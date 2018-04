Martin Luther King jr.: Wstąpiłem na szczyt góry

Równo 50 lat temu lider amerykańskiego ruchu praw obywatelskich przemawiał w Memphis. Następnego dnia został zamordowany. Prezentujemy jego ostatnie wystšpienie, po raz pierwszy w całoœci przetłumaczone na polski, ze wstępem historyka Philipa E. Steele’a.

Philip Earl Steele jest amerykańskim historykiem i tłumaczem, autorem ksišżki „Nawrócenie i chrzest Mieszka I”

U podstaw XVII-wiecznej, anglosaskiej Ameryki pobrzmiewajš pojęcia zapożyczone z Biblii hebrajskiej – przede wszystkim tak zasadnicza w Nowej Anglii idea Przymierza, pielęgnowana po dziœ dzień jako „amerykańska wyjštkowoœć”. Istotna tu jest również wspólna tożsamoœć, jakš koloniœci odczuwali z biblijnymi Izraelitami w kontekœcie ich przejœcia przez pustynię. Tożsamoœć ta odżyła wiele pokoleń póŸniej, gdy żydowscy pionierzy w Palestynie przypominali Amerykanom ich zasiedlanie Zachodu.

Ten leżšcy u podstaw Ameryki zwišzek z Izraelem – nazwany fachowo hebraizmem – widoczny jest m.in. w „œwiętej topografii” Ameryki kolonialnej (tzn. nazwy miejscowoœci upamiętniajšcych np. Betlejem, Hebron, Salem); w obowišzkowym nauczaniu języka hebrajskiego na każdym z dziesięciu uniwersytetów założonych przed wojnš o niepodległoœć; czy w powszechnym użyciu hebrajskich imion wœród kolonistów protestanckich (Rachela, Sara, Estera, Rebeka – oraz Jozue, Daniel, Samuel, Natan).

Wœród czarnych Amerykanów przeważa natomiast poczucie wspólnej tożsamoœci z Izraelitami w kontekœcie egipskiej niewoli. Skierowane do faraona słowa Mojżesza: „Tak powiedział Pan, Bóg Izraela: ťWypuœć mój ludŤ” – głęboko rezonowały wœród amerykańskich niewolników. Epopeja z Księgi Wyjœcia dawała im nadzieję, że oto nadejdzie dzień końca niedoli i również oni dotrš do swej Ziemi Obiecanej.

Biblijna jeremiada

Wielebny Martin Luther King Jr. – prawdziwe wcielenie amerykańskiej religii cywilnej (swoistej syntezy patriotyzmu i wiary religijnej) – zwracał się zarówno do czarnych, jak i białych, Amerykanów w sposób, który można porównać tylko do głosów hebrajskich proroków. Jest to widoczne zwłaszcza w jego dwóch najbardziej znanych przemówieniach: „Mam takie marzenie” z 28 sierpnia 1963 r. oraz „Wstšpiłem na szczyt góry”, wygłoszone w nocy 3 kwietnia, 1968 r., dzień przed tym, jak został zamordowany.

Retoryka pierwszego utrzymana jest w tonie biblijnej jeremiady. Tak jak hebrajscy prorocy zaczyna od przypomnienia ludowi o przymierzu, następnie potępia go za odstępstwo od wiary, a na koniec przedstawia porywajšcš wizję zbawienia, która się spełni, jeżeli lud wróci do przymierza i będzie go przestrzegał.

King żarliwie mówił o wartoœciach wspólnych dla wszystkich Amerykanów. Ciskał gromy na nich za to, że tymi wartoœciami wzgardzili. I podkreœlał, za Izajaszem, że jeœli urzeczywistniš swoje credo, „chwała Pańska się objawi, razem jš wszelkie ciało zobaczy”.

Więcej niż pożegnanie

„Wstšpiłem na szczyt góry”, wygłoszone w Memphis w stanie Tennessee, przenosi słuchaczy na samym wstępie do starożytnego Egiptu, jednak ostatnie fragmenty przemówienia sš tymi, które będš na zawsze nawiedzać wyobraŸnię Amerykanów. W swojej pracy duszpasterskiej, w głoszeniu „ewangelii społecznej” – w wołaniu o „Umiłowanš Wspólnotę” – King od dawna był nękany myœlami o œmierci. Jako przywódca ruchu na rzecz praw obywatelskich od roku 1955 przeżył eksplozję bomby podłożonej przy domu rodzinnym, został ugodzony nożem w klatkę piersiowš i otrzymał niezliczone, zawoalowane i jawne, groŸby. Ba, samo FBI usiłowało zmusić go szantażem do popełnienia samobójstwa.

