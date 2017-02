Niemcy: Giną zwierzęta z ogrodów zoologicznych

Kradzież papug i małp w Krefeld, myszołowa w Berlinie – już od lat w niemieckich ogrodach zoologicznych ginie niemalże każdy gatunek zwierząt. Ofiarą zorganizowanej szajki złodziejskiej mogło paść także ZOO Luisenpark w Mannheimie. W sobotę (11.02) zauważono brak jednego pingwina peruwiańskiego. W opinii szefa niemieckiego Stowarzyszenia Dyrektorów Ogrodów Zoologicznych (VdZ) Volkera Homesa „nie była to przypadkowa kradzież". - W większości przypadków chodzi o wyspecjalizowanych sprawców, zorganizowaną przestępczość i nielegalny handel - mówi Homes. – Bardzo prawdopodobne, że zwierzęta są wywożone za granicę – dodał szef VdZ. Według niego kryje się za tym wielu zamożnych zleceniodawców. Szczególnie poszukiwane są gatunki ptaków i gadów zagrożone wyginięciem. Kupcom najczęściej chodzi o możliwość dalszej hodowli lub o okazy do prywatnych ogrodów zoologicznych.

To nie lekkomyślność

Policja w Mannheimie wątpi, by ktoś - kierowany jedynie lekkomyślnością - sięgnął przez płot po ważącego 5 kg pingwina i schował go do torby. - Nie wykluczamy, że chodzi tu o profesjonalną kradzież - mówi rzecznik miejscowej policji. Dziesięciomiesięczny pingwin Humboldta zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach z wybiegu ogrodu zoologicznego. Ptak miał wszczepiony mikroczip z numerem identyfikacyjnym i nie można byłoby go sprzedać.

Zagrożone pingwiny

Pingwiny peruwiańskie (zwane również pingwinami Humboldta) są gatunkiem zagrożonym i z tego powodu bardzo poszukiwanym przez złodziei. W 2015 r. skradziono takie pingwiny w Dortmundzie, a kilka lat wcześniej z ogrodu zoologicznego w Heidelbergu. - To najbardziej rozpowszechniony gatunek pingwinów w Niemczech - powiedziała agencji DPA Christina Schubert z organizacji Sphenisco zajmującej się ochroną pingwinów Humboldta. Mogą one bez większych problemów żyć na otwartych wybiegach. - Z kolei żyjące w ZOO we Frankfurcie nad Menem pingwiny białobrewe ze względu na klimat muszą przebywać za szkłem pancernym – tłumaczy ekspertka. Również ona wątpi, że kradzież z Mannheim to przypadkowy wygłup. - Z pingwinami trzeba umieć się obchodzić. One potrafią się bronić i mogą skaleczyć - wyjaśnia.

Martwego pingwina Humboldta bez głowy znalazł w czwartek (16.02) w pobliżu ogrodu zoologicznego Luisenpark jeden z przechodniów. Prokuratura wszczęła dochodzenie w tej sprawie, przeprowadzona zostanie także sekcja zwłok ptaka. Organizacja ochrony zwierząt PETA wyznaczyła nagrodę w wysokości tysiąca euro dla tych, którzy przyczynią się do ujęcia sprawców.