Ukraina: Zatrzymania po eksplozji na Cmentarzu Orląt. "Z otoczenia Janukowycza"

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymała dwie osoby podejrzane o wywołanie eksplozji na Cmentarzu Orlšt Lwowskich. Jak pisze agencja Unian, "akt wandalizmu finansowały osoby z otoczenia byłego prezydenta Wiktora Janukowycza pod nadzorem rosyjskich specsłużb".

Szef SBU Wasyl Hrycak poinformował o tych ustaleniach w czasie podróży służbowej do obwodu odeskiego. Jego zdaniem inicjatorom wybuchu chodziło o inspirowanie konfliktów etnicznych i destabilizację w niektórych regionach.

- Niedawno odkryto zorganizowanš grupę, która na polecenie Rosji, przeprowadzała akty wandalizmu na obiektach narodowego dziedzictwa kulturowego mniejszoœci narodowych w różnych regionach Ukrainy - mówił Hrycak.

W zwišzku z tym pracownicy SBU zatrzymali dwie osoby podejrzane o dokonanie wybuchu na Cmentarzu Łyczakowskim oraz o podpalenie polskiego autobusu turystycznego.

- Według dostępnych informacji finansowanie terrorystycznych ataków było prowadzone przez œrodowisko uciekinierów - byłego prezydenta Wiktora Janukowycza, pod nadzorem rosyjskich służb specjalnych - powiedział szef SBU, którego cytuje Unian.

Do wybuchu na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie doszło 13 marca. Ze wstępnych danych policji wynika, że doszło wtedy do eksplozji granatu RGD-5. W wyniku wybuchu nie powstały jednak żadne zniszczenia.

1 kwietnia niektóre media i sieci społecznoœciowe obiegła informacja o podpaleniu w okolicach dworca autobusowego w Lwowie polskiego autobusu turystycznego. Jednak dzień póŸniej regionalna policja zaprzeczyła, jakoby otrzymała takie zgłoszenie.