Ale jego ostatnie słowa wybrzmiały absolutnie wyjštkowo. Œwiadczyły o głębokim przeczuciu – jak dowiodły nadchodzšce godziny, ze wszech miar słusznym – że œmierć jest tuż-tuż. Œwiadczyły też o gotowoœci stawienia jej czoła z niezachwianš wiarš.

Przekład „Wstšpiłem na szczyt góry” – autorstwa Amber Steele-Zielińskiej – z pewnoœciš pozwoli polskiemu czytelnikowi zrozumieć, dlaczego przed laty Amerykanie dostrzegli w Kingu cechy proroka. I dlaczego jego ostatnie słowa przekonały tak wielu z nich, że rzeczywiœcie nim był.

Jest to bowiem coœ więcej niż orędzie pożegnalne. To namacalne – bo poprzez ofiarę – umiejscowienie czasu realnego w Boskiej narracji, zapowiadajšce ostateczne zbawienie.

Na szczycie góry

Martin Luther King Jr.

Memphis, Tennessee – 3 kwietnia, 1968 r.

Pięknie wam dziękuję, moi przyjaciele. Kiedy słuchałem Ralpha Abernathy’ego i jego potoczystego i życzliwego wprowadzenia, a potem pomyœlałem o sobie, zaczšłem się zastanawiać: o kim on mówi. Zawsze jest miło, gdy twój najbliższy przyjaciel i współtowarzysz mówi o tobie dobrze. A Ralph Abernathy jest moim najlepszym przyjacielem na œwiecie.

Jestem zachwycony, widzšc tutaj was wszystkich dzisiejszego wieczoru, mimo ostrzeżenia o nadcišgajšcej burzy. To pokazuje, że jesteœcie zdecydowani iœć naprzód, nieważne co by się działo.

Coœ dzieje się w Memphis. Coœ dzieje się w naszym œwiecie. I wiecie co? Gdybym stał na poczštku czasu i gdybym mógł spojrzeć – tak ogólnie i panoramicznie – na całš historię ludzkoœci, aż do tej chwili, i gdyby Wszechmogšcy zapytał mnie: „Martinie Lutrze Kingu, w której epoce chciałbyœ żyć?”, moje myœli pofrunęłyby ku Egiptowi. Oglšdałbym dzieci Boże odbywajšce wspaniałš wędrówkę z ciemnych lochów Egiptu przez – a raczej w poprzek – Morza Czerwonego. Przez pustynię i naprzód, do Ziemi Obiecanej. Ale mimo tej wzruszajšcej epopei, nie zatrzymałbym się tam.

Poleciałbym dalej do Grecji i powędrował myœlami na Olimp. Dojrzałbym zgromadzonych wokół Partenonu: Platona, Arystotelesa, Sokratesa, Eurypidesa i Arystofanesa. Widziałbym jak dyskutujš o wielkich i odwiecznych zagadnieniach rzeczywistoœci. Ale nie zatrzymałbym się tam.

Poleciałbym dalej, aż do Imperium Rzymskiego w dniach jego rozkwitu. I patrzyłbym na osišgnięcia cesarzy i przywódców. Ale nie zatrzymałbym się tam.

Dotarłbym nawet do Renesansu i rzucił okiem, jak wpłynšł on na rozwój kultury i poczucia piękna wœród ludzi. Ale nie zatrzymałbym się tam.

Poleciałbym tam, gdzie żył człowiek, po którym dostałem imiona. I patrzyłbym, jak Marcin Luter przybija swoje 95 tez do drzwi katedry w Wittenberdze. Ale nie zatrzymałbym się tam.

Poleciałbym aż do roku 1863 i zobaczyłbym wahanie prezydenta Abrahama Lincolna, który w końcu dochodzi do wniosku, że musi podpisać Proklamację Emancypacji. Ale nie zatrzymałbym się tam.

Poleciałbym aż do wczesnych lat 30., by zobaczyć człowieka zmagajšcego się z bankructwem swego kraju. I wysłuchałbym jego przejmujšcego zawołania, że nie mamy się czego bać prócz „samego strachu” (Franklin D. Roosevelt – red.). Ale nie zatrzymałbym się tam.

Może to dziwne, ale zwróciłbym się do Wszechmogšcego i powiedział: „Jeœli pozwolisz mi pożyć choć kilka lat w drugiej połowie XX w., będę szczęœliwy”.

