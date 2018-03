Indie: Zabity za wołowinę. 11 wyroków dożywocia

Sšd w indyjskim stanie Jharkhand skazał 11 osób na dożywocie za zlinczowanie muzułmanina handlujšcego mięsem. 55-letni Alimuddin Ansari został pobity na œmierć za to, że przewoził mięso wołowe - podczas gdy krowy sš uznawane w hinduizmie za œwięte zwierzęta.

To pierwszy wyrok w takiej sprawie, mimo że w ostatnich latach wielokrotnie dochodziło do ataków na muzułmanów handlujšcych mięsem. Muzułmanie sš często oskarżani w Indiach o potajemne jedzenie wołowiny i handlowanie niš (wyznawcy islamu mogš jš spożywać - w odróżnieniu od wieprzowiny).

Dotychczas w sprawach o ataki na muzułmanów oskarżanych o handlowanie wołowinš lub spożywanie jej zazwyczaj postępowania umarzano - zauważa BBC.

Tym razem jednak 11 mężczyzn, którzy pobili na œmierć Ansariego skazano na dożywocie - czego domagał się prokurator Sushil Kumar Shukla.

Syn zabitego mężczyzny, Shabhan Ansari, wyraził zadowolenie z wyroku, jaki wydał sšd. Dodał jednak, że jest rozczarowany iż rodzina zabitego nie otrzymała żadnej rekompensaty finansowej od władz stanu.

Z kolei żona zamordowanego podkreœliła, że nie chce dalszego przelewu krwi. Dodała, że chce żyć w pokoju ze swojš rodzinš wœród sšsiadów.

BBC odnotowuje, że od momentu dojœcia do władzy w Indiach nacjonalistycznej BJP w całym kraju zaczęły pojawiać się powstajšce oddolne ruchy obrony krów (vigilante cow protection groups), co doprowadziło do serii ataków na muzułmanów i tzw. niedotykalnych. Jak dotšd w takich atakach zginęło kilkanaœcie osób. HRW ocenia, że tylko w 2017 roku doszło do 38 takich ataków w których zginęło 10 osób.