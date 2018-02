Przez Londyn do centrum świata

Polsko-brytyjskie forum belwederskie może być wzorem budowania przez Warszawę przyjacielskich relacji z innymi krajami. Pora na kolejne takie inicjatywy.

Choć – jak mawiał w XIX wieku lord Palmerston – Wielka Brytania nie ma wiecznych przyjaciół ani wrogów, tylko interesy, w tej chwili możemy wykorzystać okazję, by relacje między Warszawš a Londynem były oparte zarówno na interesach, jak i przyjaŸni.

Dowodem na to może być Belvedere Forum, którego druga edycja odbyła się w tym tygodniu w Londynie. Jeœli mierzyć rangę wydarzenia miejscem, w którym się ono odbywa, można stwierdzić, że stronie brytyjskiej zależało na tym, by spotkanie polityków, ekspertów i liderów opinii z obu krajów odbyło się w najbardziej prestiżowych lokalizacjach – reprezentacyjnym pałacu brytyjskiego rzšdu Lancaster House (znanym widzom serialu „Królowa/The Crown", ponieważ kręcone sš w nim sceny wnętrz udajšce oddalony o kilkaset metrów pałac Buckingham) oraz Mansion House, historycznej siedziby merów Londynu. 250 osób z obu krajów rozmawiało o przyszłoœci Unii Europejskiej, geopolityce, historii, imigracji, przedsiębiorczoœci, kulturze i nowych technologiach.

Każda ze stron oczywiœcie ma swoje interesy. Rzšdowi Wielkiej Brytanii zależy na tym, by Polskę przekonać do pomocy przy negocjacjach brexitowych. I choć 27 unijnych państw postanowiło solidarnie negocjować z Brytyjczykami, ocieplanie relacji z Polskš może się w kryzysowych momentach opłacać. Dlatego dbajš o Forum, organizujš wspólne konsultacje międzyrzšdowe i podpisali bilateralny traktat o współpracy wojskowej. Tak bliskie relacje Brytyjczycy majš w Europie wyłšcznie z Francuzami.

Warszawa też może coœ na tym ugrać. Po pierwsze, musi zadbać o los ponad miliona swoich rodaków, którzy zdecydowali się mieszkać na Wyspach. Po drugie, dobre relacje z Brytyjczykami majš lewarować naszš pozycję w Brukseli. Taki sojusznik jak Wielka Brytania, choć za kilkanaœcie miesięcy opuœci UE, wcišż jest dla Polski na wagę złota. I last but not least, nawet po rozwodzie z Uniš, Londyn będzie jednym z centrów œwiata.

Polska zaœ ze względów geograficznych będzie od tego centrum oddalona. Silna obecnoœć – polityczna, kulturalna czy gospodarcza – w Londynie jest dla Polski szansš na wejœcie do œwiatowego mainstreamu. Nie chodzi o to, by polskie placówki obsługiwały wielkš polskš diasporę, tylko o to, by użyć wiatru wiejšcego nam w żagle i wykorzystać okazję do tego, by ten zbieg okolicznoœci wykorzystać do promocji Polski w jednym z najważniejszych miast œwiata.

Forum Polsko-Brytyjskie powinno być wzorem dla innych tego typu relacji. Jeœli Polska nie będzie miała narzędzi, by na różnych poziomach – naukowym, politycznym, eksperckim, kulturalnym, biznesowym – tłumaczyć swoje racje, np. Amerykanom, Niemcom czy Izraelczykom, nie zbuduje pozytywnego obrazu ani nie stworzy pozytywnej opowieœci o sobie. Rozwijajšcy się w najlepsze kryzys zwišzany z nowelizacjš ustawy o IPN jest tego najlepszym dowodem.