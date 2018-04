Kolejni podejrzani o oszustwa na rynku forex

Namawiali klientów do inwestowania obiecujšc wielkie zyski. W rzeczywistoœci pienišdze transferowano do egzotycznych krajów, gdzie znikały. Wpadli nowi podejrzani o oszukańcze transakcje na rynku Forex.

Funkcjonariusze z warszawskiego zarzšdu Centralnego Biura Œledczego Policji na polecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie zatrzymali kolejne 20 osób, które nacišgały klientów poprzez platformy inwestycyjne rynku Forex. Proceder miał zorganizowany charakter, a członkowie grupy prowadzili bez zezwolenia działalnoœć dotyczšcš obrotu instrumentami finansowymi na rzecz firm zarejestrowanych poza granicami Polski, mieli też dopuszczać się oszustw w zwišzku z inwestowaniem na rynku Forex.

Poniżej dalsza częœć artykułu

- Zatrzymanym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze międzynarodowym, a także oszustw na łšcznš kwotę ponad 18 mln zł. Ich działaniami zostało pokrzywdzonych 350 inwestorów - mówi "Rzeczpospolitej" Łukasz Łapczyński, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Pierwsze uderzenie w grupę, która działała w Warszawie i okolicach miało miejsce w paŸdzierniku 2017 roku. Teraz - kolejne. Mechanizm nacišgania klientów był taki sam.

- Podejrzani jako przedstawiciele platform inwestycyjnych kontaktowali się z potencjalnymi inwestorami, oferujšc produkty majšce zapewnić bardzo wysoki zysk, często sięgajšcy kilkudziesięciu procent. Poczštkowe sukcesy inwestycyjne zachęcały klientów do dalszych wpłat - tłumaczy mechanizm oszustw Iwona Jurkiewicz, rzeczniczka CBŒP. - Jednak wkrótce potem klientom proponowano nietrafione inwestycje, które powodowały wyzerowanie ich kont. Aż kontakt z przedstawicielami firmy się urywał - zaznacza komisarz Jurkiewicz.

Tym razem - jak informujš œledczy - zatrzymania dotyczyły pracowników spółki Amplio Investments, zatrudnionych na stanowiskach sprzedawcy, opiekuna klienta i managera. - Te osoby były bezpoœrednio zaangażowane w proces inwestycyjny. Rozmawiały z klientami, bšdŸ udzielały wskazówek bezpoœrednio podległym im pracownikom - zaznacza prok. Łapczyński.

Jak w szczegółach wyglšdał podział ról? Przekonanie klienta do rejestracji na platformie i do dokonania pierwszej wpłaty należało do telefonistów – sprzedawców. Ich wynagrodzenie składało się z częœci stałej, oraz z prowizji (ta ostatnia stanowiła procent od wpłaty klienta). Praca telefonistów - sprzedawców była nadzorowana przez managerów, których wynagrodzenie także składało się z częœci stałej i prowizji uzależnionej od sumy wpłat uzyskanej przez nadzorowanš grupę sprzedawców. Z kolei praca sprzedawców opiekunów klientów była w pieczy jednego lub dwóch szefów biura.

- Natomiast organizacja biura, kontakt z osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie platform, oraz rozliczanie platform należało m.in. do osób, które zostały zatrzymane w paŸdzierniku ubiegłego roku, i które od tamtej pory przebywajš w aresztach - mówi prok. Łukasz Łapczyński.

Jak ustalili œledczy na poczštku współpracy „inwestycyjnej” klientom były proponowane inwestycje w debiuty giełdowe znanych spółek. Namawiano ich do rejestracji na stronie platformy inwestycyjnej, zapewniano, że ma do czynienia z brokerem, a inwestycja jest bezpieczna. Zachęcanie do kolejnych wpłat miało być uzasadnione poczštkowymi sukcesami inwestycyjnymi. Te jednak nie trwały długo - wkrótce bowiem pokrzywdzonym proponowano nietrafione inwestycje, lub tak naliczano im opłaty, że prowadziło to do zerowego kapitału na rachunku. Wtedy zrywano kontakt.

Kwoty jakie zainwestowali pokrzywdzeni w produkty oferowane przez przedstawicieli platform inwestycyjnych wahały się od 2 tys. zł do nawet 1 mln zł.

- Podczas rozmów telefonicznych klienci byli wprowadzani w błšd co do sposobu funkcjonowania platform inwestycyjnych, tożsamoœci doradców inwestycyjnych, zasad dotyczšcych inwestowania œrodków i ponoszonego ryzyka - mówi prok. Łapczyński.

- Z ustaleń œledztwa wynika, że podejrzani wskazywali klientom konkretny sposób inwestowania, czym doprowadzili kilkaset osób do niekorzystnego rozporzšdzenia mieniem w postaci powierzonych im œrodków - mówi Iwona Jurkiewicz.

W biurach w Warszawie, gdzie ulokowali się domniemani nacišgacze (o czym po pierwszych zatrzymaniach w paŸdzierniku 2017 r. pisała o tym "Rzeczpospolita") policjanci znaleŸli cytaty z ksišżki „Wilk z Wall Street" o amerykańskim byłym maklerze – oszuœcie finansowym. To na nim mieli się wzorować podejrzani.

Wobec oœmiu obecnie zatrzymanych osób sšd zastosował tymczasowe areszty, pozostali majš dozory policji.

Kiedy jesieniš ubiegłego roku prokurator ogłaszał zarzuty kilkunastu podejrzanym – głównie właœcicielom spółek wykorzystywanych do nadużyć – pokrzywdzonych było ponad 100 osób, a wartoœć wyłudzonego od nich mienia ponad 8,5 mln zł.

- Na obecnym etapie postępowania status podejrzanych posiada 36 osób, z czego 18 osób przebywa w aresztach œledczych - informuje Łukasz Łapczyński.

Z kolei grono pokrzywdzonych liczy już 350 osób - sš wœród nich również m.in. Włosi, Rosjanie, obywatele Kazachstanu i innych państw.

Na poczet grożšcych podejrzanym kar zabezpieczono pienišdze i należšce do nich mienie na łšcznš kwotę ponad 5,2 mln zł.

Aby wyjaœnić wszystkie wštki sprawy œledczy współpracowali z instytucjami zajmujšcymi się rynkiem finansowym w Polsce, w tym Komisjš Nadzoru Finansowego, Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej oraz Bankowym Centrum Cyberbezpieczeństwa Zwišzku Banków Polskich.

- W toku œledztwa pokrzywdzonym inwestorom zostało zwrócono łšcznie prawie 700 tys. zł, które zablokowaliœmy na rachunkach bankowych spółek bioršcych udział w przestępczym procederze - mówi prok. Łapczyński. To nie koniec - policjanci i prokuratorzy wcišż bowiem pracujš nad tym, by ustalić całoœć mienia podejrzanych i zajšć jak najwyższe kwoty, w tym przy zastosowaniu tzw. konfiskaty rozszerzonej.