To doœć zdumiewajšce stwierdzenie, ponieważ na œwiecie zapanował bałagan. Nasz naród jest chory. Problemy nękajš nasz kraj, wszędzie jest zamęt. Tak, to stwierdzenie zdumiewajšce. Jednak skšdinšd wiem, że tylko gdy jest doœć ciemno, można ujrzeć gwiazdy. I widzę, że Bóg działa teraz, w tych latach XX w., w sposób, na który ludzie, na ich dziwny sposób, reagujš.

Otóż coœ dzieje się w naszym œwiecie. Rzesze ludzi powstajš. I gdziekolwiek sš dzisiaj zrzeszeni, czy to w Johannesburgu, RPA; czy w Nairobi, Kenii; Akrze, Ghanie; Nowym Jorku; Atlancie, Georgia; Jackson, Mississippi; czy Memphis, Tennessee – zawołanie brzmi zawsze tak samo: „Chcemy być wolni!”.

Jest jeszcze jeden powód, dla którego cieszę się, że mogę żyć w tych czasach: otóż ten, że zostaniemy wreszcie zmuszeni, by poradzić sobie z problemami, z którymi ludzie próbowali radzić sobie przez wieki niezmuszani. Dziœ, aby przetrwać, musimy to zrobić. O wojnie i pokoju ludzie mówiš od lat. Lecz teraz to już nie wystarcza. W dzisiejszym œwiecie już nie mamy wyboru, czy działać przemocš, czy bez przemocy. Mamy wybór między działaniem bez przemocy a nieistnieniem.

W takiej oto sytuacji znajdujemy się teraz.

Również w obecnej rewolucji dotyczšcej praw człowieka, jeœli coœ nie będzie zrobione – i to szybko – by wycišgnšć ludzi koloru na œwiecie z wieloletniej biedy, wieloletniej krzywdy i zaniedbania, ten œwiat będzie przeklęty. Tak, jestem po prostu szczęœliwy, że Bóg pozwolił mi teraz żyć i widzieć, jak toczš się sprawy tego œwiata. I jestem szczęœliwy, że pozwolił mi być tutaj, w Memphis.

Pamiętam kiedy czarni chodzili sobie dookoła, tak jak Ralph powiedział, drapišc się tam gdzie ich nie swędziało, i œmiejšc się, choć ich nie łaskotano. Ale ten czas się skończył. Teraz dšżymy do celu zdeterminowani, by zajšć przynależne nam miejsce w Bożym œwiecie.

I właœnie o to nam chodzi w tym wszystkim. Nie angażujemy się w żadne negatywne protesty, ani w żadne negatywne kłótnie z nikim. Mówimy, że jesteœmy zdeterminowani, by być ludŸmi. Jesteœmy zdeterminowani, by być kowalami własnego losu. Mówimy, że jesteœmy dziećmi Bożymi. I że będšc dziećmi Bożymi, nie musimy żyć w sposób, do którego zmuszajš nas inni.

Co zatem oznacza to wszystko w tym wielkim dziejowym momencie? Oznacza, że musimy pozostać razem. Musimy pozostać razem i utrzymywać tę jednoœć. Jak wiecie, faraon, gdy chciał, by w Egipcie trwało niewolnictwo, stosował swojš ulubionš metodę. Jakš? Otóż podjudzał niewolników do sporów. Ale kiedy się jednoczyli, coœ działo się na dworze faraona i trudno mu było utrzymać ich w zniewoleniu. Jednoœć niewolników jest pierwszym krokiem ku wyzwoleniu. Skupmy się zatem na utrzymywaniu jednoœci.

Po drugie, skupmy się na rzeczywistych problemach. A problemem w Memphis jest niesprawiedliwoœć. Problemem jest odmawianie przez Memphis sprawiedliwoœci i uczciwoœci pracownikom publicznym, a konkretnie pracownikom służb sanitarnych. Musimy na tym skupić swojš uwagę. Przecież odcišga jš nawet odrobina przemocy. Wiecie, co się wydarzyło kilka dni temu, wiecie o tych zbitych szybach – media tršbiły wyłšcznie o nich. Też czytałem te artykuły. Tylko niektórzy byli łaskawi przedstawić sedno sprawy – mianowicie, że 1300 pracowników służb sanitarnych protestowało przeciwko niesprawiedliwemu traktowaniu ich przez Memphis, i że Burmistrz Loeb (Henry Loeb – red.) pilnie potrzebuje lekarza. Na to inni nie zwracali uwagi.

