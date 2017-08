Rimini wstrząśnięte po gwałcie na Polce

Jak przekonać szefa do awansu?

Burmistrz wydał woświadczenie w związku z brutalnym atakiem na dwoje młodych Polaków na plaży w Rimini w nocy z piątku na sobotę. 26-letnia Polka została zgwałcona przez czterech mężczyzn, a jej partner dotkliwie pobity. Ci sami napastnicy zaatakowali później transseksualistę z Peru. Poszukiwania agresorów, którzy są cudzoziemcami, trwają. Według jednej z hipotez mogą oni pochodzić z Afryki Północnej.

Gnassi zapowiedział w komunikacie, że zarząd miasta wystąpi z cywilnym pozwem przeciwko sprawcom ataku. Wyraził nadzieję, że sprawcy szybko staną przed sądem. To, co się wydarzyło, jest "przerażające"; to przejaw "dominacji zła i braku jakiejkolwiek litości i człowieczeństwa" - ocenił lokalny polityk.

"Dla trzech ofiar tej straszliwej nocy grozy z piątku na sobotę Rimini domaga się sprawiedliwości. To znaczy, że gdy sprawcy zostaną zidentyfikowani, aresztowani i staną przed sądem, muszą zostać skazani na najwyższą karę przewidzianą przez obowiązujące przepisy; bez żadnej taryfy ulgowej" - napisał burmistrz miasta.

"Jesteśmy wszyscy wstrząśnięci. Rimini jest wstrząśnięte tą nagłą, niebywałą, bestialską i okrutną przemocą" - dodał Gnassi i zapewnił o solidarności z ofiarami.

Burmistrz poinformował, że władze uruchomiły wszystkie niezbędne środki wsparcia i pomocy dla ofiar, także psychologicznej, i że są w kontakcie z ich rodzinami.

Do Rimini przybył już polski konsul z Mediolanu, który zapewnia niezbędną pomoc ofiarom.