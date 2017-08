Szczecin: Mężczyzna porysował auta. Wpadł, bo oszczędził własne

Zgłoszenie na temat porysowanego Audi A5 policja otrzymała w niedzielę nad ranem. Po przyjeździe funkcjonariusze stwierdzili, że w okolicy uszkodzonych jest w sumie około 30 pojazdów. Szkody polegały na zarysowaniu powłoki lakierniczej w jednych samochodach bądź przebicia opon w innych.

Policyjna analiza doprowadziła do wytypowania i zatrzymania sprawcy w godzinach popołudniowych. "W czasie analizy zebranych informacji ustalono, że w obszarze gdzie doszło do uszkodzeń pojazdów jeden z nich mimo, że był zaparkowany w czasie kiedy doszło do wymienionych czynów, nie posiadał żadnych uszkodzeń" - oświadczyła policja w komunikacie.

Funkcjonariusze ustalili, że samochód należy do mieszkańca województwa dolnośląskiego, który wcześniej trafił na izbę wytrzeźwień, po interwencji dotyczącej innego zdarzenia, niezwiązanego z rysowaniem aut.

W samochodzie mężczyzny znaleziono narzędzia, którymi uszkodzone zostały pojazdy. Także biegły z zakresu daktyloskopii potwierdził, po przeprowadzeniu wstępnych badań, że ślady z porysowanych samochodów należą do 39-latka.

Za porysowanie 35 pojazdów - jak ustaliła ostatecznie policja - sprawcy grozi od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia.