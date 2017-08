Przemycał substancję do produkcji extasy. Zatrzymany

Jak poinformowała rzeczniczka CBŚP kom. Iwona Jurkiewicz, funkcjonariusze z bydgoskiego CBŚP uzyskali informację, z której wynikało, że 44-latek może być zamieszany w międzynarodowy handel środkami psychotropowymi.

Mężczyzna został zatrzymany w hotelu w miejscowości na terenie powiatu mogileńskiego. W trakcie przeszukania wynajmowanego przez niego pokoju, funkcjonariusze znaleźli w plecaku 2 kg skrystalizowanej substancji.

Zabezpieczone środki poddano szczegółowej analizie w laboratorium kryminalistycznym. Badania potwierdziły, że jest to substancja psychotropowa o nazwie MDMA.

Jak wynika z ustaleń policjantów, z takiej ilości substancji można wyprodukować ok. 12 tys. sztuk tabletek extasy. "Czarnorynkowa wartość zabezpieczonego środka wynosi około 240 tys. zł. Wszystko wskazuje na to, że narkotyki trafiły do Polski z Niemiec" - powiedziała rzeczniczka CBŚP.

Jak poinformowała, prokurator przedstawił zatrzymanemu zarzut "popełnienia zbrodni wewnątrzwspólnotowego przewozu znacznych ilości substancji psychotropowych". Grozi za to do 12 lat więzienia. Decyzją sądu mężczyzna został aresztowany na trzy miesiące.