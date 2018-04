Wrocław: Niższy wyrok dla za podłożenie bomby w autobusie

Sšd Apelacyjny we Wrocławiu skrócił do 15 lat wyrok dla Pawła R., który w 2016 roku zostawił bombę w miejskim autobusie.

O wyroku informuje portal onet.pl. Sšd zmniejszajšc wyrok uznał, że były student chemii nie miał bezpoœredniego zamiaru zabójstwa. Wyrok jest prawomocny.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Do wybuchu w miejskim autobusie we Wrocławiu doszło w maju 2016 roku. Przed eksplozjš ładunek został wyniesiony przez kierowcę, co prawdopodobnie zmniejszyło liczbę poszkodowanych - ranna została 82-letnia kobieta, która znajdowała się na przystanku.

W listopadzie 2016 roku Sšd Okręgowy we Wrocławiu skazał w pierwszej instancji Pawła R. na 20 lat pozbawienia wolnoœci. Zdaniem sšdu mężczyzna działał z zamiarem bezpoœrednim. Paweł R. był oskarżony o usiłowanie zabójstwa wielu osób przy użyciu materiałów wybuchowych oraz wymuszenie rozbójnicze. Według prokuratury zdarzenie miało charakter terrorystyczny.

Od wyroku odwołała się zarówno prokuratura (która występowała o podniesienie wyroku do 25 lat), jak i obrońcy oraz oskarżyciel posiłkowy. Ten ostatni reprezentował wspomnianš poszkodowanš 82-letniš kobietę.

- Przepraszam wszystkich, których naraziłem na niebezpieczeństwo. Bardzo proszę o przebaczenie. Nigdy nikogo nie skrzywdziłem i nie skrzywdzę. Nie jestem typem przestępcy – mówił przed sšdem Paweł R., cytowany przez Onet. Przekonał sš, który ocenił, że 24-latek nie miał bezpoœredniego zamiaru zabójstwa wielu osób, tylko zamiar ewentualny.

Wyrok jest prawomocny.