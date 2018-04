Prokuratura wszczęła śledztwo ws. filmu Nergala z Dnia Kobiet

Prokuratura Rejonowa w Gdańsku zdecydowała o wszczęciu œledztwa w sprawie obrazy uczuć religijnych przez publiczne znieważenie przedmiotu czci religijnej w postaci wizerunku Jezusa Chrystusa przez muzyka Adama "Nergala" Darskiego.

Zawiadomienie w sprawie możliwoœci popełnienia przestępstwa z art. 166 Kodeksu Karnego złożyła do prokuratury posłanka PiS Anna Sobecka.

8 marca kontrowersje wywołały życzenia z okazji Dnia Kobiet, które złożył "Nergal". W opublikowanym na jednym z portali społecznoœciowych filmie wymachuje on figurkš Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego na penisie. W tle leci piosenka wykonywana przez dzieci.

Muzyk został skrytykowany przez wielu internautów. Zarzucono mu, że obrażajšc uczucia religijne, chciał w tani sposób wypromować swojš osobę.

"Niewštpliwie Adam Darski działał z winy umyœlnej w zamiarze bezpoœrednim. Chciał on bowiem poprzez swój pseudoartystyczny występ obrazić uczucia religijne innych osób, znieważajšc publicznie przedmiot czci religijnej. Zamieszczenie filmu w Internecie jest bowiem, bez wštpienia, działaniem o charakterze publicznym" - napisała natomiast w zawiadomieniu do prokuratury Anna Sobecka.

Zdaniem posłanki PiS muzyk wypełnił znamiona przestępstwa opisanego w art. 196 kk. Dodatkowo zasugerowała œledczym, "by rozważyli, zachowanie Adama Darskiego nie wypełnia również znamion przestępstw opisanych w art. 256 kk i 257 kk. Takie ostentacyjne zachowanie sprawcy może bowiem zachęcać innych do równie agresywnych ataków na katolików i przedmioty ich kultu religijnego. Stanowi to swoistego rodzaju manifest nawołujšcy do takich zachowań" - pisała Sobecka.

Ostatecznie Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Œródmieœcie zdecydowała o wszczęciu œledztwa zwišzanego tylko z czynem opisanym w art. 196 KK, tzn. w sprawie obrazy uczuć religijnych innych osób poprzez publiczne znieważenie przedmiotu czci religijnej.