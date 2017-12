Argentyna: Dawny oprawca odbędzie karę w areszcie domowym

Argentyński sąd zgodził się w środę, aby skazany na dożywocie za zbrodnie przeciw ludzkości Miguel Etchecolatz odbywał karę w areszcie domowym. Etchecolatz to były wysoki rangą dowódca policji z czasów wojskowej dyktatury z lat 1976-83.

W oświadczeniu przekazanym prasie sąd federalny wyjaśnił, że powodem tej decyzji jest wiek osadzonego - 88 lat - i jego problemy ze zdrowiem. W domu będzie się nim zajmować żona. Etchecolatz będzie musiał nosić elektroniczną bransoletkę.

We wniosku adwokaci Etchecolatza tłumaczyli, że ich klient jest "najstarszą osobą w zakładzie karnym" i że "jego wiek oraz różne choroby odpowiadają kryteriom prawnym", by przenieść go do aresztu domowego.

Za rządów wojskowych Etchecolatz był prawą ręką szefa policji z prowincji Buenos Aires generała Ramona Campsa. Od marca 1976 roku do końca 1977 roku podlegało mu 21 tajnych więzień, w których torturowano i zabijano osadzonych. Ślad po wielu przetrzymywanych tam osobach zaginął. Według organizacji broniących praw człowieka w czasie dyktatury w Argentynie "zniknęło" ok. 30 tys. ludzi.

Komando, za które odpowiadał Etchecolatz, w nocy 16 września 1976 roku, podczas operacji o nazwie "Noc ołówków", uprowadziło w mieście La Plata pod Buenos Aires grupę licealistów w wieku od 14 do 17 lat. Tylko czworo przeżyło; twierdzili, że byli okrutnie torturowani.

Argentyńskie sądy pięciokrotnie skazywały Etchecolatza, po raz pierwszy w 1986 roku, za jego rolę w "Nocy ołówków", w tym nielegalnie przetrzymywanie ludzi i przymusowe zniknięcia. Wyszedł jednak na wolność z powodu amnestii. W 2006 roku, po odwołaniu amnestii, skazano go na dożywocie za zbrodnie przeciw ludzkości, w tym nielegalne przetrzymywanie, tortury, zabójstwa.

Uznano go też za winnego kradzieży córeczki dwojga urugwajskich opozycyjnych działaczy, Carmen Gallo Sanz, która urodziła się w tajnym ośrodku. Gallo Sanz, która otrzymała fałszywy akt urodzenia, poznała swą prawdziwą tożsamość dopiero w 1999 roku - pisze BBC.

BBC przypomina, że Etchecolatz przyznał się do zabijania przeciwników politycznych, ale nigdy nie powiedział, o ile osób chodziło.

Zgodnie ze środową decyzją sądu federalnego Etchecolatz zostanie przewieziony z więzienia o zaostrzonym rygorze w Marcos Paz, ok. 50 km na zachód od Buenos Aires, do swego domu w Mar del Plata na południu kraju. Od 2001 roku jest on osobą niepożądaną w tym mieście, podobnie jak inny oprawca z czasów reżimu Alfredo Astiz.

W Argentynie osadzeni, którzy mają ponad 70 lat, mogą starać się o odbywanie kary w domu, ale organizacje broniące praw człowieka walczą, aby skazani za zbrodnie przeciw ludzkości odsiadywali kary wyłącznie za kratkami.

"Etchecolatz to ludobójca. Jedynym miejscem dla ludobójcy jest więzienie, dożywotnie" - zareagowało na Twitterze stowarzyszenie Dzieci Zaginionych (Hijos de desaparecidos).

Córka Etchecolatza, Mariana, w niedawnym wywiadzie nazwała ojca "złym narcyzem pozbawionym skrupułów". 47-latka powiedziała, że zmieniła nazwisko, gdyż nie chce mieć nic wspólnego z ojcem, który jej zdaniem jest "kimś zimnym, jak robot".