. miesięcznicy smoleńskiej, Warszawa, czerwiec 2017 r. Obywatele RP kontra uczestnicy marszu PiS) EAST NEWS, Daniel Gnap

Maciej Zięba

Jedna „polskoœć" przywišzuje większš wagę do sfery symbolicznej, do bardziej tradycyjnie pojmowanej więzi z Koœciołem i do pojęcia narodu. Druga, trochę młodsza, zamożniejsza, trochę bardziej wielkomiejska, bardziej prywatyzuje swojš wiarę i w podobny sposób przeżywa patriotyzm. Te dwie „Polski", które siebie nawzajem wykluczajš, wspólnie tworzš Rzeczpospolitš. Kocham obie jej piękne twarze. Wstydzę się i obawiam wszelkich przejawów jej brzydszego oblicza.