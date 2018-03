Drogie auta z wypożyczalni sprzedawali we Francji

Porsche, mercedesy, jaguary i inne luksusowe samochody złodziejska szajka podstępem wyłudzała z wypożyczalni w Polsce i sprzedawała we Francji. Oszuœci przejęli auta wartoœci blisko 10 mln zł.

W sprawie zatrzymano dwie osoby zaangażowane w proceder, a działania na terenie Francji były prowadzone przy udziale tamtejszej policji.

- Dzięki zaangażowaniu policjantów CBŒP oraz Prokuratury udało się odzyskać 15 samochodów o wartoœci ponad 4,5 mln zł. W najbliższym czasie pojazdy zostanš przewiezione do Polski – mówi „Rzeczpospolitej” Iwona Jurkiewicz, rzeczniczka Centralnego Biura Œledczego Policji (CBŒP).

Wielowštkowe œledztwo od kilku miesięcy prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie wspólnie ze stołecznym zarzšdem CBŒP. Œledczy rozpracowujš w nim działalnoœć zorganizowanej grupy przestępczej, która specjalizowała się w wyłudzaniu luksusowych samochodów z polskich wypożyczalni (auta były leasingowane przez wypożyczalnie i wynajmowane klientom). Po to, by następnie wywieŸć samochody do Francji i tam je sprzedać.

Szajka – jak wynika z zebranych przez œledczych dowodów – działała przez ponad rok (od maja 2016 r. do sierpnia 2017 r.) na terenie niemal całego kraju.

Jak wyglšdał proceder?

- Członkowie grupy zawierali umowy z firmami w Polsce zajmujšcymi się wypożyczaniem luksusowych samochodów. Następnie wpłacali pierwszš ratę, co umożliwiało im odbiór pojazdu, po czym auta były przewożone do Francji. Tam przerabiano dokumenty usuwajšc z nich informacje, że samochód jest własnoœciš firmy leasingowej, i sprzedawano auta prywatnym odbiorcom – tłumaczy prok. Łukasz Łapczyński, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Przestępcy nastawiali się tylko na ekskluzywne samochody z najwyższej półki – wyłudzili i sprzedali między innymi Porsche Panamera wartoœci 400 tys. zł, oraz Porsche 718 Cayman za 280 tys. zł. Oprócz tego kilka najnowszych wersji mercedesów (m.in. SLC 300, a także GLC oraz AMG 45) każdy oszacowany na kwoty od 200 do 400 tys. zł. Ponadto Jaguara XF, AUDI Q 7, kilka luksusowych BMW, oraz wiele innych podobnej klasy.

- W ten sposób podejrzani wyłudzili samochody o wartoœci prawie 10 mln zł – zaznacza Iwona Jurkiewicz.

Podział ról w grupie był œciœle okreœlony. W Polsce dwie osoby – w tym Aleksandra S. - zajmowały się formalnoœciami zwišzanymi z podpisaniem umów. Kolejne, w tym Białorusin Aleksander K. dostarczał samochody do Francji, a tam kilka następnych osób dbało już o legalizację pojazdów i ich sprzedaż.

Jak twierdzš œledczy wszystko wskazuje na to, że we Francji zapadały decyzje, jaki samochód należy w Polsce wynajšć, po to, by zrealizować zamówienie kupujšcego.

- Dzięki zaangażowaniu policjantów CBŒP i prokuratorów dotychczas udało się odzyskać piętnaœcie aut. Jednak to nie koniec, prowadzimy intensywne czynnoœci by do kraju wróciły wszystkie wyłudzone pojazdy – mówi Iwona Jurkiewicz.

W sprawie zostały zatrzymane dwie osoby – Aleksandra S. oraz Aleksander K.

- Przedstawiono im zarzuty dotyczšce wyłudzenia, oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Oboje zostali tymczasowo aresztowani – mówi prok. Łukasz Łapczyński.

Œledczy nadal rozpracowujš szajkę i poszukujš dwóch pozostałych osób (ich nazwiska już ustalono) zaangażowanych w przestępczy proceder – w tym Polaka oraz obywatela Francji pochodzenia arabskiego. Najprawdopodobniej ukrywajš się we Francji. Sprawa ma charakter rozwojowy.