Będziemy znów maszerować. Otóż musimy znów maszerować, by problem wcišż znajdował się w centrum uwagi. I by wszyscy byli zmuszeni zauważyć, że jest tutaj 1300 Bożych dzieci – cierpišcych, czasem głodujšcych, zastanawiajšcych się w ciemnš, ponurš noc, jak zakończy się to wszystko. Oto problem. Musimy powiedzieć narodowi: wiemy jak to się potoczy. Ponieważ kiedy ludzie decydujš się w końcu robić to, co słuszne, i sš gotowi do poœwięceń, nie zatrzymajš się nigdzie, dopóki nie osišgnš sukcesu.

Nie pozwolimy, by zatrzymał nas byle gaz łzawišcy. Jesteœmy mistrzami w działaniu bez przemocy i w rozbrajaniu policji. Oni wtedy nie wiedzš, co robić. Często to widziałem. Pamiętam z Birmingham, w Alabamie, kiedy trwała nasza wspaniała walka i gdy wyruszaliœmy dzień po dniu z koœcioła baptystów na Szesnastej ulicy. Wyruszaliœmy setkami. Szeryf Bull Connor mówił wtedy policjantom, by ci posyłali na nas psy. I tak robili. A my po prostu dalej szliœmy w stronę psów, œpiewajšc Ain’t gonna let nobody turn me round („Nie pozwolę, by ktoœ mnie zawrócił”).

Następnie Bull Connor powiedział im: „Użyjcie strażackich sikawek”. I jak wam mówiłem parę nocy temu, Bull Connor nie znał historii. Tak, znał pewien rodzaj fizyki, który jednak miał się nijak do metafizyki, jakš znaliœmy my. Otóż myœmy wiedzieli, że istnieje rodzaj ognia, którego nie ugasi żadna woda. I poszliœmy naprzód, na te węże strażackie. Przecież znaliœmy już wodę. Jeœli byliœmy baptystami, czy z podobnych zborów – już kiedyœ nas zanurzono. Jeœli metodystami, czy z innych zborów – pokropiono nas. I tak już znaliœmy wodę. Ta policyjna nie mogła nas zatrzymać.

I poszliœmy naprzód, przed psy, i popatrzyliœmy na nie. I poszliœmy dalej, przed węże strażackie, i popatrzyliœmy na nie, cały czas œpiewajšc „Over my head I see freedom in the air” (Nad głowš widzę wolnoœć, tam na niebie). A potem wrzucano nas do suk, nierzadko zgniecionych jak sardynki w puszce. Tak nas wrzucano, a stary Bull mówił: „Zabierzcie ich stšd” – i zabierano. Jednak nie przestawaliœmy œpiewać „We Shall Overcome” (Zwyciężymy).

Od czasu do czasu byliœmy wrzucani do więzienia, i widzieliœmy, jak strażnicy patrzyli na nas przez okna, poruszeni naszymi modlitwami, słowami i piosenkami. I tam była moc, której szeryf Bull [dosłownie: byk] Connor nie mógł pojšć. Aż w końcu przemieniliœmy byka w wolca i zwyciężyliœmy w naszej walce w Birmingham. Teraz musimy zrobić to samo w Memphis. Wzywam was, abyœcie byli z nami, kiedy wyjdziemy w poniedziałek.

Teraz o nakazach: dostaliœmy nakaz, więc idziemy do sšdu jutro rano, aby walczyć przeciwko niemu. Ponieważ jest to nielegalne i niekonstytucyjne. Jedyne, co mówimy Ameryce, to: „Dotrzymajcie tego, co obiecaliœcie na papierze”. Gdybym żył w Chinach, czy nawet w Rosji, czy w innym totalitarnym państwie, może bym rozumiał niektóre z tych nielegalnych nakazów. Ewentualnie rozumiałbym odmowę pewnych podstawowych przywilejów wynikajšcych z naszej Pierwszej poprawki do Konstytucji. Przecież oni tam nie sš do niej zobowišzani.

Ale gdzieœ czytałem o wolnoœci do zgromadzeń. Gdzieœ czytałem o wolnoœci słowa. Gdzieœ czytałem o wolnoœci prasy. Gdzieœ czytałem, że wielkoœciš Ameryki jest prawo do protestowania w słusznej sprawie. A więc tak, jak nie pozwolimy się zawrócić psom ani wężom strażackim, nie pozwolimy, by zawróciły nas jakiekolwiek nakazy. Będziemy iœć naprzód.

