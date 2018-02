Nigeryjki prostytuowały się ze strachu przed voodoo Wiele Nigeryjek pada ofiarš handlu ludŸmi 123RF

Europol poinformował, że w hiszpańskiej Saragossie aresztowano 11 osób w zwišzku z działaniami grupy zajmujšcej się przemytem ludzi na teren Hiszpanii. Uwolniono też 16 Nigeryjek, które były zmuszane do prostytucji by spłacić koszty zwišzane z przerzuceniem ich do Hiszpanii - informuje CNN.

