Kenia: Obrońca słoni i nosorożców zamordowany

Esmond Bradley Martin, jeden z czołowych œwiatowych badaczy zajmujšcych się nielegalnym handlem koœciš słoniowš i rogami nosorożców został zabity w Kenii.

Były specjalny wysłannik ONZ ds. ochrony nosorożców został znaleziony z ranš kłutš szyi w swoim domu w Nairobi.

Niedawno 75-letni naukowiec odbył podróż do Birmy, gdzie zajmował się œledzeniem nielegalnego handlu koœciš słoniowej i rogami nosorożców.

Został zamordowany podczas opracowywania raportu z tej podróży. Policja podejrzewa jednak, że naukowiec stracił życie podczas włamania rabunkowego do jego domu.

Esmond Bradley Martin kilka dekad swojego życia poœwięcił na dokumentowanie nielegalnego handlu cennymi koœćmi, potajemnie fotografujšc dowody przestępstw popełnianych przez kłusowników. Poczšwszy od lat 70. ubiegłego wieku podróżował m.in. do Chin, Wietnamu i Laosu, gdzie występował jako handlarz.

Jego praca przyczyniła się m.in. do wprowadzenia w latach 90. zakazu handlu rogami nosorożców w Chinach, oraz do objęcia tym zakazem handlu koœciš słoniowš już w tym roku.

W ubiegłym roku Martin wraz ze swojš współpracownicš Lucy Vigne opublikowali raport, w którym zawarli dowody na to, że najszybciej rozwijajšcy się rynek nielegalnego handlu koœciš słoniowš w ostatnich latach przeniósł się do Laosu.

Œrodowiska zaangażowane w walkę z kłusownikami składajš Martinowi hołd w portalach społecznoœciowych.

Shocking & sad news: Esmond Bradley Martin, investigator into the illegal trade in elephant ivory & rhino horn, found murdered in his home in Nairobi. Our thoughts are with his wife Chryssee https://t.co/YzfRAIkWcb pic.twitter.com/BeYYsFzVfd — Save the Rhino (@savetherhino) 5 lutego 2018

Shocked and very sad to hear of the death of Esmond Bradley Martin. A passionate and committed man who made a big difference to our planet. May he rest in peace. — Nic Hailey (@HCNicHailey) 5 lutego 2018