Potrzebujemy każdego z was. A wiecie co jest dla mnie piękne? Widok tych wszystkich głosicieli Ewangelii. Przepiękny widok. Kto ma wyrażać tęsknoty i pragnienia ludu bardziej niż kaznodzieja? Wydaje się, że w koœciach kaznodziei musi płonšć ogień. A gdy tylko widzi niesprawiedliwoœć, musi jš potępiać. Wydaje się, że kaznodzieja musi być jak Amos i rzec: „Gdy Pan Bóg przemówi, któż nie będzie prorokować?” (Amos 3:8 – red.). I znów, za Amosem: „Niech sprawiedliwoœć wystšpi jak woda z brzegów i prawoœć jak potok niewysychajšcy wyleje!” (Amos 5:24 – red.). Wydaje się, że kaznodzieja musi powiedzieć za Jezusem: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaœcił” (Ewangelia wg. Œwiętego Łukasza 4:18).

Mnie namaœcił, abym zmagał się z problemami biednych. Chciałbym pochwalić kaznodziejów, którym przewodzš szlachetni ludzie. Jak James Lawson, walczšcy od wielu lat. Aresztowany za swój trud, nie poddaje się i dalej walczy o prawa swoich podopiecznych. Jak wielebny Ralph Jackson, jak Billy Kiles. Mógłbym tak wymieniać i wymieniać, ale nie pozwala mi na to czas. Mimo to pragnę podziękować im wszystkim. Chciałbym, abyœcie i wy wszyscy też im podziękowali. Bardzo często bowiem kaznodzieje nie sš zainteresowani nikim i niczym, poza samymi sobš. Dlatego szczęœliwym czyni mnie każdy przejaw autentycznego duszpasterstwa.

W porzšdku jest rozmawiać o całej tej symbolice, o tych „długich białych szatach” – po tamtej stronie. Ale ostatecznie ludzie chcš garniturów, sukienek i butów do noszenia tu na dole! W porzšdku jest rozmawiać o „ulicach płynšcych mlekiem i miodem”, ale Bóg nam przykazał być zaniepokojonymi slumsami tutaj, na dole. I Jego dziećmi, które nie dostajš trzech porzšdnych posiłków dziennie. W porzšdku jest rozmawiać o nowej Jerozolimie, ale pewnego dnia kaznodzieja musi zaczšć mówić o nowym Nowym Jorku, nowej Atlancie, nowej Philadelphii, nowym Los Angeles, nowym Memphis, Tennessee. Otóż to jest nasze zadanie.

Kolejnš rzeczš, jakš musimy zrobić, jest powišzanie naszych zewnętrznych, bezpoœrednich działań z siłš ekonomicznego bojkotu. Jesteœmy biednymi ludŸmi. Indywidualnie jesteœmy biedni w porównaniu z białš społecznoœciš w Ameryce. Tak, jesteœmy biedni. Ale nie możemy zapominać, że wspólnie – to znaczy my wszyscy razem – jesteœmy bogatsi od wszystkich państw œwiata, z wyjštkiem dziewięciu. Czy kiedykolwiek pomyœleliœcie o tym? Nie liczšc Stanów Zjednoczonych, Zwišzku Radzieckiego, Wielkiej Brytanii, Niemiec Zachodnich, Francji i kilku innych, wspólnota czarnych Amerykanów jest bogatsza niż większoœć państw na œwiecie. Mamy roczny przychód wynoszšcy więcej niż trzydzieœci miliardów, czyli więcej niż cały eksport Stanów Zjednoczonych i więcej niż narodowy budżet Kanady. Wiedzieliœcie o tym? Mamy tutaj siłę, z której trzeba korzystać skutecznie.

Nie musimy kłócić się z nikim. Nie musimy przeklinać i wyrażać się niestarannie. Ne potrzebujemy żadnych cegieł czy butelek. Nie potrzebujemy żadnych koktajli Mołotowa. Jedne, co musimy, to pójœć do tych sklepów, do tych fabryk w naszym kraju, i powiedzieć: „Bóg nas tu wysłał, byœmy ci powiedzieli, że nie traktujesz Jego dzieci dobrze. I przyszliœmy tutaj, by poprosić cię, abyœ w swojej agendzie umieœcił jako priorytet uczciwe traktowanie dzieci Bożych. Ale jeœli nie jesteœ przygotowany na wdrożenie tego, my mamy swojš agendę do wdrożenia. I ta agenda wzywa nas do wycofania naszego wsparcia ekonomicznego dla ciebie”.

A zatem w rezultacie prosimy was dzisiaj, abyœcie poszli i powiedzieli swoim sšsiadom, by nie kupowali coca-coli w Memphis. IdŸcie i powiedŸcie im, by nie kupowali mleka Sealtest. Powiedzcie im, aby nie kupowali – jak się nazywa ten drugi chleb? – chleb Wonder. I jak się nazywa ta druga firma chleba, Jesse? Powiedzcie im, by nie kupowali chleba Hart’s. Tak jak Jesse Jackson powiedział – dotšd cierpieli wyłšcznie œmieciarze. Teraz musimy, poniekšd, podzielić się tym ich cierpieniem.

