Udaremniono atak na Angelę Merkel? Krzyczał „Allah akbar”

Niemiecka policja najprawdopodobniej udaremniła próbę ataku na kanclerz Angelę Merkel.

Jak informuje Polskie Radio, do opuszczajšcej Bundestag Angeli Merkel próbował szybko zbliżyć się mężczyzna. W ostatniej chwili został jednak obezwładniony przez policję oraz służby chronišce kanclerz Niemiec.

Przed południem, gdy Angela Merkel po głosowaniu udawała się do pałacu prezydenckiego, z tłumu gapiów wyskoczył mężczyzna i próbował w gwałtowny sposób zbliżyć się do Merkel. Próbował do niej dojœć w momencie, gdy wsiadała do służbowego samochodu.

Na opublikowanym wideo słychać, że mężczyzna krzyczał "Allah akbar”.

Policja nie podała na razie więcej szczegółów w tej sprawie.

Angela Merkel została dziœ zaprzysiężona jako kanclerz na kolejnš kadencję.