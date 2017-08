Rimini: Polacy napadnięci na "ziemi niczyjej"

Dzielnica Rimini, Miramare, gdzie doszło do napadu na Polaków i Peruwiańczyka to "Dziki Zachód, ziemia niczyja", gdzie kwitnie przestępczość, prostytucja, handel narkotykami, ale turyści o tym nie wiedzą - to słowa pochodzącej stamtąd deputowanej Giulii Sarti.