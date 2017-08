Tajlandia: 20 lat za obrazę króla. Bez prawa do odwołania

Obecny król Tajlandii, Rama X

Foto: By Amrufm [CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons

61-letni obywatel Tajlandii spędzi w więzieniu 18 lat za umieszczenie w sieci sześciu nagrań wideo uznanych przez prokuraturę za obraźliwe dla tajskiej monarchii.