Francja: Do więzienia za pokazanie środkowego palca fotoradarowi

46-letniemu kierowcy z centralnej Francji grozi od dwóch do czterech miesięcy więzienia za to, że w maju 2015 roku dwukrotnie pokazał œrodkowy palec w kierunku fotoradaru.

Mężczyzna przyznał się, że istotnie przekroczył prędkoœć w Saint-Forgeux-Lespinasse oraz w Bessay-sur-Allier, jednak zaprzecza, by wykonał obraŸliwy gest w kierunku fotoradarów.

- Rozmawiałem wtedy ze swojš dziewczynš i byłem zdenerwowany, ponieważ mówiła o swoim były chłopaku. Palec był przeznaczony dla niej - powiedział.

Prokuratura stwierdziła, że chociaż kierowca już zapłacił karę za przekroczenie prędkoœci, na grzywnie się nie skończy. Wniosła oskarżenie przeciwko mężczyŸnie za "obrażenie osoby, której potwierdzono misję służby publicznej".

Przepisy w tym względzie karzš "słowa, gesty lub groŸby, słowa pisane lub obrazy jakiejkolwiek natury (...) które atakujš godnoœć (ofiary) lub szacunek do przyjętej przez niš roli".

Drobne przestępstwa podlegajš karze grzywny w wysokoœci 7,5 tys. euro, ale za poważniejsze wykroczenie można trafić także za kraty.

Choć we Francji nie ma przepisów, pozwalajšcych za karanie za obrażenie aparatury, to według francuskiej gazety "Le Progres" prokuratorzy sš zdania, że gest nie był skierowany przeciwko maszynie, a przeciwko urzędnikom ze służb w Rennes, którzy oglšdali póŸniej zdjęcia z fotoradarów. Wnieœli więc oskarżenie, żšdajšc skazania na dwa do czterech miesięcy więzienia.

Adwokat kierowcy chce pełnego oczyszczenia z zarzutów swojego klienta. Jest zdania, że nie można skazać kogoœ za pokazanie œrodkowego palca maszynie, nawet zakładajšc, że gest niekoniecznie był skierowany do partnerki mężczyzny - jak on sam utrzymuje.

Sprawa ma jednak jeszcze drugie dno - policja twierdzi, że kierowca zmodyfikował tablicę rejestracyjnš w swoim aucie za pomocš czarnej taœmy samoprzylepnej, co miało utrudnić identyfikację. W tej sytuacji sšd może uznać, że mężczyzna specjalnie przyspieszał przed radarami.