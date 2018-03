Theresa May oskarży Rosję o otrucie szpiega?

Theresa May może wkrótce formalnie oskarżyć Rosję o udział w otruciu byłego szpiega, Siergieja Skripala i jego córki Julii. Oskarżeniu ma towarzyszyć "rozsšdna reakcja" na działania Rosji - rozważa się np. wydalenie rosyjskich dyplomatów - pisze Politico.eu powołujšc się na brytyjskie media.

W poniedziałek odbędzie się zwołane przez May posiedzenie rady bezpieczeństwa narodowego, po którym może dojœć do formalnego oskarżenia Rosji o udział w otruciu Rosjan na terytorium Wielkiej Brytanii.

Poniżej dalsza częœć artykułu

May ma wysłuchać informacji od szefów agencji wywiadowczych na temat najnowszych ustaleń odnoœnie okolicznoœci ataku z użyciem tzw. zwišzku V w Salisbury. W wyniku otrucia Siergiej Skripal i jego córka sš w stanie krytycznym. Poważnie ucierpiał też policjant, który jako pierwszy pojawił się przy ławce, na której znaleziono nieprzytomnego Skripala i jego córkę. Łšcznie w wyniku ataku poszkodowanych miało zostać 21 osób.

W cišgu 48 godzin May ma przedstawić informację na temat wydarzeń z Salisbury brytyjskiemu parlamentowi - informujš "The Times", "The Sun" i "Daily Mail" cytowane przez Politico.

Polityk Partii Konserwatywnej Mark Harper w rozmowie z BBC poinformował, że premier poprosiła już ministrów o przedstawienie planów "sensownej odpowiedzi" na działania Rosji, jeżeli okaże się, że to Moskwa jest odpowiedzialna za otrucie Skripala.

Możliwe działania obejmujš wydalenie wysokiej rangi rosyjskich dyplomatów, sankcje finansowe przeciwko bogatym Rosjanom powišzanym z Kremlem, rozmieszczenie dodatkowych żołnierzy w Europie Wschodniej i wspólne z UE oœwiadczenie potępiajšce działania Moskwy.

Według Harpera to właœnie chęć skłonienia sojuszników do wydania takiego wspólnego oœwiadczenia stoi za ostrożnym formułowaniem oskarżeń pod adresem Rosji przez Londyn - May chce mieć bowiem niezbite dowody tego, że Rosja była zaangażowana w otrucie szpiega.

Siergiej Skripal w 2006 roku został skazany w Rosji na 13 lat więzienia za szpiegowanie na rzecz Wielkiej Brytanii. W 2010 roku wraz z rodzinš trafił na Wyspy w ramach wymiany szpiegów.