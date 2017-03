Sylwester 2015 w Kolonii: Jest oficjalny raport

Raport liczy tysiąc stron i zawiera zeznania policjantów i polityków, ekspertyzy oraz dokumenty stosownych władz - owoc 61 posiedzeń i przesłuchań 180 świadków. Komisja miała ustalić odpowiedzialność władz za głośne wydarzenia w noc sylwestrową w 2015 roku.

Komisja ustaliła m.in. że w Kolonii brakowało policjantów, a pomimo eskalacji sytuacji nie wezwano posiłków. Ci funkcjonariusze, którzy byli na miejscu, zbyt późno zwrócili uwagę na grupę młodych imigrantów z Północnej Afryki, którzy wraz ze spożyciem alkoholu zachowywali się coraz bardziej agresywnie i zuchwale. Według raportu to ten brak reakcji spowodował, że mężczyźni poczuli się bezkarni. W efekcie zaczęli rzucać petardami i masowo molestować seksualnie kobiety.

Obok złej organizacji i bezczynności komisja zarzuciła także policji, że zamiast korzystać z własnej sieci łączności, korzystała z telefonów komórkowych i to pomimo przeciążenia sieci. Raport krytykuje także wpuszczenie zbyt wielkiej liczby ludzi na dworzec, pomimo że istniała możliwość ograniczenia dostępu.

Pełnomocnik klubu poselskiego SPD w parlamencie krajowym w Duesseldorfie Hans-Willi Körfges stwierdził, że raport jest świadectwem „gruntownego podsumowania” wydarzeń w Kolonii. O treść raportu spierają się jednak zarówno partie rządzące w Nadrenii Północnej-Westfalii (SPD i Zieloni), jak i opozycja (CDU i FDP).

Przedstawicielka opozycyjnej CDU Ina Schnarrenbach w związku z publikacją raportu zarzuciła rządzącym socjaldemokratom „manipulacje, oszustwa i tuszowanie sprawy”.