Chcieli przekroczyć granicę. Użyli banknotów z gry

Trzej Ukraińcy okazali funkcjonariuszom ze Straży Granicznej banknoty z gry planszowej. Chcieli potwierdzić, że majš wystarczajšcš iloœć pieniędzy, by przebywać w strefie Schengen.

Jak informuje RMF FM, funkcjonariusz na przejœciu granicznym bez większego problemu rozpoznał imitacje banknotów. Jak powiedziała Elżbieta Pikor z bieszczadzkiego oddziału straży granicznej, Ukraińcy, aby aby przekroczyć granicę, posługiwali się pieniędzmi ze znanej gry planszowej. Były to dwa banknoty przypominajšce 50 oraz 100 dolarów i 6 banknotów, które przypominały 500 euro.

MężczyŸni z Ukrainy usłyszeli zarzuty próby nielegalnego przekroczenia granicy. Dobrowolnie poddali się karze czterech miesięcy więzienia w zawieszeniu.

Aby wjechać do strefy Schengen, osoby spoza niej muszš mieć na pobyt do trzech dni co najmniej 300 złotych i 75 złotych na każdš kolejnš dobę.