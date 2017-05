Ambasador Irlandii Gerard Keown: Święto Polaków w Irlandii

W tym tygodniu w Irlandii rozpocznie się trzecia edycja festiwalu „Polska Éire”, święto przyjaźni łączącej oba kraje. Od 27 maja do 4 czerwca w całej Irlandii odbędzie się ponad 100 wydarzeń o charakterze kulturalnym, sportowym, biznesowym, naukowym oraz organizowanych przez lokalne społeczności. W programie znajdują się wystawy, wykłady, seminaria, sztuki teatralne i pokazy filmów oraz wydarzenia dla rodzin z dziećmi. Pierwszy Festiwal Polska Éire odbył się w 2015 roku, przy wsparciu rządu Irlandii oraz Ambasady Polski w Dublinie. Festiwal odniósł wtedy taki sukces, że w tym roku odbędzie się już jego trzecia edycja.

Ten wyjątkowy festiwal 20 lat temu w liczącej tylko kilkuset Polaków Irlandii zapewne spotkałby się ze zdziwieniem. Ale dzisiaj mieszka tam ok. 130 tys. Polaków – to co 40. mieszkaniec kraju – którzy stanowią największą społeczność napływową i są w Irlandii bardzo mile widziani.

Oficjalna uroczystość przystąpienia Polski do UE odbyła się w maju 2004 r. w Dublinie. Irlandia bezzwłocznie otworzyła swój rynek pracy dla Polaków i innych nowych obywateli Unii. W stosunkowo krótkim czasie praktycznie w całej Irlandii można było spotkać Polaków, którzy podjęli pracę czy studia.

Zadomowili się oni w wielu irlandzkich miejscowościach. Powstały polskie sklepy, gazety, radiostacje, a w supermarketach także łatwo znaleźć produkty znad Wisły. Na ulicach słychać język polski. Polacy są przyjaciółmi, partnerami czy małżonkami Irlandczyków, a do szkół chodzą dzieci z pierwszego polsko-irlandzkiego pokolenia. Podczas parad organizowanych z okazji dnia św. Patryka, polskie rodziny prezentują narodowe stroje, a Festiwal Polska Éire jest znakomitą okazją do wspólnego świętowania wzajemnych relacji.

Polacy mieszkający w Irlandii wnoszą ogromny wkład do naszego społeczeństwa. Ci, którzy wrócili do ojczyzny, budują nowe związki między naszymi krajami.

W tym roku wydarzenia festiwalowe odbywają się także w Polsce. Festiwal Polska Éire w Rudzie Śląskiej został zainaugurowany meczem pomiędzy damskimi drużynami rugby. Wprawdzie irlandzka drużyna przegrała, jednak zawodniczkom dopisywał humor dzięki wyjątkowej gościnności, z jaką przyjęli je gospodarze.

Nasze kraje są partnerami. Blisko współpracują w Unii, mając wiele wspólnych interesów. Dla nas jest to ważna relacja. Razem będziemy musieli stawić czoła wyzwaniom w UE, głównie tym związanym z Brexitem, który odciśnie piętno na Irlandii bardziej niż na jakimkolwiek innym państwie członkowskim.

Oba kraje odnotowują znaczny wzrost gospodarczy – Irlandia od trzech lat jest najszybciej rozwijającą się gospodarką w Unii. Jest też jedną z najbardziej otwartych na świecie, mamy najmłodsze społeczeństwo w UE oraz najwyższy odsetek absolwentów studiów ścisłych i inżynierskich wśród państw OECD.

Wartość wymiany handlowej między Irlandią a Polską rośnie w ostatnich latach o 15-20 proc. rocznie, a w 2016 r. wyniosła ponad 13 mld zł. Wzrost ten jest źródłem zatrudnienia i korzyści dla rodzin zarówno w Irlandii, jak i w Polsce.

Podróżowanie między naszymi krajami jeszcze nigdy nie było takie łatwe. Polskie i irlandzkie miasta łączy ponad 60 lotów tygodniowo i regularnie pojawiają się nowe trasy. Mam nadzieję, że skorzystacie Państwo z możliwości podróży i doświadczenia wszystkiego tego, co w Irlandii najlepsze. Mamy wspaniałe krajobrazy, zabytkowe zamki, wyjątkową gościnność oraz oczywiście wyśmienite jedzenie i napoje, które można coraz częściej kupić w sklepach w Polsce.

Hasłem Festiwalu jest „The craic will be dobry”. „Craic” to irlandzkie słowo oznaczające zabawę, zatem hasło to idealnie ukazuje połączenie i przenikanie się irlandzkiej i polskiej kultury. Festiwal Polska Éire symbolizuje wspólnotę i bliskość Irlandczyków i Polaków. Niech ta bliskość długo nam towarzyszy!