Polska maszyna bezpieczeństwa narracyjnego w 10 krokach

Amerykański sekretarz stanu Rex Tillerson odwiedził Polskę, by we wspólnym interesie naszych dwóch krajów skrytykować budowę drugiej nitki gazocišgu północnego. Tymczasem wizyta ta zostanie bardziej zapamiętana z powodu jego krytycznych słów dotyczšcych ustawy o IPN

Własne maszyny bezpieczeństwa narracyjnego majš albo państwa silne i pewne swego, albo bogate reżimy, których biura propagandy muszš pudrować wstydliwš rzeczywistoœć. Nasza MaBeNa ma być sprawnš maszynš do budowania polskiej soft power.

MaBeNa to nie postmodernistyczne kobiece imię. MaBeNa to Maszyna Bezpieczeństwa Narracyjnego wymyœlona przez prof. Andrzeja Zybertowicza. Podobno majš jš Izraelczycy, a także inne roztropne narody na kuli ziemskiej. MaBeNa ma dawać rezonans naszego myœlenia o własnej historii na cały œwiat. Przykładowo: można się spierać o to, ilu Polaków donosiło na Żydów w czasie II wojny œwiatowej, i debatować, ilu poszło na karuzelę, zamiast zanosić do getta chleb, i dlaczego tak się działo. Tu zdania będš podzielone. MaBeNa ma za zadanie w takim razie pokazać przede wszystkim tych, którzy byli wzorem, i wszystkim powiedzieć jasno, że na gruncie prawnym – kluczowym dla wieloetnicznego państwa, jakim była II Rzeczpospolita – Polska zdała egzamin. Polskie legalne władze nie poszły na współpracę z Hitlerem i pozostały w 100 proc. po stronie przeœladowanych Żydów.