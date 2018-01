Strzelanina w Amsterdamie. Co najmniej jedna ofiara

Jedna osoba zginęła, wiele jest rannych - takie sš pierwsze informacje dotyczšce strzelaniny, do jakiej doszło w Amsterdamie. Policja twierdzi, że nie był to zamach terrorystyczny.

Pierwsze informacje podawane przez media mówiły o wielu ofiarach, ostatnie komunikaty mówiš o jednej ofierze œmiertelnej.

Sprawca, którego danych nie ujawniono, miał oddać strzały do innego mężczyzny. Padło wiele strzałów, ranne zostały jeszcze co najmniej dwie osoby. Zostały przewiezione do szpitala.

Niektóre agencje podajš, że napastnik został postrzelony przez policję i zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Inne informujš, że trwajš jego poszukiwania.

Dzielnica, w której doszło do strzelaniny, została otoczona przez kordon policji.