Wybieramy akurat te firmy, ponieważ nie prowadziły one uczciwej polityki zatrudniania. I by pomóc im wspierać potrzeby i prawa tych ludzi, którzy strajkujš. A wtedy oni pójdš w miasto, pójdš do centrum, i powiedzš burmistrzowi Loebowi, by zrobił to, co właœciwe.

Ale to nie wszystko. Musimy też wzmocnić czarne instytucje. Wzywam was, abyœcie zabrali pienišdze z banków z centrum i wpłacili je do Tri-State Bank. Pragniemy uruchomić w Memphis takš bankowš akcję. Wpadnijcie do stowarzyszenia oszczędnoœciowo-pożyczkowego. Nie proszę was o coœ, czego my sami nie robimy w SCLC. Sędzia Hooks i inni mogš wam powiedzieć, że jako Southern Christian Leadership Conference mamy w nim nasze konto. Prosimy was, abyœcie robili to, co robimy my. Wpłaćcie do stowarzyszenia swoje pienišdze. Jest szeœć czy siedem czarnych firm ubezpieczeniowych w Memphis. To tam wykupcie swoje ubezpieczenie. Bo chcemy uruchomić również akcję ubezpieczeniowš.

To sš rzeczy praktyczne. Możemy je zrobić. Rozpoczynamy proces budowania silniejszych fundamentów ekonomicznych. A z drugiej strony wywieramy nacisk tam, gdzie boli najbardziej. Proszę was, abyœcie byli w tym konsekwentni.

Pozwólcie mi powiedzieć, zmierzajšc do zakończenia, że musimy się poœwięcić walce aż po kres. Nic nie byłoby bardziej tragiczne od braku kontynuacji naszej walki, tu w Memphis. Ona musi zakończyć się sukcesem. A kiedy odbędzie się nasz marsz, wy musicie na nim być. Nawet jeœli to będzie oznaczać opuszczenie pracy, nawet jeœli opuszczenie szkoły – musicie tam być. Niech wam zależy na waszych braciach. Może ty sam nie jesteœ na strajku, ale my wszyscy idziemy razem w górę, albo razem w dół. Rozwińmy w sobie tę – poniekšd – niebezpiecznš bezinteresownoœć.

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa mężczyzna, chcšc zadać mu kilka ważnych pytań o sens życia. Chciał zwieœć Jezusa i pokazać mu, że on wie nieco więcej od Niego. Chciał go wykołować...

Każde z pytań mogło z łatwoœciš skończyć się teologiczno-filozoficznš dysputš. Ale Jezus natychmiast wycišgnšł je z próżni i umiejscowił na niebezpiecznym zakręcie drogi wiodšcej z Jerozolimy do Jerycha. Opowiedział tamtemu o pewnym mężczyŸnie, którego napadli rabusie. Pamiętacie, że Lewita i kapłan ominęli go, przechodzšc na drugš stronę drogi? Że nie zatrzymali się, by mu pomóc? Aż w końcu pojawił się człowiek z obcego plemienia, zsiadł ze zwierzęcia, na którym jechał, zniżył się do mężczyzny i zadecydował się pomóc bliŸniemu w potrzebie. Jezus powiedział, że to dobry człowiek, człowiek wspaniały. Ponieważ był zdolny do projekcji swojego „ja” w „ty” potrzebujšcego. I do przejęcia się losem swojego brata.

Jak wiecie, nieustannie staramy się wyobrażać sobie i zrozumieć, dlaczego kapłan i Lewita nie przystanęli. Czasem mówimy, że œpieszyli się na spotkanie w œwištyni, na zgromadzenie duszpasterskie, że musieli podšżać do Jerycha, aby się nie spóŸnić. A czasem dywagujemy, że było takie religijne prawo, które mówiło, że bioršcy udział w obrzędach religijnych nie mogš dotykać ludzkiego ciała przez 24 godziny przed ceremoniš. Od czasu do czasu dopada nas jednak myœl, że ci dwaj wcale nie szli do Jerozolimy – czy do Jerycha – a organizowali Stowarzyszenie dla Ulepszenia Dróg w Jerychu. Jest przecież taka możliwoœć. Może czuli, że lepiej zmagać się z problemem u podstaw, niż wikłać w sprawy jednostkowe?

