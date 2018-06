Reforma Gowina: Humanistyka 2.0

Reforma Gowina daje szansę na rozwój dyscyplin nauki, które dziś giną w wielkich wydziałach – pisze filozof.

Ustawa 2.0 o szkolnictwie wyższym ma dać impuls rozwojowy polskiej nauce. Jednak w dominujących ostatnio w debacie publicznej głosach krytyki formułowane są zarzuty, często zupełnie gołosłowne, jakoby proponowane zapisy pogorszyć miały – wbrew założeniom – funkcjonowanie nauki, zwłaszcza nauk humanistycznych i społecznych. Uważam, że to błędny osąd. Proponowana ustawa otwiera przed polską humanistyką dobre perspektywy.

Nowe możliwości

Najważniejsze pod tym względem są jej dwa aspekty. Pierwszy to przypisanie wszystkich uprawnień uczelniom, a nie jednostkom wewnętrznym (wydziałom), za to oddzielne ocenianie poszczególnych dyscyplin. To ogromna zmiana, choć już teraz fizyka jest z reguły uprawiana na wydziałach fizyki, chemia – na wydziałach chemii. Przeniesienie parametryzacji z wydziałów na dyscypliny nie jest w ich wypadku wielką zmianą.

Natomiast nauki społeczne i humanistyczne z reguły są agregowane na wielkich wydziałach (typu Wydział Humanistyczny). Nawet najlepsze środowiska i zespoły pozostają tam niezauważone i giną w przeciętności. Nowe zasady pozwolą im wyjść z cienia. Pojawią się wyspy doskonałości, które będzie można rozwijać i wspierać. W szczególności np. filozofia w kilku uniwersytetach poza metropoliami (nie odważyłbym się nazwać ich prowincjonalnymi) będzie miała kategorię A (a może nawet A+), choć obecnie tkwi w wielkich wydziałach o kategorii B.

Drugim aspektem jest przyznawanie uprawnień (do prowadzenia studiów, doktoryzowania itd.) w zależności od poziomu naukowego, a nie minimum kadrowego. W tej chwili trzeba zatrudniać odpowiednią liczbę profesorów. Nieważne, czy ktokolwiek z nich pracuje naukowo, wystarczy, że jest ich dużo.

Z drugiej strony, teoretycznie można teraz mieć samych noblistów, ale jeśli nie mają tytułów naukowych, to dany wydział nie ma żadnych uprawnień. Powoduje to totalne zabetonowanie ścieżek kariery i bardzo niemerytoryczne kryteria awansu – a przede wszystkim masowe produkowanie doktorów, docentów i profesorów niezdatnych do poważnej pracy naukowej. Humanistyka polska nie będzie się rozwijać, jeśli tego nie zmienimy. Ustawa 2.0 otwiera taką możliwość.

Poza metropoliami

Pojawia się zarzut, że ustawa faworyzuje uczelnie duże i w metropoliach kosztem małych i na prowincji. To jest tzw. półprawda. Ustawa faworyzuje uczelnie dobre. Nie zawsze to, co duże, jest dobre, a to, co mniejsze – gorsze. Są świetne uczelnie w mniejszych miastach i słabsze – w większych. Ustawa pozwoli uczelniom zobaczyć, jakie mają silne strony, jakie słabsze, a co jest całkiem do niczego. I następnie dzięki funduszowi rozwoju uczelni regionalnych, który ma być razem z ustawą wprowadzony, to co najlepsze rozwijać, to co gorsze poprawiać, a to co najsłabsze po prostu odciąć.

Nie w każdej uczelni muszą być reprezentowane wszystkie dyscypliny z listy OECD, co bynajmniej nie oznacza, że odcinać się będzie właśnie nauki humanistyczne i społeczne. Rzut oka na statystyki wystarczy, by zobaczyć, że wśród jednostek o kategorii A+ i A w ostatniej parametryzacji liczba jednostek humanistycznych, społecznych i artystycznych nieznacznie tylko ustępuje liczbie jednostek nauk ścisłych, inżynierskich i o życiu. W wielu uczelniach to nauki przyrodnicze gorzej wypadają niż humanistyczne czy społeczne, a ich utrzymywanie jest o wiele bardziej kosztochłonne.

Czy utrzymywanie słabych kierunków na prowincji służy jej rozwojowi? Wręcz przeciwnie. Tylko pogłębia jej prowincjonalizm. Lokalne elity kończą słabe studia, robią słabe doktoraty i same stają się coraz słabsze. W ten sposób pogłębia się przepaść między prowincją i metropolią. Tymczasem dla równomiernego, zrównoważonego rozwoju kraju potrzeba, by lokalna elita mogła rozmawiać na równej stopie z elitą krajową, umiała uzasadnić lokalne potrzeby i wywalczyć ich realizację, a nie potykała się o swoje słabe wykształcenie.

Z dwojga złego, lepiej, by lokalne elity kończyły elitarne studia w metropolii i wracały do siebie, zachowując metropolitalne kontakty i nawyki pracy, niż by zamykali się w lokalnych kokonach kategorii C bez najmniejszych szans nawiązania równorzędnego dialogu z najlepszymi. Jestem jednak przekonany, że regionalne uczelnie też będą chciały się rozwijać i równać do najlepszych – i to niekoniecznie w kraju, lecz najlepszych w ogóle. W końcu Cambridge, Oxford czy Heidelberg to nie są metropolie.