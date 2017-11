Ukrainiec zatrzymany w Medyce podejrzany ws. zabójstwa w Gdańsku

38-letni Ukrainiec, zatrzymany w Medyce podczas próby przekroczenia granicy, jest podejrzany o to, że w Gdańsku zabił na ulicy swego rodaka – poinformowała gdańska policja. Funkcjonariusze apelują do świadków zabójstwa kontakt.

38-latek został zatrzymany przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w czwartek, podczas próby przekroczenia granicy na przejściu granicznym w Medyce.

W piątek gdańska policja poinformowała, że mężczyzna ten jest podejrzany o zabójstwo, do którego doszło 1 listopada w Gdańsku. 38-latka policja przewiezie do Gdańska i przekaże go do dyspozycji prokuratury.

W środę przy gdańskim Trakcie św. Wojciecha 49-letni obywatel Ukrainy został śmiertelnie ugodzony nożem. Pomimo reanimacji prowadzonej przez załogę wezwanego na miejsce pogotowia mężczyzny nie udało się uratować. "Na miejscu przestępstwa pod nadzorem prokuratora pracowali grupa dochodzeniowo-śledcza i technik kryminalistyki, którzy zabezpieczyli ślady przestępstwa" – poinformował w piątek w komunikacie gdańska policja.

Jak podano, policjanci już kilka godzin po zdarzeniu ustalili tożsamość prawdopodobnego sprawcy zabójstwa. Podejrzewając, że może on próbować przekroczyć granice Polski i uciec do swojego kraju, przekazano stosowne informacje policji w rejonach przygranicznych oraz Straży Granicznej.

Tuż po zabójstwie gdańska policja zatrzymała czterech innych obywateli Ukrainy w wieku od 25 do 40 lat. Zostali przesłuchani w charakterze świadków przestępstwa, po czym zostali zwolnieni.

Gdańscy policjanci proszą o kontakt świadków zabójstwa. Z prowadzącymi postępowanie funkcjonariuszami z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku można się skontaktować osobiście przy ul. Nowe Ogrody 27 lub telefonicznie pod całodobowym numerem telefonu 58 321 62 22.