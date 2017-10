Atak w Nowym Jorku: Osiem osób nie żyje

Burmistrz de Blasio podkreślił, że w mieście doszło do "szczególnie tchórzliwego aktu terroru". To pierwszy od 11 września 2001 roku atak w Nowym Jorku, który pociągnął za sobą ofiary śmiertelne.

AP informuje, że z relacji świadków wynika, że samochód wjechał na ścieżkę rowerową i potrącał pieszych oraz rowerzystów. Zatrzymał się po uderzeniu w niewielki autobus szkolny.

CNN podaje, że kierowca samochodu, który wjechał na ścieżkę rowerową po zatrzymaniu pojazdu wyszedł z niego mając w ręku coś, co wyglądało jak broń (ABC News i CNN piszą o imitacji broni). Niemal natychmiast został jednak postrzelony przez policjantów i zatrzymany.

Według Fox News kierowca po wyjściu samochodu krzyczał "Allahu Akbar". Fox News powołuje się przy tym na źródła w nowojorskiej policji.

Samochód, którym poruszał się kierowca to biała półciężarówka. Mężczyzna wypożyczył samochód z wypożyczalni w Jersey.

De Blasio potwierdził, że sprawca ataku wjechał wynajętą furgonetką na ścieżkę wytyczoną dla rowerzystów. Dodał, że po przejechaniu ok. 20 przecznic mężczyzna wysiadł z pojazdu wymachując dwoma pistoletami, które okazały się pistoletami-zabawkami. Krzyczał "Allahu akbar"! (Bóg jest wielki). Został postrzelony przez funkcjonariusza policji w brzuch i przebywa w szpitalu.

Donald Trump jest na bieżąco informowany o sytuacji w Nowym Jorku. Pierwsza Dama Melania Trump napisała, że myślami i modlitwą jest z ofiarami ataku.

My heart breaks for #NYC today. Thoughts & prayers as we monitor the situation.

Chwilę później Trump napisał na Twitterze, że wydarzenia w Nowym Jorku "wyglądają jak kolejny atak, bardzo chorej i obłąkanej osoby (...) Nie w USA!".

In NYC, looks like another attack by a very sick and deranged person. Law enforcement is following this closely. NOT IN THE U.S.A.!