Ale powiem wam, jak ja to sobie wyobrażam. Możliwe, że ci mężczyŸni się obawiali. Wiecie, droga do Jerycha to niebezpieczna droga. Pamiętam, że kiedy pani King i ja byliœmy po raz pierwszy w Jerozolimie, wynajęliœmy samochód i pojechaliœmy z Jerozolimy w dół, do Jerycha. Gdy tylko znaleŸliœmy się na drodze, powiedziałem do żony: „Już rozumiem, dlaczego Jezus wykorzystał to miejsce w swojej przypowieœci”. To kręta i wijšca się droga. I naprawdę sprzyjajšca zasadzkom. Zaczyna się w Jerozolimie, która leży 1200 mil, a raczej 1200 stóp, ponad poziomem morza. Ale kiedy już zjedziesz w dół, do Jerycha, 15 czy 20 minut póŸniej znajdujesz się 2200 stóp poniżej poziomu morza. To niebezpieczna droga. W czasach Jezusa znana jako „krwawe przejœcie”.

Możliwe, że kapłan i Lewita zobaczyli leżšcego na ziemi mężczyznę i zastanowili się, czy złodziei nie ma w pobliżu. Albo pomyœleli, że mężczyzna tylko udaje. Że on tylko udaje okradzionego i poranionego, żeby ich łatwo i szybko obrabować. Zatem pierwsze pytanie, jakie zadał sobie kapłan, pierwsze pytanie, jakie zadał sobie Lewita, brzmiało: „Jeœli zatrzymam się, by pomóc temu człowiekowi, co stanie się ze mnš?”.

Ale potem nadszedł dobry Samarytanin. I odwrócił pytanie: „Jeœli nie zatrzymam się, aby pomóc temu mężczyŸnie, to co się stanie z nim?”.

Oto pytanie stojšce przed wami dzisiaj. Nie: „Jeœli zatrzymam się, by pomóc pracownikom służb sanitarnych, co się stanie z mojš pracš?”. Nie: „Jeœli zatrzymam się, by pomóc pracownikom służb sanitarnych, co się stanie z tymi wszystkimi godzinami, które zazwyczaj spędzam w swoim biurze, każdego dnia i każdego tygodnia, jako pastor?”. Pytanie brzmi: „Jeœli nie zatrzymam się, by pomóc pracownikom służb sanitarnych, co się z nimi stanie?”. Oto pytanie.

Powstańmy dzisiejszego wieczoru z większš jeszcze gotowoœciš. Powstańmy z silniejszš jeszcze determinacjš. I kontynuujmy w tych wielkich dniach, w tych dniach brzemiennych w wyzwania, aby zmienić Amerykę w takš, jaka być powinna. Mamy możliwoœć, by uczynić Amerykę lepszym krajem. Chcę podziękować Bogu, raz jeszcze, że pozwolił mi być tutaj z wami.

Wiecie, kilka lat temu byłem w Nowym Yorku, gdzie rozdawałem autografy w pierwszej ksišżce, jakš napisałem. Gdy tak sobie siedziałem i podpisywałem ksišżki, podeszła do mnie obłškana czarna kobieta. I zadała mi tylko jedno pytanie: „Czy to ty jesteœ Martinem Lutherem Kingiem?”. A ja, patrzšc w dół i piszšc, odpowiedziałem: „Tak”. I natychmiast poczułem uderzenie w pierœ.

Zanim się zorientowałem, zostałem dŸgnięty przez tę obłškanš kobietę. Przewieziono mnie do szpitala w Harlemie. To było ciemne sobotnie popołudnie. Ostrze przebiło mojš klatkę piersiowš. a rentgen wykazał, że czubek noża znalazł się tuż przy mojej aorcie, głównej tętnicy. A kiedy ona jest przebita, człowiek topi się we własnej krwi. Koniec z nim.

Następnego ranka napisano w „The New York Timesie”, że gdybym choć kichnšł, to bym już nie żył. A ze cztery dni póŸniej pozwolono mi – już po otwarciu klatki piersiowej, po usunięciu ostrza – przemieszczać się na wózku inwalidzkim po szpitalu. Pozwolono czytać niektóre listy, które przyszły. Bo ze wszystkich stanów i z całego œwiata przyszły do mnie miłe listy. Kilka przeczytałem, ale jednego nie zapomnę nigdy. Otrzymałem list od prezydenta i wice-prezydenta, zapomniałem, co było w telegramach. Złożył mi wizytę i napisał do mnie list gubernator Nowego Jorku, lecz zapomniałem, co było i w tym liœcie.

