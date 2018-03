Szwecja: Po 20 latach okazało się, że dzieci nie zabiły dziecka

Dwaj bracia, którzy zostali oskarżeni o zabicie czterolatka (zbrodni mieli dokonać gdy mieli 5 i 7 lat), zostali oczyszczeni z zarzutów po 20 latach - dzięki dziennikarskiemu œledztwu - informuje thelocal.se.

Ciało czteroletniego Kevina znaleziono w 1998 roku niedaleko jeziora Arvika. Policja po przeprowadzonym œledztwie oskarżyła o œmierć dziecka dwóch chłopców, którzy mieli wepchnšć kij w gardło zamordowanego. W zwišzku z faktem, że w momencie popełnienia zbrodni sprawcy mieli zaledwie 5 i 7 lat sprawa została zamknięta i przekazana opiece społecznej. Przeciwko chłopcom nie wszczęto postępowania karnego.

Poniżej dalsza częœć artykułu

W toku œledztwa chłopcy przyznali się do winy, ale w ubiegłym roku szwedzki nadawca SVT i dziennik "Dagens Nyheter" rozpoczęli dziennikarskie œledztwo w tej sprawie kwestionujšce zeznania złożone przez dzieci przed 20 laty. Dziennikarze zwrócili uwagę, że chłopcy przyznali się do winy po 31 długich przesłuchaniach, często prowadzonych bez obecnoœci adwokata lub rodziców dzieci.

- Pamiętam, że płakałem i chciałem do mamy, ale nie mogłem do niej wyjœć. To wspomnienie nigdy mnie nie opuœci - powiedział jeden z braci w rozmowie ze szwedzkimi mediami.

Pod presjš mediów prokuratura wznowiła postępowanie w tej sprawie i - po roku - œledczy oœwiadczyli, że dorosłych dziœ mężczyzn nie można uznać za winnych zbrodni sprzed lat, ponieważ materiał dowodowy w tej sprawie jest bardzo słaby.

W toku postępowania prokuratura ustaliła bowiem, że nie ma żadnych dowodów na to, iż w momencie œmierci 4-latka bracia znajdowali się w miejscu, w którym doszło do zbrodni. Ponadto nawet zeznania niektórych œwiadków wskazywały, ze jest mało prawdopodobne, by chłopcy w ogóle byli na miejscu zbrodni w czasie, gdy do niej doszło. W 1998 roku policja uznała jednak, że Kevin został zamordowany w innym miejscu - a następnie przeniesiony nad jezioro. Nie wyjaœniła jednak w jaki sposób dwóch małych chłopców miało przenieœć ciało 4-latka nie zostawiajšc za sobš żadnych œladów.

- Nie podzielam wszystkich wniosków jakie wycišgnięto w toku poprzedniego postępowania. Jest przeciwnie, jestem wobec nich bardzo krytyczny - powiedział prokurator Niclas Wargren.

Prokuraturze nie udało się jednak ustalić co było przyczynš œmierci Kevina. Według Wargrena chłopiec mógł utonšć w jeziorze i zostać potem wyrzucony na brzeg, lub mógł paœć ofiarš przemocy seksualnej, choć jest to mniej prawdopodobne. Mógł też być ofiarš przemocy kogoœ innego niż pierwotnie oskarżeni w tej sprawie chłopcy.

Wskazani jako winni tej zbrodni w 1998 roku bracia, Christian Karlsson i Robin Dahlen, stwierdzili, że ustalenia prokuratury oznaczajš dla nich "zupełnie nowy start". - Chcemy wieœć zwyczajne życie - podkreœlajš.

Oczyszczeni z zarzutów wyrazili żal, że rodzice Kevina muszš ponownie przeżywać œmierć swojego syna w zwišzku z nagłoœnieniem sprawy przez media. - Oczywiœcie myœlami jesteœmy z nimi - dodajš.

Ojciec Kevina w rozmowie z "Aftonbladet" stwierdził, że musi "zaakceptować nowš prawdę". - Przez prawie 20 lat myœlałem, że to było morderstwo. Teraz wyglšda na to, że zabawa mojego syna zakończyła się nieszczęœliwym wypadkiem. Człowiek wierzy w coœ długo, a potem wszystko się zmienia. Muszę przez to przejœć - powiedział Patrik Skog.

Ojciec 4-latka dodał, że cieszy się, że braciom udało się oczyœcić z zarzutów. - Skoro byli niewinni, nie powinni być podejrzewani o to co się stało - stwierdził.