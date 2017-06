Rosja: Pijany mężczyzna zastrzelił 9 osób

Do masowego mordu doszło w nocy, w niedzielę, we wsi Redkino w obwodzie twerskim (ok. 200 km na północ od Moskwy). Po wspólnej gościnie i wypiciu alkoholu spotkanie sąsiadów na podmiejskich ogródkach działkowych zakończyło się kłótnią. Według rosyjskiego MSW tuż po tym, pochodzący z Moskwy 45-latek poczuł się obrażony i poszedł do swojego domku. Wrócił ze strzelbą i zabił 9 osób.

Na początku MSW podawało, że ofiarami pijanego strzelca padło 8 osób: pięciu mężczyzn i trzy kobiety. Później jednak znaleźiono ciało dziewiątej ofiary, ukryte w bagażniku samochodu.

Rosyjska policja poinformowała, że zabójca został zatrzymany i nie stawiał oporu. Według lokalnych mediów, 45-latek miał strzelać ze strzelby gładkolufowej "Sajga". Według rosyjskiego prawa grozi mu dożywocie.