Ale przyszedł inny list, od małej dziewczyny, młodej dziewczyny, uczennicy liceum w White Plains. Spojrzałem na ten list i nigdy go nie zapomnę: „Drogi Dr. King, Jestem uczennicš pierwszej klasy licealnej w White Plains”, przeczytałem. I dalej: „Mimo że to powinno być bez znaczenia, chciałabym wspomnieć, że jestem biała. Czytałam w gazecie o Twoim nieszczęœciu i o Twoim cierpieniu. I przeczytałam, że gdybyœ kichnšł, to byœ umarł. Piszę do Ciebie, po prostu by powiedzieć, że jestem szczęœliwa, że nie kichnšłeœ”.

Dzisiejszego wieczoru chcę powiedzieć, że ja też jestem szczęœliwy, że nie kichnšłem. Ponieważ gdybym był kichnšł, nie byłoby mnie tutaj w roku 1960, kiedy studenci na całym Południu zainicjowali w restauracjach ruch „sit-ins” (zajmujšc miejsca przeznaczone dla białych – red.). Wiedziałem od razu, że kiedy oni siadajš, to tak naprawdę wstajš po to, co najlepsze w „American dream”. Wiedziałem, że oni prowadzš cały naród z powrotem ku wielkim studniom demokracji, głęboko wykopanym przez Ojców Założycieli w Deklaracji niepodległoœci i Konstytucji.

Gdybym kichnšł, nie byłoby mnie tutaj w roku 1961, kiedy zdecydowaliœmy zrobić sobie przejażdżkę dla wolnoœci i tym samym zakończyliœmy segregację w międzystanowych œrodkach transportu.Gdybym kichnšł, nie byłoby mnie tutaj w roku 1962, kiedy Czarni w Albany, w Georgii, zdecydowali się wyprostować plecy. Otóż zawsze, gdy mężczyŸni i kobiety decydujš prostować plecy, to oni gdzieœ zdšżš, ponieważ człowiek nie może na tobie jeŸdzić, chyba że masz zgięte plecy.

Gdybym kichnšł, nie byłoby mnie tutaj w roku 1963, kiedy Czarni w Birmingham, w Alabamie, rozbudzili sumienie narodu i powołali do życia Ustawę Praw Obywatelskich. Gdybym kichnšł, nie dostałbym szansy póŸniej, w tym samym roku, w sierpniu, spróbować opowiedzieć Ameryce o marzeniu, jakie miałem. Gdybym kichnšł, nie byłoby mnie tam w Selma, Alabama, i nie zobaczyłbym tamtejszego wspaniałego ruchu. Gdybym kichnšł, nie byłoby mnie w Memphis. I nie zobaczyłbym jak społecznoœć wstała na rzecz braci i sióstr w cierpieniu.Bardzo się cieszę, że nie kichnšłem.I oni mi mówili – nie ma to teraz znaczenia. Naprawdę nie ma znaczenia, co teraz się stanie.

Opuœciłem Atlantę dziœ rano. Weszliœmy do samolotu w szeœcioro. A pilot powiedział przez głoœnik: „Przepraszamy za opóŸnienie, ale mamy na pokładzie Dr. Martina Luthera Kinga. Żeby mieć pewnoœć, że wszystkie torby zostały sprawdzone, i pewnoœć, że nic w samolocie nie pójdzie Ÿle, musieliœmy wszystko sprawdzić bardzo dokładnie. Poza tym samolot był chroniony i strzeżony przez całš noc”.

Potem dotarliœmy do Memphis. I niektórzy zaczęli mówić o groŸbach, które wyszły na jaw. Co mogliby mi zrobić niektórzy nasi chorzy biali bracia? Nie wiem, co się teraz stanie. Przed nami kilka trudnych dni. Ale to już naprawdę nie ma znaczenia dla mnie, ponieważ wstšpiłem na szczyt góry. Więc nie przejmuję się.

Jak każdy, chciałbym przeżyć długie życie. Długowiecznoœć ma swojš wartoœć. Ale teraz nie przejmuję się tym. Pragnę tylko wypełniać wolę Bożš. I On mi pozwolił wstšpić na górę. I spojrzałem sponad niej i widziałem Ziemię Obiecanš. Może do niej nie dotrę z wami. Ale chcę, abyœcie wiedzieli tej nocy, że my, jako lud, wejdziemy do Ziemi Obiecanej!

I dlatego jestem szczęœliwy tej nocy. Niczym się nie martwię! Nie boję się żadnego człowieka! „Oczy me ujrzały nadejœcie Pana w chwale!”.