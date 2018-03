Korupcja w IMGW: Upadek nietykalnego dyrektora

Były szef IMiGW stworzył korupcyjny układ i przez dekadę czerpał z niego zyski. Grozi mu do 15 lat więzienia.

Mieczysław O. miał brać „haracz" niemal za wszystko, a pienišdze Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydawać na co dusza zapragnie. O skali jego bezczelnoœci œwiadczy fakt, że kiedy domyœlił się, że jest na celowniku służb zlecił specjalistycznej firmie sprawdzanie czy w jego gabinecie nie ma podsłuchów. Ok. 25 tys. zł za tę usługę zapłacił IMiGW.

– Zdarza się, że korupcja sięga milionowych kwot, ale zwykle to pojedyncze „strzały". Tu trwała nieustannie przez prawie dekadę. Mieczysław O. stworzył mechanizm, który wytwarzał i przynosił mu regularne korzyœci – mówi Przemysław Œcibisz z Prokuratury Okręgowej w Warszawie, który patologię w IMiGW rozpracował wraz z Ewš Maszer, policjantkš z wydziału do walki z korupcjš Komendy Stołecznej Policji.

„Dole" od nagród

Nadużycia zaczęły się – jak twierdzi prokuratura – w 2006 r., kiedy O. został dyrektorem Instytutu i trwały do maja 2015 r., gdy go odwołano. Spoœród 94 zarzutów, jakie na nim cišżš, ok. połowa dotyczy korupcji. Inne przekroczenia uprawnień dla osišgnięcia korzyœci – majštkowej lub osobistej, podżegania do fałszowania dokumentów i nakłaniania do składania fałszywych zeznań.

Były dyrektor miał żšdać „doli" od premii, nagród rocznych, zatrudnienia na fikcyjnym etacie. Takie posady – jak wynika z aktu oskarżenia – dostało siedem osób, z których szeœć miało się opłacać. Zarobki „słupów" – rodziny i znajomych pracowników Instytutu – były znaczšce. Łukasz G. (szwagier jednej z pracownic IMiGW) – po technikum, wczeœniej pracujšcy jako piekarz i magazynier przez niespełna cztery lata „pracy" zarobił ok. 302 tys. zł. – Został zatrudniony na stanowisku głównego specjalisty, choć nie posiadał przygotowania i doœwiadczenia – mówi prokurator Œcibisz.

W Instytucie G. zjawiał się raz w miesišcu, by dać „dolę" i podpisać listę. On i jego bliscy (też dostali fikcyjne posady) mieli zapłacić dyrektorowi O. w sumie 239 tys. zł. Fikcyjne etaty dostała żona, teœciowa i przyjaciółka innego pracownika IMiGW – Aleksandra P.

Szefowi opłacali się też jego zastępcy (8 tys. zł) i dyrektorzy oœrodków zamiejscowych IMiGW (10 tys. zł) – twierdzš œledczy. Jedni płacili, bo chcieli zachować stanowiska, innych paraliżował strach. Np. wicedyrektor Łukasz L. oddał O. częœć nagród rocznych za kolejne trzy lata. Raz było to 7 tys. zł, innym – 8 tys. zł.

– Tylko raz dyrektor zwolnił go z tego „obowišzku", gdy Łukasz L. ubłagał go mówišc, że stawia dom i potrzebuje pieniędzy – tłumaczy Œcibisz.

„Słowo przeciw słowu. Kto ci uwierzy" – miał mówić O., dajšc do zrozumienia podwładnym, że jest nietykalny. Jednak œledczy zainteresowali się sprawš, gdy w 2014 r. trafił do nich anonim opisujšcy patologie w IMiGW.

Prywatne zakupy

Sam Mieczysław O. zarabiał od 250 tys. zł do 370 tys. zł rocznie. Ale ze œrodków IMiGW zafundował małżonce służbowy wyjazd do Maroka, (za 14 mln zł), za publiczne œrodki kupował bilety lotnicze na prywatne podróże do Finlandii. Za pienišdze Instytutu założył sobie w domu internet, zabrał do domu sejf i kupił drogi sprzęt fotograficzny (za 13 tys. zł.). Najpierw aparat, a póŸniej polecił dokupić obiektyw. Po co? Bo takie miał hobby.

– Podczas przeszukania znaleŸliœmy w domu oskarżonego m.in. sprzęt fotograficzny, sejf, walizki kupione też za œrodki Instytutu – mówi prokurator.

O. skusił się także na rzeczy mniejszej wartoœci. Œcięte na terenie Instytutu drzewa kazał pocišć, by nadawały się do kominka i przewieŸć na swojš posesję (ok. 20 m szeœc.).

Z aktu oskarżenia wynika, że nie skończył z korupcjš wtedy, gdy wpadł jego zastępca, Łukasz L. (on już został skazany).

Akt oskarżenia przeciwko Mieczysławowi O. objšł także jego córkę (ma zarzut pomocnictwa w korupcji) i Edytę W.-D. – byłš szefowš działu zagranicznego Instytutu (przekroczenie uprawnień).

Były dyrektor kupował sobie przychylnoœć polityków, m.in. prezentami. Ten wštek dotyczšcy m.in. posła Stanisława Gawłowskiego, sekretarza generalnego PO, i byłego wiceministra œrodowiska bada prokuratura w Szczecinie.

Jeden zarzut dla O. dotyczy korzyœci osobistej. Co się za niš kryło? W zamian za usługi seksualne miał zatrudnić w Instytucie młodego mężczyznę (pracował tam przez ok. szeœć lat i zarobił ok. 124 tys. zł.). Miał on œwiadczyć O. usługi seksualne pobierajšc od dyrektora niższe stawki.

Były szef IMiGW nie przyznaje się do zarzutów i od półtora roku odmawia wyjaœnień. Grozi mu do 15 lat więzienia.