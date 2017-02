Prof. Roman Kuźniar o wpływie Rosji na wynik wyborów prezydenckich w USA

Z raportu trzech amerykańskich agencji wywiadowczych ze stycznia br. wynika jednoznacznie poważny wpływ Rosji na przebieg kampanii wyborczej i ostateczny sukces Donalda Trumpa. Trzeba bardzo wyraźnie stwierdzić, że to rzecz bez precedensu w najnowszej historii. To nie Stany Zjednoczone wpływają na wybór prezydenta w którymś z państw Ameryki Łacińskiej. To Rosja, państwo wielokrotnie słabsze od USA, bierze skuteczny udział w wyborze prezydenta supermocarstwa, które prowadziło wobec niej nieprzyjazną politykę, Okazuje się, że aby pokonać o wiele potężniejszego przeciwnika, państwo autorytarne nie musi wygrywać wojen, górować gospodarczo czy pod względem atrakcyjności kulturowej. Wystarczy, że wybierze mu swego prezydenta, który zmieni jego politykę zagraniczną.

Warto wziąć pod uwagę fakt, że Moskwa uczyniła to nie tylko z powodu problemów w stosunkach dwustronnych z USA czy ze względu na sankcje lub wzmacnianie wschodniej flanki NATO. Rosjanie jak na ich ogólną sytuację radzili sobie dotąd zupełnie nieźle w stosunkach dwustronnych z USA. Moskwa wiedziała, że nie grozi jej agresja ze strony NATO, sama też nie zamierzała atakować zbrojnie państw sojuszu. Obroty gospodarcze z Ameryką nie były wielkie, więc i sankcje nie były nadmiernie bolesne; zwłaszcza że nie były one specjalnie szczelne. Zbyt bliskie kontakty z Ameryką Obamy wystawiałyby Rosję na presję w kwestii dalszej redukcji zbrojeń lub dyskomfort wysłuchiwania pouczeń o demokracji i prawach człowieka. Kontestacja polityki Obamy uczyniła Putina liderem międzynarodowej opozycji wobec globalnej dominacji USA.

Faworyt Moskwy

Putinowi chodziło o wybór na prezydenta Stanów Zjednoczonych kogoś, kto będzie mieć podobne podejście do polityki światowej. Kogoś, kto będzie patrzył na świat w kategoriach zysku, nagiej siły, bez żadnych zasad, wartości lub sentymentów dla słabszych. Czysta power politics rodem z XIX i pierwszej połowy XX wieku. A już w szczególności tego rodzaju podejście nie znosi instytucji wielostronnych, które ograniczają rolę wielkich, cywilizują życie międzynarodowe, wprowadzając doń standardy przyzwoitości czy dobrej wiary. Dla przywódców w rodzaju Putina to główna przeszkoda na drodze do brutalnego forsowania własnych interesów oraz wobec globalnego zarządzania światem przy pomocy dyrektoriatu kilku mocarstw.

Politykiem idealnie pasującym do tego profilu jest właśnie Donald Trump. Putinowi udało się skutecznie zainwestować w Trumpa i wesprzeć jego megalomańskie dążenie do prezydentury. Strategia Moskwy zakończyła się stuprocentowym, zapierającym dech sukcesem. Oczywiście istniały także wewnętrzne przyczyny powodzenia Trumpa, ale bez wsparcia Moskwy nie zostałby on prezydentem.

Putin czuł się marginalizowany. Zwłaszcza że nie udało mu się przekonać Angeli Merkel do zainicjowania koncertu mocarstw zarządzającego naszą częścią świata. Wszak taka właśnie intencja stała za powtarzanymi od kilku lat przez Moskwę propozycjami nowego porządku europejskiego. Formułą służącą podnoszeniu rangi Rosji oraz ograniczaniu pozycji Zachodu była i pozostaje grupa BRICS, w skład której wchodzą Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i RPA. Pomiędzy członkami tej grupy występują jednak spore różnice interesów. Poza tym przywódców RPA i Brazylii nie zaliczał Putin do tej samej ligi, co siebie samego czy prezydenta Chin.

Ominąć pośredników

Z perspektywy Moskwy wybór Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych miał załatwić kilka spraw naraz. Po pierwsze, Putin stałby się uprzywilejowanym partnerem przywódcy USA w polityce światowej. Co więcej, rosyjski przywódca nie bez powodów może sądzić, że w duecie Trumputin on będzie wiódł prym, swoją przebiegłością i doświadczeniem owinie sobie wokół palca narcystycznego żółtodzioba. Na poziomie gestów i symboli będzie zaspokajał potrzebę wielkości i „sukcesu" Trumpa, a sam weźmie to, co uważa za istotne dla Rosji. Po drugie, Putin nie będzie już musiał się liczyć z Europą. Przeciwnie, razem z Trumpem będą grać na rozbijanie Unii oraz na osłabianie roli niemieckiej kanclerz. O sprawach Europy będzie rozmawiać bezpośrednio z prezydentem USA ponad głowami europejskich przywódców. Czyż nie brzmi to pięknie?

