Zbigniew Ziobro: Polski prokurator już jedzie do Włoch

Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi śledztwo ws. zbiorowego gwałtu na Polce oraz napadu na nią i jej partnera na plaży we włoskim Rimini.

Ziobro podkreślił, że strona polska nawiązała bardzo dobra kontakty z Włochami i z włoską prokuraturą. Jak poinformował, polska prokuratura w niedzielę i poniedziałek kontaktowała się z prokuraturą włoską.

- Mamy przygotowane też konkretne czynności, w których zamierzamy brać udział i strona włoska wykazuje pełną otwartość na współpracę z nami, współdziałanie w zakresie ścigania tych bardzo groźnych bandytów, którzy powinni zostać i mam nadzieję zostaną uchwyceni i surowo ukarani - dodał minister sprawiedliwości.

Pytany, czy celem polskiego śledztwa jest postawienie sprawców przed polskim wymiarem sprawiedliwości, odpowiedział, że celem zarówno włoskiej jak i polskiej prokuratury jest uchwycenie sprawców i zebranie materiału dowodowego. - Sprawą drugoplanową jest to, czy ostatecznie właściwe będą organa tego czy innego państwa, są tu różne możliwości, my możemy składać wnioski, ale to nie jest ten etap postępowania - powiedział Ziobro.

- Teraz złożyliśmy wniosek o pomoc prawną, o możliwość udziału w różnych czynnościach, z zapoznaniem się z dotychczas zebranym materiałem dowodowym. Strona włoska wykazuje pełne otwarcie, mamy dobre relacje - podkreślił.

Ziobro zapewnił, że współpraca ze stroną włoską jest wzorcowa, a najważniejsze jest obecnie zidentyfikowanie sprawców i postawienie ich przed sądem.

- Polscy prokuratorzy rzecz jasna działają na terenie państwa trzeciego, my nie możemy tam poruszać się tak jak w Polsce w sensie władczym, możemy natomiast korzystać z pomocy i udzielać pomocy, wsparcia organom włoskim - stwierdził minister sprawiedliwości.

Poinformował również, że polska prokuratura dostarczy stronie włoskiej specjalistów, jednak - jak dodał - z uwagi na tajemnicę śledztwa nie może poinformować o szczegółach. - Na tyle, na ile to będzie możliwe, będziemy pomagać włoskiemu wymiarowi sprawiedliwości, organom ścigania, by ci sprawcy zostali zatrzymani, zidentyfikowani i skazani - powiedział Ziobro.

26-letnia Polka i jej partner zostali napadnięci na plaży w Rimini przez czterech mężczyzn pochodzących najprawdopodobniej z północnej Afryki. Napastnicy zbiorowo zgwałcili kobietę, a mężczyznę kilka razy uderzyli w głowę, wskutek czego stracił przytomność. Oboje zostali też ograbieni.

Ziobro postanowił w niedzielę o wszczęciu polskiego śledztwa ws. napadu na polskich turystów.

Włoskie media podawały w poniedziałek, że śledczy prowadzący dochodzenie w sprawie napadu na polskich turystów mają nazwiska około 20 osób, wśród których, jak przypuszczają, są poszukiwani czterej sprawcy brutalnego gwałtu i pobicia. Do tego kręgu osób zawężono poszukiwania agresorów. Według tych doniesień prowadzący postępowanie zdołali ustalić, są to imigranci z północnej Afryki w wieku 20-30 lat. Wielu z nich znanych jest policji w Rimini jako handlarze narkotyków i sprawcy napadów oraz kradzieży.

Ziobro ws. 12-latki: Sprawa będzie ponownie prowadzona

Gdy tylko zostaną spełnione przesłanki formalne, ponownie prowadzona będzie sprawa gwałtu na 12-latce spod Warszawy - zapowiedział Ziobro. Za kompromitującą uznał decyzję o umorzeniu wcześniejszego postępowania w tej sprawie przez prokuraturę w Wołominie.

O sprawie informowali w zeszłym tygodniu dziennikarze programu "Interwencja" w Polsat News. 13-letnia obecnie Karina miała zostać w ubiegłym roku zgwałcona przez 30-letniego Pawła R. Wołomińska prokuratura postępowanie w sprawie gwałtu umorzyła; biegli potwierdzili, że R. współżył z Kariną, co ścigane jest z urzędu, ale nawet za to mężczyzna nie został ukarany - informowali autorzy programu.

O umorzenie postępowania przez wołomińskich śledczych Ziobro był pytany na wtorkowej konferencji prasowej. Jak ocenił, ich decyzja jest kompromitująca. - I dlatego też, jak tylko spełnione będą przesłanki formalne, na moje polecenie, sprawa będzie ponownie prowadzona - skorzystam tutaj ze swoich uprawnień jako prokurator generalny - podkreślił minister sprawiedliwości.

- Uważam, że doszło do rażących błędów po stronie prokuratora referenta prowadzącego to postępowanie, dlatego też wydałem polecenie wszczęcia wobec niego postępowania dyscyplinarnego - dodał Ziobro.

Nie chciał przesądzać, czy postępowanie to obejmie również innych prokuratorów. - To zależy od wyników ustaleń postępowania, a mianowicie czy w decyzji tego prokuratora (referenta) uczestniczyli również inni pracownicy prokuratury, natomiast nie ulega wątpliwości, że takie sytuacje powinny spotykać się z bardzo stanowcza reakcją - zaznaczył szef MS.