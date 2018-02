HRW: Iran wciąż karze śmiercią nieletnich

Co najmniej trzy osoby niepełnoletnie stracono w Iranie w styczniu 2018 roku - alarmuje Human Rights Watch. HRW wzywa Iran do natychmiastowego wprowadzenia moratorium na karę œmierci dla osób, które popełniły przestępstwo przed ukończeniem 18 roku życia a także wykreœlenia kary œmierci w ogóle z Kodeksu karnego.

HRW informuje, że 4 stycznia stracono Amirhosseina Pourjafara - nastolatka (w momencie popełnienia przestępstwa miał 16 lat) skazano na œmierć za zgwałcenie i zamordowanie trzyletniej dziewczynki. 30 stycznia miała z kolei miejsce egzekucja Alego Kazemiego skazanego za morderstwo, które popełnił majšc 15 lat. Tego samego dnia œmierciš ukarano Mahboubeh Mofidi - dziewczynę, która została wydana za mšż w wieku 13 lat, a w 2014 roku - gdy miała 17 lat - miała zabić swojego męża.

Sarah Leah Whitson, dyrektor bliskowschodniego oddziału HRW ubolewa nad tym, że Iran "zaciera dobre wrażenie, będšce efektem umiarkowanych reform w zakresie kar za przestępstwa narkotykowe wieszajšc kilku nieletnich przestępców" na poczštku 2018 roku.

- Kiedy wymiar sprawiedliwoœci Iranu zacznie realizować swojš misję, czyli zapewniać sprawiedliwoœć i skończy z pożałowania godnš praktykš skazywania na œmierć dzieci? - pyta Whitson.

HRW podaje, że Iran jest jednym z czterech państw, co do którego wiadomo, że wcišż skazuje na œmierć osoby nieletnie. Pozostałe państwa stosujšce najwyższy wymiar kary wobec nieletnich to Pakistan, Arabia Saudyjska i Jemen. Do skazywania na œmierć nieletnich ma dochodzić również w Strefie Gazy.

Kodeks karny Iranu z 2013 roku zakazuje skazywania na œmierć nieletnich w niektórych przypadkach (np. za przestępstwa zwišzane z obrotem narkotykami) oraz w sytuacji, gdy nieletni w momencie popełnienia przestępstwa nie zdawał sobie w pełni sprawy z konsekwencji swojego działania. O tym, czy tak było, rozstrzygajš powoływani przez sšd biegli lekarze.

Mimo to - jak zauważa HRW - w latach 2014-2017 w Iranie stracono co najmniej 25 osób, które popełniły przestępstwa nie majšc ukończonych 18 lat.