Po trzecie, Putinowi już tak bardzo nie będzie potrzebny ryzykowny dla niej alians z Chinami skierowany przeciw USA. Również BRICS straci z perspektywy Putina na znaczeniu. Biorąc pod uwagę otwartą niechęć Trumpa wobec Chin, Putin zechce zbudować to, o czym marzyły zastępy rosyjskich spin doktorów z Karaganowem na czele od początku lat 90., czyli strategiczne partnerstwo USA–Rosja. Oś Moskwa–Waszyngton nie jest potrzebna Putinowi ze względu na jego próżność. Potrzebuje jej on do demontażu pozimnowojennego ładu międzynarodowego, który potwornie go uwiera. Rzecz nie tylko w tym, że nie ma tam odpowiedniego miejsca dla Rosji, że brakuje w nim osobnego gabinetu dla przywódców USA, Chin i Rosji, którzy mogliby w nim podejmować najważniejsze decyzje. Największym problemem jest istnienie w obecnym porządku mnóstwa wielostronnych instytucji, zasad, ograniczeń, standardów, których trzeba przestrzegać i z którymi trzeba się liczyć.

Teraz wszystko to, co przeszkadza swobodzie manewru, suwerenności wielkiego mocarstwa w sprawach wewnętrznych i zagranicznych będzie można zdemontować. I zrobić to we współpracy z prezydentem Stanów Zjednoczonych! Tych samych Stanów Zjednoczonych, które z trudem współtworzyły pozimnowojenny porządek międzynarodowy, aby sprzyjał on rozwojowi i bezpieczeństwu możliwie wszystkich państw świata, wzrostowi dobrobytu i poszerzaniu wolności.

Polska deterioracja

Ktoś mógłby pomyśleć, że w obliczu polityki Rosji i zmian w Stanach Zjednoczonych polityka zagraniczna obozu rządzącego w Polsce świadczy o zaniku instynktu samozachowawczego. Ewentualnie o deterioracji, jakiej doznają czasem wspinacze w okolicach ośmiu tysięcy metrów, czyli zobojętnieniu wobec zewnętrznych zagrożeń. Działania polskich rządzących wzmacniają przecież wszystkie negatywne tendencje w otoczeniu Polski. Warszawa aktywnie przykłada rękę do niszczenia tego wszystkiego, co po 1989 roku służyło naszemu bezpieczeństwu i dawało szansę rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego.

Obóz władzy nie stracił jednak instynktu samozachowawczego. Przeciwnie, jego działania mają służyć wcielaniu w życie koncepcji państwa autorytarnego, które zagwarantuje obozowi władzy bezterminowe trwanie. Interes Polski i Polaków jest tu zupełnie bez znaczenia. To, co widzimy, to przejaw znanego z czasów PRL prymatu interesu partyjnego nad interesami narodowymi.

Można by ironicznie stwierdzić, że Jarosław Kaczyński i PiS uprzedzili Putina. Aby zapobiec mieszaniu Putina się w sprawy polskie czy próbom wpływania na wybory władz, obóz Kaczyńskiego zaczął budować taką Polskę i prowadzić taką politykę zagraniczną, do której Putin nie będzie mógł mieć zastrzeżeń. Przebudowa ustrojowa podjęta przez PiS jednoznacznie wskazuje na plan upodobnienia się do państw byłego Związku Sowieckiego. Nasuwa się również analogia do Włoch lat 20. XX wieku, ale wiemy, że i w Moskwie wzorzec Włoch Mussoliniego cieszy się uznaniem. Podobnie w polityce zagranicznej, co najsilniej wyraża się w odwrocie od UE, która byłaby najlepszą osłoną dla Polski w tych trudnych czasach. A ostatnio w nieskrywanej admiracji dla Donalda Trumpa i nadziejach związanych z jego rządami. Polityka zagraniczna PiS stała się zakładnikiem budowy Drugiej PRL.

Chytrym zabiegiem zastosowanym przez obóz rządzący było ulepienie ze złotopodobnej gliny cielca suwerenności i interesu narodowego. Traktowanie suwerenności i interesu narodowego jak magicznego zaklęcia stało się środkiem konsolidowania poparcia społecznego i tarczą osłaniającą przed krytyką ze strony sił politycznych i opinii publicznej, które ostrzegają przed manowcami obecnej polityki. Stojąc na straży suwerenności i interesu państwa, można zrobić wszystko. Podobnie uważali przywódcy PRL, obecnej Rosji i szeregu państw afrykańskich. Zgoda, suwerenność i interes narodowy mają żywotne znaczenie i nie trzeba o tym nikogo przekonywać. Ale realizować je należy w sposób dający szansę rozwoju i zapewniający bezpieczeństwo, a nie tylko interes rządzących.