Rosjanka otruła znajomą sernikiem, by ukraść jej tożsamość

Rosjanka otruła znajomš sernikiem, by ukraść jej tożsamość

42-letnia Rosjanka Wiktoria Nasyrowa z Brooklynu została oskarżona o otrucie podobnej do siebie kobiety œrodkiem usypiajšcym dodanym do sernika. Rosjanka miała następnie ukraœć ofierze paszport, pienišdze i inne należšce do niej przedmioty - informuje "The Guardian".

WIDEO KOMENTARZ