Otrucie szpiega Siergieja Skripala: Trucizna z państwowego laboratorium

Œledczy sugerujš, że byłego oficera swojego wywiadu wojskowego GRU otruli Rosjanie.

– To była próba morderstwa, dokonana publicznie w najbardziej okrutny sposób – powiedziała w parlamencie brytyjska minister spraw wewnętrznych Amber Rudd.

W niedzielę na ławce w pobliżu centrum handlowego w Salisbury (ok. 130 km na południowy zachód od Londynu) znaleziono nieprzytomnych 66-letniego mężczyznę i 33-letniš kobietę. Okazało się, że jest to były pułkownik rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU Siergiej Skripal i jego córka Julia.

Gdy zabierały ich służby ratunkowe, około dziesięciu kolejnych osób (zarówno ratowników, jak i policjantów oraz zwykłych gapiów) Ÿle się poczuło i lekarze musieli udzielić im pomocy. Policjant, który pierwszy przybył na wezwanie i próbował ratować Rosjan, wylšdował w szpitalu i dopiero w œrodę odzyskał przytomnoœć. Skripal i jego córka sš zaœ w œpišczce.

W pierwszej chwili władze nakazały zamknięcie pobliskiej restauracji Zizzi i pubu Bishop Mill z „powodu ostrożnoœci" – ojciec i córka byli w nich tuż przed wypadkiem. Ale okazało się, że oboje zostali co prawda otruci, ale poza nimi. – Były podwójny agent i jego córka zostali otruci œrodkiem oddziałujšcym paraliżujšco – poinformował antyterrorystyczny wydział brytyjskiej policji. Od razu dodał, że „był to jeden z nielicznych przypadków użycia takiego œrodka poza polem bitwy".

Pierwszy raz podobnej substancji (gazu sarin) użyła sekta religijna Aum Shinrikyo do dokonania zamachu w tokijskim metrze w marcu 1995 r. Zginęło wtedy 12 osób, a ponad 5 tys. zostało zatrutych. Pokrewnych substancji używa wspierana przez Rosję syryjska armia w atakach na tereny zajmowane przez opozycję – broń chemicznš zresztš dostała jeszcze od ZSRR. Substancjš o nazwie VX (trudniejszš do wyprodukowania) otruto w 2017 r. na lotnisku w Kuala Lumpur w Malezji przyrodniego brata północnokoreańskiego dyktatora Kim Dzong Una.

Zdaniem ekspertów tego rodzaju substancje mogš produkować jedynie państwowe laboratoria. Œledczy już poinformowali, że „próby zabójstwa dokonano przy wsparciu (jakiegoœ) państwa". Jednak były brytyjski szpieg w GRU został złapany przez Rosjan, osšdzony, spędził kilka lat w więzieniu, nim wymieniono go na rosyjskich szpiegów złapanych w USA. Według niepisanych zasad służb specjalnych wymieniony agent wypada z gry i nikt się nim nie interesuje. Rosyjska ambasada w Londynie poinformowała, że nie utrzymywała kontaktów ze Skripalem – co już okazało się kłamstwem. Jeden ze znajomych Rosjanina powiedział, że co miesišc spotykał się on z legalnymi przedstawicielami rosyjskich służb z ambasady.

Brytyjska policja zaczęła się więc przyglšdać serii rodzinnych nieszczęœć Skripala. Jego 59-letnia żona zmarła w 2012 r. na raka, a 43-letni syn Aleksander zmarł w zeszłym roku na zakażenie wštroby w Petersburgu. Wtedy ta œmierć nie wzbudziła zaniepokojenia: syn kilkakrotnie wczeœniej podróżował do Rosji, tam zresztš na stałe mieszkała otruta w Salisbury córka Julia.

– Jeœli odrzucimy kilka innych możliwoœci pozostaje Wydział S rosyjskiego wywiadu SWR (wywiad nielegalny), choć ostatnio GRU dostała nowe rodzaje uzbrojenia – mówi o ewentualnych zamachowcach mieszkajšcy w Wielkiej Brytanii Borys Wołodarskij, były oficer oddziałów specjalnych GRU.

– Prawdš jest, że Skripal nie przedstawiał dla Moskwy żadnej wartoœci. Ale prawdš też jest, że był na tzw. liœcie Putina – dodał. Wœród ekspertów popularne jest przekonanie, że istnieje „lista Putina", na której znajdujš się byli oficerowie różnych służb specjalnych, którzy albo uciekli z Rosji, albo pracowali dla zachodnich wywiadów. Nikt jej, rzecz jasna, nie widział, ale amerykański portal BuzzFeed uważa, że od 2000 r. tylko w Wielkiej Brytanii zmarło 14 osób – krytyków Putina. Kolejnych trzech (dwaj byli oficerowie wywiadu i jeden były dyplomata) zmarli w USA i Kanadzie.