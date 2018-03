Otrucie Skripala: Służby, trucizna i tajemnicza blondynka

Wiele wskazuje na to, że rosyjski wywiad kolejny raz utarł nos brytyjskiemu i pokazał, że może swobodnie działać na jego terenie.

Od tygodnia w małej brytyjskiej miejscowoœci Salisbury przebywajš setki żołnierzy różnych jednostek specjalistycznych. Sprawdzajš miejsca, które odwiedzał były agent GRU (rosyjski wywiad wojskowy) Siergiej Skripal przed tym, jak w ubiegłš niedzielę z córkš Juliš został otruty. Według brytyjskiej policji podano im substancję paraliżujšcš układ nerwowy. Wiadomo, że jest produkowana wyłšcznie w państwowych laboratoriach.

Od poczštku sprawę porównywano do wydarzeń sprzed 12 lat, gdy w Londynie otruto polonem podpułkownika FSB Aleksandra Litwinienkę. Umierał na oczach całego œwiata, a sprawcy zostali nagrodzeni w Rosji stanowiskami państwowymi. Andriej Ługowoj, który według Scotland Yardu dodał Litwinience truciznę do herbaty, obecnie jest deputowanym Dumy. Tym razem na niebezpieczeństwo narażono setki mieszkańców Salisbury. Władze miasta apelujš, by wszyscy, którzy byli w ubiegłš niedzielę w odwiedzanych przez Skripala miejscach, wyprali swoje ubrania. Brytyjski dziennik „Daily Mail" podaje, że na zabezpieczonych przez policję nagraniach monitoringu zauważono tajemniczš blondynkę, która jako ostatnia towarzyszyła byłemu agentowi GRU oraz jego córce.

Władze w Londynie zapowiadajš wprowadzenie sankcji wobec Moskwy, jeżeli znalezione zostanš dowody, że za otruciem stojš rosyjskie służby. Lokalne media donoszš, że brytyjski parlament ma przyspieszyć wprowadzenie sankcji znanych pod nazwš listy Magnickiego (prawnik walczšcy z korupcjš, zmarł w rosyjskim więzieniu w 2009 r.). Na liœcie objętych sankcjami ma się znaleŸć prawie 50 Rosjan, którzy dostanš zakaz wjazdu na Wyspy. Mogš też stracić majštek, który posiadajš na terenie Wielkiej Brytanii. Wczeœniej pojawiły się sugestie, że brytyjscy politycy będš bojkotować tegoroczny mundial w Rosji.

Brytyjscy deputowani domagajš się, by resort spraw wewnętrznych ponownie zbadał sprawy 14 innych osób, które w dziwnych okolicznoœciach w ostatnich latach zmarły na Wyspach. Chodzi m.in. o Mattew Punchera, który był jednym z ekspertów badajšcych przyczynę œmierci Litwinienki. W 2016 roku zmarł w wyniku licznych obrażeń zadanych nożem. Brytyjska policja stwierdziła wtedy, że doszło do samobójstwa.

W Rosji sugerujš, że Kreml nie interesował się swoim byłym agentem, gdyż w 2004 został on skazany na 13 lat więzienia (przekazywał informacje, dotyczšce rosyjskich agentów na Zachodzie), a szeœć lat póŸniej wymieniony na rosyjskich szpiegów, uwolnionych przez USA. Według jednak „Financial Timesa" Skripal współpracował z brytyjskim wywiadem już po swoim uwolnieniu.